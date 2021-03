Carlos Felipe y Sofía de Suecia, padres de su tercer hijo

La casa real sueca ha anunciado este viernes, 26 de marzo, el nacimiento del tercer hijo de Carlos Felipe (41 años) y Sofía de Suecia (36). Un bebé que es el octavo nieto para los reyes del país escandinavo, Carlos Gustavo (71) y Silvia (77), que han recibido con gran emoción la noticia del aumento de la familia con la llegada del niño. El pequeño se convertirá en el hermano menor de los príncipes Alejandro (4) y Gabriel (3).

Ha sido la casa real sueca quien, a través de un escueto comunicado, ha informado de este acontecimiento: "La Oficina del Mariscal del Reino se complace en anunciar que su alteza real la princesa Sofía el viernes 26 de marzo de 2021 a las 11:19 horas dio a luz a un hijo sano en el Hospital Danderyd". Unas líneas en las que, además, se especifica que tanto el niño como la madre se encuentran en perfecto estado.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando el matrimonio anunció que iban a aumentar la familia. También lo hicieron mediante un mensaje remitido desde la casa real: "El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía tienen el gran placer de anunciar que están esperando a su tercer hijo. La princesa Sofía está bien y se espera el nacimiento a finales del mes de marzo a abril de 2021".

Carlos Felipe y Sofía de Suecia en una imagen de recién casados. Gtres.

El matrimonio, que ha realizado escasas apariciones públicas durante los meses de gestación de la princesa, se casó el 13 de junio de 2015 en la capilla del Palacio real de Estocolmo. Y, ahora, casi seis años después, se convierten en familia numerosa. Además, no está previsto que este niño ostente el título de alteza real, del mismo modo que tampoco se les otorgó ni a sus hermanos ni a ninguno de los tres hijos de Magdalena de Suecia (38) y Chris O'Neill (46).

"El príncipe Alexander, el príncipe Gabriel, la princesa Leonore, el príncipe Nicolás y la princesa Adrienne siguen siendo miembros de la Familia Real, pero ya no ocupan el cargo de Altezas Reales y no se espera que en el futuro asuman lo deberes que le corresponden al jefe de Estado", se comunicó en octubre de 2019 por parte del rey Carlos Gustavo, anunciando esos cambios que afectaban a parte de sus nietos -en concreto, a los que no son hijos de la heredera al trono, Victoria de Suecia (43), y su marido, Daniel Westling (47)-.

Polémica en plena pandemia

Poco antes de que se anunciara el tercero de sus embarazos, la princesa se veía envuelta en una polémica -una situación que no le era nueva-. En el mes de abril, Sofía no dudó en enfundarse una bata para colaborar como voluntaria en el hospital Sophiahemmet, del que es presidenta honorífica. Era la jefa de prensa de la casa real sueca quien explicaba, tras haber deslizado que se había preparado de manera conveniente: "En la crisis actual en la que nos encontramos, la princesa quiere contribuir voluntariamente con la fuerza del trabajo en la atención médica ".

La princesa Sofía de Suecia durante su visita al hospital Sophiahemmet el pasado febrero.

En noviembre, era nominada al premio Héroe de la Covid. La posibilidad de que se le diera el galardón provocó que la opinión pública sueca alzara la voz en las redes sociales al considerar que debería ser una herramienta para reconocer a los profesionales de la sanidad que se habían afanado en frenar la pandemia.

