Carla Vigo, en el Día Mundial para la prevención del Suicidio: " Mi madre no es una cifra"

A pesar de la relevancia pública que Carla Vigo Ortiz (20 años) está adquiriendo en los últimos meses hay un tema sobre el que parece haber trazado una línea roja: su familia. Escasas veces se ha pronunciado sobre alguno de sus miembros y cuando ha decidido hacerlo, lo ha hecho de manera muy comedida. Así ha sido también en esta última ocasión cuando a raíz de la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio el pasado 10 de septiembre, un tema que le toca muy de cerca, ha decidido recordar a su madre de manera pública.

Carla Vigo ha compartido un mensaje breve pero contundente. Ha sido a través de sus redes sociales, donde suele opinar acerca de los temas sociales que le interesan, donde ha querido hacer un recuerdo público a su progenitora. En sus stories de Instagram ha publicado la imagen de una chica vistiendo una camiseta en la que se podía leer:"Mi madre no es una cifra. Era mi madre".

Y es que la vida de la sobrina de la reina Letizia (48) quedó marcada para siempre el 7 de febrero de 2007, cuando apenas alcanzaba los 7 años de edad. Ese oscuro día Érika Ortiz, su madre y, a su vez, la hermana menor de la Reina, era encontrada en extrañas circunstancias a la edad de 31 años. Poco después, tras revelarse los resultados de la autopsia se supo que la causa del fallecimiento fue la ingesta de un número indeterminado de medicamentos, según publicó El País.



Aunque no suele hacer referencia a esta tragedia familiar, no es la primera vez que se pronuncia al respecto. Hace dos años, en el aniversario de la muerte de Érika, la incipiente influencer redactó un mensaje y esta vez sí que fue más extenso: "A veces pienso qué te hicieron. Yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Te quiero". Fue un mensaje que no estuvo falto de polémicas, ya que la opinión pública se preguntaba a quiénes hacía referencia.

La despedida de Érika Ortiz dejó para el recuerdo una de las imágenes más desoladoras de la reina Letizia. Embarazada de ocho meses de su segunda hija, la infanta Sofía (14), no pudo evitar el llanto, arropada en todo momento por su marido y por la familia de este.

