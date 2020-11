Vicky Martín Berrocal se suma al plan detox que arrasa en Lisboa: los motivos de su éxito

Vicky Martín Berrocal (47 años) es una fiel defensora del body positive. Son varias las veces que ha enviado mensajes a través de su cuenta de Instagram que invitan a las mujeres a quererse tal y como son. Sin embargo, esto no le ha impedido recurrir a ciertos trucos para cuidarse y mantenerse en forma. El último, un plan detox ideado por una chef natural de Lisboa, la ciudad a la que se mudó el pasado verano para hacer vida junto a su novio, el portugués João Viegas Soares.

"Hoy toca contrarrestar y para eso vuelvo al mejor plan detox de Lisboa y sus alrededores. Hace varias semanas me lo recomendaron y fíjense si me gustó, que es mi segunda vez", escribió esta misma semana Vicky Martín Berrocal en un story de Instagram, en el que mostraba parte de su comida.

Vicky Martín Berrocal publicó en sus 'stories' el plan de alimentación al que se ha sumado. Instagram

La empresaria está llevando a cabo el plan Nutritional Boost, ideado por la chef portuguesa Marta Caras Lindas, cuya base es la alimentación natural. Según explica en sus redes sociales, se trata de un régimen saludable y nutritivo, compuesto por zumos, sopas y una comida y merienda vegana personalizada, que se adapta a las necesidades del consumidor.

Lo que diferencia a este plan de otros tantos detox presentes en el mercado es su estética. Marta Caras Lindas ha buscado la forma de ofrecer productos funcionales que sean atractivos a la vista al momento de comer. "No solo los nutrientes son importantes. El placer también", comenta en una de sus publicaciones en las que habla del programa. "Son comidas naturales, veganas, con ingredientes antiinflamatorios y altamente nutritivos para fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero siempre con una preocupación por el sabor, la estética y la textura", explica la empresaria, quien ha sido halagada por Vicky Martín Berrocal.

"Enhorabuena Marta Caras Lindas por este proyecto. No te conozco personalmente, pero lo que está bien hecho se merece una mención", escribió la diseñadora en un story de Instagram.

Parte de los productos que consume Vicky Martín Berrocal. Instagram

No es la primera vez que Vicky Martín Berrocal recurre a un plan de esta chef natural. "La primera fueron cinco días y no sabéis cómo me sentí de bien. Y para que lo diga yo...", decía también en sus redes sociales, haciendo referencia a lo favorable que ha sido para ella este exitoso plan de alimentación que está triunfando en Lisboa. Así lo demuestran los comentarios que recibe Marta Caras Lindas en su cuenta de Instagram, donde suma casi 25.000 seguidores.

La chef natural también cuenta con otro plan, llamado Revolution Natural Detox. Se trata de un programa de cinco días que incluye zumos y sopas. Dependiendo del caso, también se puede consumir alguna fuente de proteína como frutos secos o huevo. Según comenta alguna bloguera, los productos tienen muy buen sabor y son ideales para desinflamar el cuerpo. El aumento de energía, la pérdida de volumen y peso, la desintoxicación y una relación más saludable con la comida son otros de sus efectos.

Ayuno intermitente

Vicky Martín Berrocal ha recurrido a otros métodos para mantenerse en forma y aunque en nuestro país es una de las máximas abanderadas de body positive, es consciente de la importancia de llevar una vida saludable. "Ahora intento comer sano... Pero no por el peso, sino por mi salud", dijo la diseñadora hace unos días en sus redes sociales.

Este año, además del plan detox, la madre de Alba Díaz (20) ha probado el ayuno intermitente. "8 horas comes y 16 no", explicaba hace unos meses en sus stories, desvelando el plan que estaba llevando a cabo. Se trata de un régimen que suelen mantener otras celebridades como Elsa Pataky (44) o Jennifer Aniston (51).

[Más información: El impactante secreto familiar de Vicky Martín Berrocal: tiene hermanos de una infidelidad de su padre]