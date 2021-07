Manuel Díaz 'El Cordobés' toma una decisión rotunda sobre la relación con su padre, Manuel Benítez

Disfrutando al máximo de su vuelta a los ruedos después de una recuperación complicada debido a sus últimas lesiones, Manuel Díaz 'El Cordobés' (53 años) presenta su corrida en Fuengirola en la que compartirá cartel con amigos y compañeros de la talla de Lea Vicens y El Fandi. Orgulloso de su exitoso regreso al mundo del toro siempre con el apoyo incondicional de su familia, el diestro confiesa que, tras muchos años de decepciones, cierra la puerta definitivamente a una posible reconciliación con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés' (85).

Bienvenido a Málaga, presentamos corrida en Fuengirola, ¿cómo está siendo la vuelta a los ruedos?

Es la vuelta de 'El Cordobés' a la Costa del Sol y la vuelta a mi casa, yo me siento como en casa, tengo muy buenos amigos, he disfrutado mucho, he toreado muchísimo y no podía faltar este año de reaparición, estar en un rinconcito de nuestra Costa del Sol.

Julio Benítez y Manuel Díaz, ambos hijos de 'El Cordobés', han mostrado siempre mucha complicidad en público. Gtres

Esos tres años fueron duros.

Te cuento un poco, tuve una lesión hace tres años, estaba en activo, sufrí muchas molestias en la cadera mucho dolor y tenía que decidir entre operarme o seguir sufriendo esos dolores. Llegó la hora de operarse y han sido tres años de rehabilitación, de volver a intentar estar a tope, de mucha lucha, de mucha constancia, el 17 de abril volví a vestirme de luces en Sanlúcar de Barrameda en un año que todo el mundo nos esperamos que iba a ser de otra manera por la pandemia. He vuelto a vestirme de luces e intentar aportar algo a la fiesta, ilusionar a esas familias que necesitan que se active la economía otra vez.

Su familia en este tiempo le ha apoyado siempre en su decisión de volver.

Sí, tengo mucha ilusión, el día 23 en Fuengirola imagínate, desde mi mujer que estará conmigo, montones de amigos, todos apoyando sabiendo que torear es mi vida, para mí era muy importante volver a vestirme de luces y he contado con el apoyo de Virginia, mis hijos.

Se le ve muy bien con su hermano Julio y le vemos muy en forma.

La verdad es que intento estar en forma, el deporte ha formado parte de mi vida. Me gusta el deporte, en casa tenemos una forma de vida muy sana con la alimentación, a Virginia también le gusta el deporte y es un complemento fundamental.

¿Cómo fue la graduación de Alba?

Alba está feliz, fue muy bonito, le he dicho que disfrute este verano porque el año que viene las cosas cambian, empieza otra etapa, ya ha tomado la 'alternativa' y ahora tienes que ganarte que te confíen. Ahora empieza la lucha de verdad, uno tiene que plantearse muchas cosas en su vida.

¿Se queda en España?

Seguramente sí, aunque creo que Alba es una persona con las ideas muy claras y tiene muy claro lo que quiere hacer. No le vendría mal irse fuera un tiempo, en un momento dado es capaz de irse a un país a vivir. Yo le he dicho que se aproveche de vivir, de la experiencia de viajar, de conocer que es lo más bonito y lo que más te va a llenar en la vida. Al fin de cuentas la vida se resume en vivencias, al final de tus días si eres capaz de tener recuerdos muy bonitos habrás conseguido una vida más plena. Hay adversidades y momentos complicados siempre.

Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal junto a su hija Alba, en su graduación universitaria. RRSS

Vicky y usted tienen los mismos pensamientos hacia ella.

Vicky es una madre exigente, impone su autoridad con Alba y yo de eso estoy muy contento porque considero que soy más débil, con Alba y con el resto de mis hijos, soy facilón. Vicky ha sabido darle su formación y apoyarla como siempre hemos hecho.

Menudo cambio físico que ha dado Vicky, ha perdido 18 kilos, está guapa.

Vicky siempre ha sido una mujer grande, corpulenta y ella está bien, en un buen momento, feliz y pienso que uno tiene que estar bien. Es bonito e interesante el cuidarse, hoy en día hay muchas formas de disfrutar y de no perjudicar tu cuerpo. A fin de cuentas, a nosotros nos gusta comer, yo soy un comilón, a mí me gusta todo lo bueno, yo lucho para mantenerme en mis tallas porque llegó un momento que dije o compro trajes nuevos de toreo que son carísimos o pierdo kilos. Yo creo que está muy bien, muy centrada, muy feliz. Yo comparto esa felicidad y me hace muy feliz también.

Le tenemos que preguntar por tu padre, ¿cómo está la relación?

Nada, esto ya está más que cerrado. Eso ya no vale la pena remover, yo he hecho las cosas que tenía que hacer en los momentos que tenía que hacerlos y al final es una pena que se haya tenido que solucionar de esta manera, de la manera que yo no quería que se solucionara que era que una tercera persona en este caso un juez fuese el que dijese es tu padre. Hubiese sido más fácil de otra manera, yo soy muy feliz, yo he creado una familia fantástica, tengo unos hijos maravillosos, una madre genial, tengo amigos, una mujer que es lo máximo, es un regalo que esta vida me ha dado y estoy muy pleno. No me hace falta ya nada.

¿A través de su hermano Julio no le ha intentado enviarle algún mensaje?

No, creo que va a costar trabajo que de su brazo a torcer, son personas que son así y creo que las cosas hay veces que es mejor dejarlas así, no removerlas más. Yo solo deseo que sea feliz en su vida, que tenga una vida tan plena como la que yo tengo, ojalá y que disfrute tanto de las cosas que yo disfruto. Lo que vale la pena de verdad son tus hijos, tu familia y tu gente, la riqueza más grande de una persona es su gente.

Manuel Díaz acudió al museo de su padre, donde demostró que los genes son innegables. Gtres

Cuando ve casos como los de la familia Pantoja, ¿qué piensa? Qué pena que no tengan una unión.

Cada familia es un mundo y ahí uno no puede opinar ni meterse, con cosas muy complicadas y muy privadas, creo que hay que intentar que haya armonía en todo, pero cada familia es un mundo y cada momento de tu vida es distinto. No vale la pena tener conflictos en la vida y menos con tu familia y tus seres queridos porque sin la familia no somos nada.

