Jetsun Pema, la reina de Batán que rompe con las normas y los estereotipos de Oriente

De igual modo que Letizia (47 años) y Máxima de Holanda (48), Jetsun Pema (29) ascendió al trono siendo una plebeya, sin ningún título nobiliario. Aunque por el contrario que las primeras, la reina de Bután fue consciente desde los siete años de quién sería el amor de su vida. La reina dragón-como así se la conoce- ha sabido ganarse el amor de su pueblo por su carácter cercano, el mismo que le ha hecho convertirse en una de las monarcas más populares en toda Asia.

La familia de Pema siempre ha estado relacionada con la monarquía de Bután. Dhondup Gyalthsen, padre de Jetsun, era nieto del gobernador de uno de los distritos más importantes del país y piloto de aerolínea comercial, y su madre, Sonam Chuki, desciende de una de las familias nobles más antiguas del país. Es por ello que Jetsun creció entre la jet set de Bután.

Los reyes, en una imagen reciente. Gtres

La joven conoció al príncipe heredero Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, que por aquel entonces tenía 17 años, durante unas vacaciones de verano. Aunque les diferencia siete años de edad, el príncipe quedó enamorado de 'Druk Gyaltsuen', su apodo en su idioma, y le prometió casarse con ella cuando cumpliera 18 años.

El futuro Rey le dijo:"Cuando crezcas, si yo soy soltero y no estoy casado, y si tú eres soltera y no estás casada, me gustaría que fueras mi esposa, siempre y cuando sintiéramos lo mismo". Y dicho y hecho. Aunque antes de las nupcias la Reina estudió Relaciones Internacionales con Psicología e Historia del arte en Regent’s College en Londres.

Los reyes con más niños, en un evento. Gtres

Al finalizar sus estudios, Pema regresó a Bután donde se anunció que se casaría con Su Majestad Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, que ya era rey tras la abdicación de su padre en 2005.

De esa forma, los enamorados contrajeron matrimonio el 13 de octubre de ese año, en Punakha Dzong,el templo budista de "la gran felicidad". Jetsun Pema se convirtió así en la Reina consorte más joven del mundo. "He estado esperando bastante tiempo para casarme, pero no importa cuánto uno tarde en casarse, con tal de que sea con la persona correcta. Yo estoy seguro de haberlo hecho con la adecuada", comentó el monarca tras sus nupcias.

Desde su llegada al trono, Jetsun se ha convertido en una de las reinas más influyentes de Oriente. Prueba de ello, son los más de 156.000 seguidores en su perfil de Instagram, el escenario al que recurre a diario para mostrar su idílica vida en palacio. La joven ha sabido modernizarse en este lejano oriente del Himalaya, donde la televisión no llegó hasta 1999 y los ciudadanos todavía tienen que vestir con trajes tradicionales en los lugares públicos.

La Reina sube a diario a su perfil varias instantáneas que muestran su carácter cercano y el perfil más fashion de la joven con varios retratos en los que deja en evidencia su belleza. Aparece en numerosos de ellos con la Kira, el traje típico de la nación.

Aparte de su destreza digital, la reina de Batán es una aficionada a la pintura y al baloncesto y su marido solo tiene palabras de auténtica devoción hacia ella. "Es un ser humano maravilloso, inteligente. Compartimos una gran cosa en común: el amor y la pasión por el arte", aseguró el Rey en un evento.

Además, Jetsun ha conseguido lo impensable en su país: romper con la poligamia, una tradición muy arraigada en la monarquía de Bután. La joven pidió a su marido que no cumpliera dicha costumbre y él aceptó. Con esta decisión, el joven se desvinculó por completo de su padre, Jigme Singye Wangchuck, que se casó con cuatro hermanas el mismo día.

Los reyes, en una imagen de archivo. Gtres

Después del matrimonio, concretamente en febrero de 2016, la pareja real daba a luz a su hijo, Jigme Namgyel Wangchuck y hace unos días han anunciado que están esperando el nacimiento de su segundo hijo, que está previsto que llegue al mundo la próxima primavera.

Lo anunciaron a través de una imagen para el calendario del mes de marzo después de festejar el Losar, la palabra tibetana que designa el Año Nuevo, que tuvo lugar el pasado 24 de febrero. Desde 2015 cada mes la pareja publica una fotografía como parte de un calendario disponible a todo el mundo, una iniciativa propuesta por la Reina.

La familia real, en la imagen del calendario.

"Estamos encantados de compartir este regalo especial de Año Nuevo. Esta próxima primavera esperamos el nacimiento del Segundo Hijo Real de Sus Majestades y les deseamos a todos un maravilloso año por delante. En esta ocasión especial, les enviamos nuestro amor y gratitud y nuestra lealtad y servicio al país a Su Majestad el Rey, nuestra luz de guía y faro de inspiración", reza el texto con el que han acompañado la imagen familiar.

