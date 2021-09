María Malo, diseñadora del último vestidazo de la reina Letizia: "Se han agotado todos en tres horas"

En un lugar indeterminado de Indonesia, una diseñadora española está radiante de felicidad. La noticia le llegó de madrugada, su teléfono móvil ardía, no se lo podía creer. La reina Letizia (48 años) volvía a la vida pública tras sus vacaciones privadas y la marcha de su hija Leonor de Borbón (15) a Gales y lo hacía luciendo uno de sus vestidos. "Estoy desbordada", expresa María Malo a JALEOS en una conversación telefónica Madrid-Bali.

Efectivamente, este lunes, la esposa de Felipe VI (53) retomaba su agenda de actos oficiales en solitario presidiendo la entrega de los galardones de la I edición de los 'Premios Retina ECO', que premian la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad.

En ese sentido y haciendo uno de sus habituales guiños, Letizia decidía estrenar un vestido, elevado a la categoría de vestidazo, de una pequeña marca española cuyo ADN está basado en el cuidado al medioambiente, la sostenibilidad, la conservación de los ecosistemas y el consumo responsable.

Por eso, para hacer piezas como la de la soberana -el modelo Lovely Lolita cuyo precio es 129 euros-, María Malo trabaja con tejidos naturales y biodegradables a partir de fibras celulosas renovables. Para conocer más datos sobre el nuevo vestido, este periódico ha contactado con la diseñadora del little black dress confeccionado en Bali y vendido en Tarifa con el que la reina Letizia brilló en su vuelta pública al trabajo.

María, ¿cómo está?

Llevo un día... Feliz, emocionada, muy contenta.

Cuéntenos sobre su marca, María Malo.

Nosotros trabajamos sobre la premisa de ser ambientalmente responsables y respetar un comercio justo al mismo tiempo. Todos los tejidos que utilizo son naturales y biodegradables. O, en el caso del baño, utilizo nailon regenerado de residuos plásticos. Esto es para los tejidos. Los tintes son todos naturales a partir de plantas. Teñimos con hojas. Con hojas de índigo, hojas de mango, dependiendo del color utilizamos diferentes hojas. Es un proceso en el que no se utiliza ningún químico y el agua que se utiliza para teñir se usa después para regar. El embalaje es biodegradable, reciclable y reutilizable. Trabajamos en un taller pequeño en Bali desde el que apoyamos a las comunidades de costureras y a las familias de estas comunidades.

¿Son vestidos que se hacen allí?

Sí. La producción la hago entera aquí en Indonesia.

¿Y se envían desde Bali hasta España?

No. En Tarifa tengo tienda y almacén, entonces se envían desde Tarifa. Por ejemplo, en este caso, el vestido se ha agotado en una noche. Vamos, en una noche para mí, que es una tarde para vosotros, que estáis en España.

¿En cuántas horas calcula que se ha agotado?

Es alucinante. En las primeras tres o cuatro horas. Esta mañana he estado en el taller para poner en marcha las máquinas y la semana que viene empezar a enviar. Ya he puesto preorder en la web, para quien quiera pedirlo, y la semana que viene ya están hechos y enviados.

¿Cuántos vestidos le han pedido en este rato?

No lo he calculado porque estoy hablando contigo y siguen, y siguen, y siguen entrando. Va a pedido por minuto.

¿Considera importante que una persona como la reina Letizia dé visibilidad a estas pequeñas marcas de moda, que además son sostenibles?

Me parece una elección superacertada que la Reina apueste por la sostenibilidad y por una marca española, además. Considero fundamental que las personas influyentes -y ella más, porque es la más influyente- acerquen al público alternativas que son ambientalmente responsables y sostenibles. Que ella saque este vestido, para mí es un gran ejemplo que está dando. Mira, yo cuando empecé este proyecto, nunca pensé en cuánto dinero iba a crear o generar. Siempre tuve la intención de hacer funcionar esta marca sostenible para que otras marcas se inspiren y vean que es posible trabajar así, sin estar tan enfocado en el beneficio, sino más en el disfrutar del trabajo y en el menos cantidad, mayor calidad, y el respeto por encima de todo. Es fundamental que todos demos el paso hacia allá, ¡hacia aquí! Que la reina Letizia lo saque, se eleva a una escala infinitamente mayor.

La imagen con su vestido ha dado la vuelta al mundo por dos motivos: es la rentrée de la Reina al trabajo y es la primera imagen de ella tras la marcha de Leonor a Gales. ¿Ha habido repercusión internacional?

Estamos teniendo pedidos de California... de todas partes.

¿Le ofrecieron ustedes el vestido a la Reina o se interesaron ellos?

No, yo no ofrecí nada. Me contactaron, pero en este sentido prefiero ser discreta.

¿Hay más piezas de María Malo en el vestidor de la reina Letizia?

Ay... no puedo hablar mucho... (ríe tímida, aunque alegre). Habrá más, habrá más.

¿Cómo se organiza su empresa?

Mi base está en Tarifa, mi casa está en Bolonia. Me pilló aquí cuando empezó la pandemia y, como todo se ha complicado tanto, pues que me he quedado aquí para controlar la producción. Prefiero estar pendiente de la producción antes que de las ventas porque las niñas que están al frente de las ventas lo controlan perfectamente.

La Reina combinó su vestido de María Malo con salones de Carolina Herrera. Gtres

¿Cómo surge la idea de crear este vestido?

Si te digo la verdad, lo diseñé para mí porque tenía una boda y dibujé cómo me apetecía vestirme.

¡Lo llevó usted antes que Letizia!

Sí, sí. Pero el que yo tengo no es el negro. Es azul con lunarcitos. ¡Está en la web!

Cuando usted se sentó a diseñar y construir su marca, ¿pensó que vestiría a una Reina?

Así directamente no. Pero nunca me he limitado y siempre que creo a alguna pieza me imagino a algún personaje con ella. Sinceramente, este vestido no podría estar mejor elegido para ella. Lo ha elevado a un nivel de elegancia que no lo había hecho hasta ahora ninguna modelo. Parece, de verdad, creado para ella.

