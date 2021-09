La reina Letizia da una segunda vida a su vestido camisero más ideal para el entretiempo

No todo iban a ser estrenos en las primeras dos semanas de trabajo de la Reina. No se puede pasar de la nada al todo en un periodo de tiempo tan corto, así que si tenemos una o dos repeticiones estos días, las recibimos con ganas.

Letizia (48 años), que soplará las velas el próximo miércoles, comienza la semana de su cumpleaños con un acto de mañana. La esposa de Felipe VI (53) ha asistido al Museo del Prado para inaugurar una exposición Cuarenta años de amistad: donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado, una muestra que rinde homenaje a aquellas personas que de forma desinteresada dan dinero para el cuidado y conservación de la pinacoteca madrileña.

Se trata de un acto sencillo, sin mucho protocolo y la Reina se ha vestido acorde a estas circunstancias, de forma simple, un vestidito y unos salones. La cosa no necesitaba mucho más. Por no llevar no ha llevado ni bolso, por lo menos que nosotros se lo hayamos visto.

Letizia con un vestido reciclado de Pedro del Hierro. Gtres

La idea era más de entretiempo que veraniega y es que a Madrid parece que ha llegado el otoño y la Reina ha tenido que usar hasta un paraguas. Se trata de un vestido estilo camisero firmado por Pedro del Hierro en color azul cielo, que lleva en su armario desde hace dos años. Se trata de la tercera vez que se lo pone, siendo la primera durante su viaje de cooperación a Mozambique en abril de 2019. Luego lo volvió a lucir durante la visita que realizó con el Rey al Monasterio de Poblet, en Cataluña, durante la gira que hicieron por toda España para fomentar el turismo nacional tras la primera etapa de la pandemia.

En todas las ocasiones ha cambiado de calzado. Mientras que en las dos anteriores lo hizo con unos salones en azul marino y unas alpargatas, esta vez se ha decantado por unos salones destalonados en tono crudo de la línea CH de Carolina Herrera.

Lo mejor de todo el look han sido los pendientes, que podemos decir que se encuentran entre nuestros favoritos. Se trata de los aros de oro blanco y aguasmarinas de Bvlgari, una verdadera preciosidad. En el dedo, como no, el anillo de Karen Hallam.

La Reina tiene una semana con mucho trabajo, dejando solo libre la agenda el próximo miércoles, justo el día en el que cumple 49 años. Puede que quiera reservarse la jornada para celebrarlo.

Letizia con salones de Carolina Herrera. Gtres

[Más información: Letizia eleva su nuevo vestido de Hugo Boss con sus zapatos rojos favoritos]

Sigue los temas que te interesan