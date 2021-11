Omar Montes fue conductor de cunda con 14 años: "Me daban 50 pavos por llevar a gente a Valdemingómez"

Como en la novela El Principito, Omar Montes (33 años) dedica su infancia, y gran parte de su adolescencia, a buscar aquello que dé sentido a su vida. Pan Bendito, el barrio madrileño donde pasa sus primeros años, es un lugar hostil donde crecer. Sobre todo para un niño que ha heredado los rasgos físicos de su padre, de origen iraquí.

"En el colegio se metían conmigo por mi físico. Una vez me llegaron a desfigurar la cara", cuenta el protagonista de esta historia. El bullying, que le llevó a una profunda depresión, sumado la droga y el trapicheo, tan presentes en su vecindario, fueron otras de las dificultades con las que Omar se topó para seguir adelante.

Todos estos capítulos de la vida del cantante están narrados ahora, con todo lujo de detalles, en El Principito es Omar Montes, una serie documental que acaba de estrenar Amazon Primer Video junto con la colaboración de Mediaset y Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana (65). Cuatro vídeos de alrededor una hora de duración son suficientes para narrar la historia del cantante que como el ave fénix logra resurgir de sus cenizas y conseguir su verdadero sueño: triunfar en la música.

Omar Montes es uno de los cantantes más escuchados en Spotify. Gtres

Hasta llegar a ser el compositor con más escuchas en Spotify, Omar Montes narra los momentos más oscuros de su vida como cuando con tan sólo 14 o 15 años hacía de conductor de cunda en Madrid. "Me daban 50 pavos por conducir para que la gente fuera a pillar o a hacer rollos raros a Valdemingómez. Ahí fue cuando descubrí que las drogas no eran para mí. Les esperaba en el coche y mientras veía cómo se metían. Salían como zombis. Si me hubiera pillado la policía me hubiera jodido porque encima era menor". Los hurtos y los robos también formaron parte de su día a día.

Primero, el boxeo, y después; el nacimiento de su hijo salvaron a Omar Montes. "Todos creían que iba a terminar en la cárcel", asegura. Fue campeón de España de boxeo, haciendo de este deporte una vía de escape. "Iba a un gimnasio en Vallecas. Para llegar hasta allí a veces mi abuela me pagaba el billete de metro y cuando no, me colaba. Un vigilante de seguridad no iba a impedirme conseguir mi sueño".

Sin embargo, lo que realmente cambió la vida de Omar fue la llegada de su primer y único hijo hasta la fecha. "Ahí me di cuenta de que tenía que trabajar muy duro para que a mi hijo no le faltase de nada".

El cantante en un concierto en Madrid. Gtres

Sus inicios en la música tampoco fueron fáciles. El documental relata cómo empezó a componer sus primeros temas con un ordenador rescatado de la basura y cómo una de sus primeras maquetas fue rechazada por una importante discográfica de este país, que años después le haría suculentas ofertas para grabar con Omar, ante el rechazo de éste. Aún con todo en su contra, Omar Montes ha conseguido triunfar en la música y temas como Alocao o Solo han conseguido millones de visualizaciones.

Reconoce que su paso por programas como Gran Hermano o Supervivientes terminaron de darle la popularidad que necesitaba. También su romance con Isa P. (26), hija de Isabel Pantoja (65), con la que mantuvo un año de relación sentimental. Ahora Omar, tras conseguir colocar su música en la lista de los números uno en España, quiere traspasar las fronteras y lanzarse al mercado internacional.

