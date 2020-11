Alba Díaz, ilusionada de nuevo: los detalles del joven que le ha hecho olvidar a Javier Calle

Alba Díaz (20 años), la hija de Vicky Martín Berrocal (47), está atravesando un buen momento a nivel sentimental tras su segunda ruptura del empresario Javier Calle (33) el pasado mes de junio. Alba está de nuevo ilusionada, como ha podido conocer JALEOS. Tras unos meses de verano en los que ha disfrutado de su soltería entre amigos, y del nuevo curso académico, la joven ha iniciado una nueva relación amorosa, de la que pocos datos se conocen por expreso deseo de los protagonistas. Desean vivir su historia en la intimidad y que no trasciendan detalles o que, al menos, tarden en ver la luz.

En esta ocasión, explica una persona cercana a Alba, se desea vivir este romance de puertas para adentro. Ella lo pasó muy mal tras las dos rupturas con Calle. Por el dolor y el desgaste del desamor, sí, pero también por la repercusión mediática. Eso no quiere repetirlo. Es más, tiene claro que no quiere ser un personaje público. No le gusta y no se siente cómoda desde ese extremo de la barrera. Este periódico ha podido saber que ambos se han conocido a raíz de enrolarse en la universidad. Hay que puntualizar que a principios de año Alba abandonaba París para seguir con sus estudios en España. A este medio le fechan el inicio sentimental de la dupla "después del verano".

Alba Díaz en una imagen de archivo. Gtres

Han sido meses intensos, con la pandemia de por medio. Están disfrutando de la relación sin ataduras y sin grandes pretensiones, como explica la citada fuente. No quieren correr. De hecho, todavía no viven juntos. Alba está conviviendo en la actualidad junto a un familiar y, de momento, "no se plantea otra cosa". Aunque ellos se cuidan muy mucho de las cámaras indiscretas -más de teléfonos que de fotógrafos-, y en sus respectivas redes sociales no se hacen alusión arrobada alguna, se desliza a este medio que el entorno de ambos sabe de la relación. Se apostilla, por todo dato, que se compenetran a la perfección y que tienen caracteres y aficiones muy similares. Al cierre de este artículo, no se ha podido conocer la identidad de la nueva pareja de Alba, de tan cuidada como se está llevando esta historia de cara a la galería. Alba, que está a punto de cumplir 21 años, está centrada en sus estudios de Business & Communications, que cursa en la prestigiosa Universidad College for International Studies y que, si todo va bien, concluirá el próximo verano. La hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal compagina su formación universitaria con su trabajo de influencer. La joven cuenta cada día con más seguidores en sus redes sociales y, además, se ha convertido en un reclamo para las marcas gracias a su naturalidad y su frescura, representando a una chica real de su edad.

En otro orden de cosas, en lo que respecta a la relación actual que mantienen Alba Díaz y su ex Javier Calle, se apunta a que ambos continúan llevándose bien, como amigos. Mantienen una relación cordial y "muy madura". Aunque la historia de amor de Alba y Javier acabó en diciembre de 2019, poco antes del confinamiento se dieron una nueva oportunidad. Pero no pudo ser. Alba iba a Marbella casi a escondidas.

Llegaba a Málaga, cogía un Uber en la estación del AVE e iba directa a la casa de la urbanización la Pera donde vive Calle. Alba aseguró en su primera ruptura que no cambiaría jamás nada, y que Javier siempre sería "su familia". Fuentes cercanas a la pareja informaban a este medio hace unos meses que "ambos se siguen llevando fenomenal y que son muy amigos". El 1 de diciembre Alba escribía en redes sociales que ambos habían tomado caminos por separado.

En ese comunicado, definió su vínculo como algo mágico. "Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser", aseguró. Lo suyo había llegado a su fin, pero el amor a su "pollo" lo podía todo y meses más tarde volvieron a acercarse sin ningún resultado. Hoy, tanto Alba como Javier han encontrado de nuevo el amor, por separado.

Javier también 'olvidó' a Alba

Fue a principios de agosto cuando Javier Calle anunciaba en sus redes sociales que su corazón, tras la segunda ruptura con Alba, estaba de nuevo ocupado. Con una imagen en blanco y negro que compartía Javier Calle se podía ver cómo él y su nueva pareja disfrutaban de un refrescante baño mientras ella le da un tierno beso en la frente. El empresario acompañaba esta romántica instantánea con el siguiente mensaje: "Para un rato. Aquí estamos de paso. Eso siempre lo he tenido claro, venimos para sonreírle a la vida, venga como quiera. Estar con los que nos hacen felices y cada uno que se ponga sus propios galones. Que no falle la pureza y con no mentirse a uno mismo ya tenemos bastante ganado".

