Omar Montes y Carmen Lomana, una amistad desconocida: su desayuno en Carabanchel

Una de las mujeres más elegantes del país, que cada vez que acude a un programa de televisión o a un evento derrocha estilo, ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores. Se trata de Carmen Lomana (72 años), quien se ha reunido con Omar Montes (32) para tener un desayuno de lo más entretenido.

Y es que, la fotografía que ha compartido Lomana demuestra un vínculo entre ellos más cercano del que se podría presuponer. Sea como fuere, ha sorprendido sobremanera. Lomana, que ha quedado encantada con el exconcursante de Supervivientes 2019 tras la velada, ha posteado lo que sigue en su red: "Almuerzo en Carabanchel en un Restaurante Asturiano, ¡estupendo! Omar, eres único, un personaje lleno de humanidad y verdad".

Se habló de una brutal pelea en la calle, pero luego resultó ser una campaña de marketing para promocionar su nueva canción. En el vídeo que se viralizó en redes Omar protagoniza una pelea callejera y los vídeos de la misma se filtraban en las redes sociales hasta convertir al protagonista en trending topic nacional. En los diferentes clips, grabados con varios móviles desde diferentes perspectivas, se observa cómo el reggaetonero y su grupo de ocho amigos se abalanzan contra un joven que grita todo el tiempo: "¡Yo no he sido!".

En ese momento, sin capacidad de reacción o de poder excusarse y conversar, los amigos del de Pan Bendito empiezan a golpearle e incluso uno de ellos se acerca con una valla metálica de color amarillo con la aparente intención de tirarla contra un joven que ya está en el suelo. Llegando casi al final del vídeo, uno de los amigos de Omar Montes pone algo de cordura y les dice lo siguiente: "¡No, no, que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!". En ese instante, al intentar separar a Omar del grupo donde está teniendo lugar la pelea, se ve cómo el intérprete de Alocao tiene toda la cara sangrando mientras espeta un insulto homófobo contra el hombre con quien se ha enzarzado: "¡Maricón de mierda!".

Tras la filtración de las polémicas imágenes, Omar Montes tomaba la decisión de abandonar las redes sociales. Así lo comunicaba él mismo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya supera la barrera del millón cien mil seguidores. "Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal", rezaba el comunicado de Montes.

No es la primera vez que Omar Montes se ve envuelto en una brutal pelea de este tipo. A pesar de que el joven siempre he afirmado que no ha probado jamás el alcohol y nunca ha consumido sustancias estupefacientes -algo que es sabido por todos y también confirma su entorno-, el creador de Pantera ha tenido que salir al paso en más de una ocasión para justificar ciertas actitudes que siempre han tenido como escenario las discotecas y la noche.