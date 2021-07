Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, sufre un accidente que le obliga a guardar reposo

Carla Vigo (20 años), la sobrina de reina Letizia (48), ha sufrido un accidente en las últimas horas. La joven ha relatado, a través de sus redes sociales, que ha tropezado al bajar unas escaleras y se ha caído. "Si es que soy un desastre", ha escrito Carla en Instagram, junto a una imagen de su pierna vendada. Un tropiezo al que la joven ha querido quitar importancia, pero que le ha obligado a acudir al médico y guardar unos días de reposo.

Junto a ella, en su recuperación, se encuentra su pareja Álvaro, su gran apoyo en estos momentos, y cuya existencia daba a conocer la sobrina de la Reina hace tan solo unos días. La hija de la fallecida Érika Ortiz presentaba a su novio en un directo en el que explicaba que llevaban poco tiempo juntos. Desde entonces, la pareja no se ha separado ni un momento, como muestran habitualmente en los numerosos momentos que comparten en sus perfiles. A pesar de que de momento no viven juntos se han convertido en inseparables y ella asegura estar muy enamorada.

'Story' en el que Carla Vigo muestra su pierna escayolada. Redes sociales

Hace unos meses, Carla abandonaba Aranjuez, ciudad en la que vivía junto a su padre, Antonio Vigo, para trasladarse a la capital española donde alquilaba un piso compartido en el barrio de Lavapiés, como informó en primicia JALEOS. La sobrina de la Reina quiere ser actriz, una de las razones de su traslado a Madrid. Completamente independizada, está estudiando en una escuela de interpretación online hasta que la pandemia le permita asistir a clases presenciales. Como pudo conocer este medio, se trata de una escuela mexicana, por lo que el cambio horario provoca que la sobrina de la Reina se quede estudiando y trabajando en sus monólogos hasta altas horas de la madrugada.

Mientras ese momento llega, ya ha hecho sus 'pinitos' en la interpretación. Carla es una de las estrellas del nuevo videoclip de Amor Romeira (32). El último trabajo musical de la ex gran hermana se llama Karma, y en él aparece la prima de la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (14) besándose con un hombre aparentemente mucho mayor que ella en la mesa de un local de copas.

Sus enfados en Instagram

En los últimos meses, Carla Vigo ha demostrado que quiere que se le reconozca por su trabajo y talento y no por ser la sobrina de la reina Letizia. La joven se encuentra en plena formación para convertirse en una intérprete, se ha independizado, ha asistido a eventos, ha debutado como modelo y hasta es la imagen de un perfume. Sin embargo, sigue siendo juzgada por su parentesco con la esposa de Felipe VI (53).

Carla Vigo llorando ante las críticas. Redes Sociales

La joven ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones a través de sus Stories de Instagram para dejar claro que no tiene "la vida resuelta" por ser familia de la Reina y que las oportunidades que ha conseguido han sido gracias a su constancia y trabajo. El pasado mes de mayo estalló en las redes sociales al ser acusada de "enchufada". Los comentarios fueron más que hirientes y la joven, sin poder contenerse, estalló a llorar. Eso sí, no dudó en responder a quienes la juzgan sin conocerla. Carla Vigo se defendió de las críticas explicando que trabaja muy duro -sin especificar en qué- para que se le reconozca. Aun así, los comentarios malintencionados continuaron y la aspirante a actriz también fue reprochada por la entrevista que concedió recientemente a la revista Semana. Fue el pasado 28 de abril cuando la sobrina de Letizia protagonizó la portada de la mencionada cabecera, en la que aseguró que "le costó asumir quién era". Así, reveló la ola de mensajes negativos que recibe con frecuencia por ser familia de la esposa del rey Felipe VI y que hace pocas horas la hicieron llorar.

Pocas semanas antes de conceder esta entrevista, Carla también estallaba en sus redes sociales por la misma situación. La joven decidía pronunciarse a través de sus stories de Instagram para dejar claro que no tiene "la vida resuelta" por ser familia de la Reina y que las oportunidades que ha conseguido han sido gracias a su constancia y trabajo. No obstante, la hija de la fallecida Érika Ortiz sí confirmaba que tiene algunas facilidades por su entorno royal.

"Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero ¿qué pasa?, ¿cómo no se ve, no existe? Las cosas no van así", aseguró, en referencia a sus nuevas aventuras profesionales.

