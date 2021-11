La descargada agenda de la reina Letizia esta semana tras la gran polémica internacional: el motivo

Falta algo más de mes y medio para que 2021, uno de los años más agitados para la Familia Real, llegue a su fin. A pesar de ello, la reina Letizia (49 años) se encuentra en estos momentos ante una de sus semanas más relajadas. Al menos, en el plano público -se sabe que existe el trabajo de despacho-.

Casa Real ha hecho pública su agenda de actos institucionales y, salvo sorpresas, la esposa de Felipe VI (53) tan sólo presidirá uno, el miércoles día 10 de noviembre, y no lo hará nada lejos de su hogar.

Según consta en la web de la institución monárquica, Su Majestad la Reina presidirá en Madrid el acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA Conectados por la oportunidad digital, cuyo objetivo es el de mostrar la importancia de la digitalización como palanca para el desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad. Una de las causas con las que la Reina está más solidarizada.

La reina Letizia en uno de sus últimos actos de agenda. Gtres

Puede decirse que la soberana se encuentra todavía aterrizando de su comentado viaje de Cooperación a Paraguay. Un periplo que realiza de manera anual desde la entronización de Felipe VI en 2014 con la misión de conocer otros proyectos que cuentan con ayuda y financiación de la cooperación española. Un viaje que suele ser relámpago con un itinerario marcado al minuto, con 28 horas de vuelo entre ida y vuelta en esta ocasión, y con una esencia que se ha visto manchada por una polémica de la que la Reina ha sido víctima.

A su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Letizia vestía camisa blanca, pantalones color verde oscuro, botas y el chaleco rojo de la cooperación española. Horas después, la diputada del Partido Liberal, Celeste Amarilla (57), estalla contra la Reina en el Parlamento.

Letizia con su 'polémico' chaleco rojo en su llegada a Paraguay.

"Merecíamos uno de los vestiditos que usted guarda en su clóset, no el chaleco de cuarta que usan su guardia y su secretaria", le reprochó. Uniformes Fabricato, la pyme paraguaya a la que la cooperación española encargó los chalecos, sacó pecho por su producto y por la reina de todos los españoles. La controversia, con eco internacional, no ha hecho más que poner en valor la figura de la monarca, a la que no han fotografiado en ningún momento en Paraguay sin su uniforme de trabajo.

Uno de los motivos por los que la agenda de la reina Letizia se ha reducido públicamente en la semana del 8 al 14 de noviembre es la rigurosa preparación que requiere su próximo viaje junto al Rey. Los Reyes realizarán una visita de Estado a Suecia a invitación del rey Carlos Gustavo XVI (75) del 23 al 25 de noviembre.

Felipe y Letizia en la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westling en Estocolmo en el año 2010. Gtres

Como suele ser habitual en estos casos, y así lo indicó la Casa Real sueca en su comunicado, el objetivo de la visita de los soberanos españoles es "seguir fortaleciendo y promoviendo las largas y excelentes relaciones entre Suecia y España", además de "estimular la recuperación verde de la pandemia de Covid-19".

Estos viajes necesitan de una preparación pausada, larga y muy específica. Los periplos a otros lugares del mundo en visita oficial requieren de una gran organización y una producción previa propia de una coreografía. Nada debe salirse de lo que está escrito, pactado y estipulado en los voluminosos dosieres que portan los Reyes en cada itinerario.

Y Letizia, especialmente, dedica mucho tiempo a saber con qué personas se va a encontrar, cuáles son perfiles, sus cargos, dónde estudiaron o incluso sus gustos y aficiones. España es el principal destino turístico para los suecos, cuyo sector empresarial también tiene una fuerte presencia, y el español es el segundo idioma extranjero más hablado entre los estudiantes suecos.

