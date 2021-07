El príncipe Carlos no quiere que su hermano Eduardo se convierta en el nuevo duque de Edimburgo

El futuro del príncipe Eduardo (57 años) podría estar en manos de su hermano, el príncipe Carlos (72). El próximo Rey de Inglaterra se niega a que el hijo menor de la reina Isabel II (95) herede el título de duque de Edimburgo, tal y como está previsto.

Según ha informado el periódico local Sunday Times, citando a fuentes cercanas a la Casa Real, "lo que vaya a suceder con el título depende Carlos. No irá a Eduardo". De acuerdo con el citado medio, el primogénito de Su Majestad no está a favor de esta idea, ya que se plantea reducir la monarquía. Otra persona consultada ha sostenido esta idea, al comentar que "Edimburgo no irá a ellos [los condes de Wessex]".

Desde que murió el príncipe Felipe el pasado mes de abril, el título fue asumido por el príncipe Carlos de forma temporal. Y es que, siguiendo con la voluntad de la reina Isabel y su fallecido esposo, cuando su primogénito asuma el trono, el ducado de Edimburgo deberá recaer sobre Eduardo. Así lo informaron la monarca y el consorte cuando el menor de sus hijos contrajo matrimonio con Sophie de Wessex (56) en 1999.

"La Reina, el duque de Edimburgo y el Príncipe de Gales acordaron que el Príncipe Eduardo debería recibir el ducado de Edimburgo a su debido tiempo, cuando el título actual que ostenta ahora el Príncipe Felipe eventualmente vuelve a la Corona", dijo en su momento un portavoz del palacio de Buckingham.

En alguna ocasión, el príncipe Eduardo también se ha expresado al respecto ante los medios de comunicación. Durante una conversación con la BBC dijo: "En teoría estaba bien hace mucho tiempo cuando era una especie de sueño imposible de mi padre... Y, por supuesto, dependerá de si el Príncipe de Gales, cuando se convierta en Rey, lo hará. Así que esperaremos y veremos. Eso sí, sería todo un desafío asumir eso".

Teniendo en cuenta que la reina Isabel se encuentra muy activa, cumpliendo con todos sus compromisos oficiales y sin intenciones de abdicar, todavía queda tiempo para conocer cuál será el desenlace de esta historia. De momento, lo que se ha confirmado es que tanto el príncipe Eduardo como su mujer tienen mayores funciones dentro de la Casa Real. De hecho, según ha informado la prensa local en los últimos meses, se espera que la pareja cubra el vacío que dejaron los duques de Sussex y asuman compromisos de más alto rango. No obstante, no podrán cumplir con todo el trabajo que llevaban a cabo Harry (36) y Meghan Markle (39), ya que en los últimos tiempos se han hecho cargo de una gran cantidad de deberes dentro de la Corona -554 en el año antes de la Covid-.

Tras el fallecimiento del duque de Edimburgo, además, el príncipe Eduardo ha asumido algunos de los patrocinios de su padre y es fideicomisario del Programa de Premios del Duque de Edimburgo, que se fundó en 1956 con el objetivo de ayudar a los jóvenes a desarrollar diferentes habilidades.

