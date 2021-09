Carla Vigo estalla: "No tengo que aguantar que me digan que soy una fulana"

No hay día en los últimos tiempos que Carla Vigo Ortiz (20 años), la sobrina mayor de la reina Letizia (48), no sea noticia por algo relacionado con su vida personal. La joven estudiante de interpretación, que cumplirá 21 años el próximo mes de octubre, ha vuelto a copar titulares en los medios de comunicación, esta vez, por una historia que ella misma desveló en el último programa al que acudió como invitada.

El pasado miércoles, la hija de Érika Ortiz asistía a Sobreviviré After Show de Mitele PLUS junto a la presentadora Nagore Robles (38) y afirmó que Isaac Torres (26), concursante de La isla de las tentaciones, la dejó "tirada" tras comprometerse a hacer una colaboración con ella y su marca.

Carla Vigo en su primera sesión de fotos como modelo.

Aquello dio pie a que desde el programa Socialité se pusieran en contacto este domingo con el exparticipante conocido como Lobo, que destapó un relato hasta la fecha desconocida. Carla Vigo, siempre según Lobo, habría intentado tener algo con el catalán, a tenor de las declaraciones que concedió al citado programa de Telecinco. Ambos coincidieron en un evento el pasado mes de abril y, después, acabaron juntos en un hotel donde él tenía habitación, pero ella no.

"Me dijo que ya no había trenes de vuelta a su casa y que tampoco tenía dinero para el taxi. Sí que es verdad que subió un par de veces a picarme la puerta, quería dormir en la habitación. Me dijo que le había gustado en La isla y se vino porque decía que ya no tenía trenes para volver y que venía al hotel", expresó Lobo. "La suerte que tuve es que yo ya estaba con Lucía y me fui a mi habitación", desveló.

Carla Vigo Ortiz junto a Isaac Torres, concursante de 'La isla de las tentaciones'.

A este respecto, Carla ha continuado en su línea y no ha guardado silencio, más bien todo lo contrario. Ha vuelto a utilizar sus redes sociales para dar su versión de los hechos después de que Isaac afirmase que intentó tener algo con él. "A ver, un par de cositas, porque esto se nos está yendo de las manos. Yo no he hecho nada con Isaac. Ni lo acosé, ni nada. ¡Si yo no he visto La isla de las tentaciones en mi vida! Y ni siquiera sabía quién era él. Y, vamos, obviamente no fui a ese evento por él, porque yo no sabía ni que iba a ir. De hecho, me invitaron a mí antes que a él", empezaba relatando Vigo.

Y continuaba: "Y no se le olvidó que tenía que venir a Cádiz porque cuando llegamos le escribí y me dijo que estaba llegando. Y subió mucha gente a buscarle porque habíamos quedado con él y no contestaba ni a llamadas ni a los mensajes". Para concluir, Carla ha dado un golpe en la mesa y ha exigido el respeto que merece. "No tengo por qué aguantar que me digan que no me respeto como mujer o que soy una fulana porque yo no hice nada. Bueno, sí, algo que hice mal fue portarme bien con tremendo personaje".

Carla Vigo se encuentra en su mayor momento de popularidad, no sólo en las redes sociales, donde ya acaricia los 30.000 seguidores, sino también en los medios de comunicación, en los que a menudo se requiere su participación y ella, últimamente, acepta de muy buena gana.

[Más información: Carla Vigo, ¿nueva estrella de Mediaset? Toda la verdad sobre su comentado fichaje]

Sigue los temas que te interesan