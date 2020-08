Javier Calle olvida a Alba Díaz: la fotografía con la que presenta a su nueva novia

Si bien hace unos días era Alba Díaz Martín (20 años) quien se mostraba feliz y relajada paseando con un amigo por las calles de Marbella, en esta ocasión ha sido su expareja Javier Calle (33) quien ha demostrado en sus redes sociales la felicidad que ha llegado a su vida en forma de mujer. Javier está de nuevo enamorado, lo cual significa que ha olvidado a la hija de Vicky Martín Berrocal (46) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (51). Fue hace apenas un mes, cuando JALEOS reveló en exclusiva que la pareja se había separado por segunda vez, a pesar de haberlo intentado "con todas sus fuerzas".

Si bien decidieron poner fin a su noviazgo, fuentes cercanas a ambos aseguraron a este digital que la influencer y el empresario siguen teniendo una "muy buena" relación. Cordialidades aparte, lo que es un hecho es que el empresario ha encontrado de nuevo el amor. Así, tras estar varios meses sin subir contenido a sus redes sociales, por fin ha colgado una fotografía con una mujer que parece que le ha robado el corazón.

En la imagen en blanco y negro que ha compartido Javier Calle se puede ver cómo él y su nueva pareja disfrutan de un refrescante baño mientras ella le da un tierno beso en la frente. El empresario acompaña esta importante instantánea con el siguiente mensaje: "Para un rato. Aquí estamos de paso. Eso siempre lo he tenido claro, venimos para sonreírle a la vida, venga como quiera. Estar con los que nos hacen felices y cada uno que se ponga sus propios galones. Que no falle la pureza y con no mentirse a uno mismo ya tenemos bastante ganado". Un mensaje que, de momento, se desconoce si tiene claro destinatario.

Por su parte, Alba continúa sin pareja oficial. Hace unos días se la pudo ver disfrutando de unos días entre amigos en Ibiza. Un viaje en el que se encontraba acompañada de un grupo de amigos. Así lo revelaban sus stories de Instagram y unas imágenes captadas por los fotógrafos en las que se la vio paseando junto a un chico, llamado Helenio Juanes, por las calles de la isla.

Alba Díaz se mostró sonriente durante el paseo con su amigo. Gtres

En las instantáneas se mostraba a Alba Díaz vistiendo un look total black compuesto por pantalón corto y camiseta, mientras conversaba con su amigo, quien le sacaba alguna que otra sonrisa. Pero este no es el único momento que la hija de Vicky Martín Berrocal compartía con él. De acuerdo con sus stories de Instagram, hace apenas unos días celebró el cumpleaños de Helenio Juanes, a quien cariñosamente llama Bro, en el restaurante Cipriani, ubicado en el Gran Hotel Ibiza.

En su red social, la influencer también ha dejado constancia de algunos de sus planes en la isla pitiusa. Destacan sus comidas en los restaurantes de moda y un paseo en yate, donde aprovechó para tomarse una fotografía que ha gustado mucho a sus seguidores. Días antes, la influencer disfrutaba de la Costa del Sol, donde se alojó en el lujoso Hotel Puente Romano. Un destino que definió como el "paraíso" y que, según ella misma comentó en sus redes sociales, era apenas "la primera parada" de su verano 2020.

Javier y Alba, la ruptura

Alba Díaz y Javier Calle en una imagen de su Instagram. Redes Sociales

Fue el pasado mes de junio cuando ambos decidieron tomar caminos separados, como pudo conocer este periódico en exclusiva. Los dos se habían dado una nueva oportunidad, pero a pesar de sus buenas intenciones "no pudo ser" y tomaron la decisión de ir cada uno por su lado. Aunque el noviazgo no prosiga, la relación entre la influencer y el empresario es "muy buena" según fuentes cercanas a la pareja. La famosa imagen del año pasado de Alba luciendo bikini en el club de su novio no ha podido repetirse en la inauguración de esta temporada. Aunque la historia de amor de Alba y Javier acabó en diciembre, poco antes del confinamiento se dieron una nueva oportunidad. Pero no pudo ser. Alba iba a Marbella casi a escondidas. Llegaba a Málaga, cogía un Uber en la estación del AVE e iba directa a la casa de la urbanización la Pera donde vive su novio. Alba aseguró en su primera ruptura que no cambiaría jamás nada y que Javier siempre sería "su familia". Fuentes cercanas a la pareja informan a este medio que "ambos se siguen llevando fenomenal y que son muy amigos".

El 1 de diciembre Alba escribía en redes sociales que ambos habían tomado caminos por separado. En ese comunicado, definió su vínculo como algo mágico. "Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser", dijo. Lo suyo había llegado a su fin, pero el amor a su "pollo" lo podía todo y meses más tarde volvieron a acercarse sin ningún resultado.

