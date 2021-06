Alba Díaz reúne a 'El Cordobés' y a Vicky Martín Berrocal en su graduación: "Estoy tan orgullosa"

Después de cuatro años de esfuerzo y dedicación, Alba Díaz (21 años) ha puesto el broche de oro a sus estudios universitarios de Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid con una emocionante graduación en la que contó con el respaldo incondicional de sus padres Vicky Martín Berrocal (48) y Manuel Díaz, El Cordobés (52), que no quisieron faltar en un día tan especial para su hija.

Las medidas de restricción por la pandemia evitaron que la joven pudiera contar con la presencia de sus hermanos Manuel (16) y Triana (13), fruto de la relación de su padre con Virginia Troconis (41). Sin embargo, sí que estuvieron en la celebración posterior del acto, en un restaurante de la capital, junto los padres de la graduada, la mujer del extorero y Rocío, la hermana de Vicky y tía de la protagonista.

Las fotos de toda la familia reunida, que ha compartido Alba, demuestran la excelente relación que une, no solo a los progenitores de la joven, sino también a otros miembros de la familia por ambas partes. Haciendo gala de su complicidad y su buena relación a pesar de su separación en el año 2001, Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, muy emocionados, confesaron su orgullo en un día tan especial para su hija.

Alba se mostró radiante durante el emocionante acto, y, como confesaba a través de sus redes sociales, muy agradecida por los padres que tiene: "Estoy tan orgullosa de los padres que tengo, de todo el esfuerzo que han hecho por mí para que yo esté siempre en sitios donde pueda sacar el mayor provecho". Visiblemente nerviosa, la joven agradeció el cariño de los medios mientras que los orgullosos papás no pudieron esconder sus muestras de orgullo en la graduación de su hija con la que mantienen una relación especialmente cómplice. "Hoy a disfrutar" comentó Alba cuando le preguntaron si su futuro pasa por quedarse en la capital madrileña o si seguirá viajando.

Radiante y guapísima, como no podía ser de otra forma, la joven escogió para su graduación un elegante diseño de Victoria, la firma de moda de su madre que ha conquistado los armarios de las celebrities. Alba optó por un diseño en color aguamarina de manga larga, escote en uve y ceñido a la cintura mediante un cinturon del mismo tejido que el vestido. En cuanto al peinado, despejo su rostro con un moño bajo.

Alba junto a sus hermanos, su padre y la mujer de este. Gtres

La celebración no terminó aquí, ya que en un ambiente mucho más informal alejado de los protocolos del centro educativo, al día siguiente, Alba hizo partícipes a sus hermanos de esta gran noticia celebrándolo junto a ellos, su padre y la mujer de este en una comida familiar.

