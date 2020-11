Alba Díaz muestra su tripa y responde a los rumores de embarazo con un contundente vídeo

Este martes, Alba Díaz (20 años) generaba un aluvión de comentarios y rumores tras publicar una fotografía con una sospechosa postura y desde un ángulo que hacía intuir una incipiente tripa. Inmediatamente después del post en Instagram, los seguidores de la hija de Vicky Martín Berrocal (47) comenzaron a especular con un posible embarazo de la joven, quien no ha dudado en tirar de humor para abordar el asunto.

La influencer zanjaba la polémica publicando un selfie en el que aparece con cara de estupefacción. La imagen estaba acompañada del siguiente texto: "Madre mía, cómo se inventa en este país, es acojonante. Lo que tengo que aguantar no está pagado", escribía.

Minutos después, compartía un vídeo en el que, sonriente, explicaba la verdad sobre su comentada publicación: "Me hace mucha gracia este momento porque se ha creado un boom alrededor de una foto que subí en la Warner", comenta, haciendo referencia al parque de atracciones en el que se tomó la instantánea.

La respuesta de Alba Díaz a los rumores sobre su embarazo.

"Vamos a ver, chicos: me inflo a comer, soy la que más come de España. Vale, que tengo tripa, podéis decir 'ha engordado', pero de ahí a decir que estoy embarazada hay un paso enorme", afirma. Y prosigue: "Encima la foto es en la Warner, que se supone que no es apto para embarazadas montarte en una atracción. No sé, no me cuadra nada...".

Finalmente, la hija de El Cordobés (52) enfocaba su tripa para zanjar el asunto con ironía: "Estoy ya de ocho meses, voy a dar a luz mañana". Además, publicaba otra fotografía en la que se dirigía a sus padres: "Mamá, papá, por fin seréis abuelos", bromeaba.

Alba, que está a punto de cumplir 21 años, está centrada en sus estudios de Business & Communications, que cursa en la prestigiosa Universidad College for International Studies y que, si todo va bien, concluirá el próximo verano. La hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal compagina su formación universitaria con su trabajo de influencer. La joven cuenta cada día con más seguidores en sus redes sociales y, además, se ha convertido en un reclamo para las marcas gracias a su naturalidad y su frescura, representando a una chica real de su edad.

En cuanto al amor, Alba está disfrutando de su soltería y no se le ha conocido nuevo novio tras su ruptura con Javier Calle (33), con quien mantuvo una larga relación. Hace unos meses, la pareja intentó darse una segunda oportunidad que, desafortunadamente, tampoco funcionó.

