Vicky Martín Berrocal encuentra la clave para su negocio: los seis meses de lucha que terminan en éxito

El 15 de noviembre de 2020, Vicky Martín Berrocal (48 años) compartió en sus redes sociales una fotografía que parecía inofensiva, pero que en realidad escondía una gran inversión empresarial por parte de la diseñadora. En la imagen, la sevillana posaba muy cómoda en el sofá de su casa recolocándose el improvisado moño y luciendo una bata. El objetivo de la publicación no era mostrar su faceta más casera e íntima, sino promocionar la prenda que lucía, la que se convertiría en la gran apuesta de 2021 para su firma de moda.

"Y por fin llego el día... Aquí os presento la prenda más versátil de Victoria Colección: El kimono. Y aunque hoy me la veas como mi bata para estar en casa, ¡vale para mucho más! Os enseñaré en estos días las tres maneras que yo tengo de usarla. Para mi gusto es un regalo perfecto, una prenda a buen precio que no tiene un solo uso y que no está destinada para una sola ocasion. En estos tiempos tenemos que amortizar bien lo que compremos! Pues no me enrollo más... Desde ya disponible en nuestra venta online... esta que me ven y ¡¡muchas más!! ¡Espero que os guste tanto como a mí! Ah, una última cosa, son edición limitada algunas de ellas, pero irán saliendo otras". Este mensaje fue el modo en el que Vicky presentó en su Instagram la pieza estrella su catálogo.

La diseñadora lanzó en noviembre su prenda fetiche: un kimono, firmado por Victoria. RRSS

La ilusión de la andaluza era más que evidente. Llevaba mucho tiempo preparando con su equipo en su taller la prenda perfecta que sirviera para diferentes ocasiones y eventos, y cuando creía que la había encontrado, la confeccionó. Finalmente, se atrevió a ponerla a la venta bajo su marca, pero no recibió la aceptación esperada por parte de los potenciales clientes.

Por 195 euros cualquiera puede obtener la pieza fetiche de Vicky Martín Berrocal, pero a pesar de que ella quiso hacer hincapié en la calidad que posee y en su comodidad y en el estilo que desprende junto a que es de fabricación cien por cien española, no consiguió captar la atención de los clientes.

La madre de Alba Díaz (21) siguió compartiendo en sus redes fotografías en las que posaba con el kimono/bata en diferentes citas y escenarios, desde paseos de domingo con un look casual, estilismos de diario o hasta en eventos de etiqueta requerida, con el objetivo de mostrar la versatilidad de la prenda. "El kimono puedes usarlo de mis maneras. Ayer me lo visteis como bata de estar por casa y hoy lo saco a la calle con vaquero y zapatillas de deporte. Aunque este mismo look con un tacón o bota es brutal para la noche", explicaba. Pero algo fallaba, por lo que no lograba atraer al público.

Meses después del lanzamiento de este tipo de bata, a la que fue sumando un catálogo de diversos colores, Vicky encontró la clave que le ha llevado al éxito. Cambiar el tejido escogido. Resulta muy curioso, pero cuando la diseñadora presentó sus kimonos, los primeros, estaban todos realizados con cien por cien poliéster. Y ha sido cuando ha cambiado el material a terciopelo, gasa y triacetato -tela similar a la seda pero más resistente- cuando las prendas se han empezado a agotar.

La familia al completo posó con las batas esta pasadas Navidades para impulsar las ventas de la prenda. RRSS

También las puntuales rebajas que ha realizado en su tienda online han servido para que se agilicen las visitas de los compradores y terminen pagando por una de las obras textiles de Victoria. Y la situación de pandemia tampoco ha ayudado al impulso de las ventas debido a la falta de eventos sociales en los que lucir la sedosa prenda, y ha sido cuando se ha acercado la primavera y acecha el fin del estado de alarma, cuando la ciudadanía recupera sus buenas costumbres y se atreve ya a volver a llenar sus armarios de glamour.

La reina de Carrefour

El 12 de agosto de 2020 Vicky Martín Berrocal anunció que volvía a colaborar con los hipermercados Carrefour para crear una nueva línea de textiles para el hogar: "Fuisteis tantos los que os quedasteis sin mi colección de hogar para Carrefour España el año pasado que ¡¡¡aquí tenéis la tercera!! ¡Desde hoy en todos los centros! Sábanas, edredones, cojines, mantas, toallas... todo para vuestro hogar. ¿Quieren tener un pedacito de mí? ¿Quieren dormir conmigo? Pasen y vean", escribía en su perfil de Instagram.

Vicky posa con algunos de los productos de la colección de hogar que creó para Carrefour. RRSS

El proyecto volvió a ser un rotundo éxito, ya que en menos de una semana logró agotar la mayoría de los artículos -y el resto los vendió antes de acabar el mes de agosto-. Una vez más, el hecho de que coincidiera el lanzamiento con el periodo de rebajas ayudó a su rápida venta, ya que mientras el precio original de algunos productos era de 78 euros, con la rebaja se quedaban en menos de 40 euros, e incluso había piezas que solo costaban 10 euros tras aplicar el descuento.

Resulta sorprendente que la diseñadora triunfe tanto en los sectores del hogar y de la ropa para estar en casa -como sus emblemáticas batas Victoria-, mientras al mismo tiempo, su firma también es un importante referente de estilo para novias, madrinas e invitadas de boda. Sin duda, Vicky sabe desenvolverse en todos los nichos de mercado que estén relacionados con la moda, que es su gran pasión.

