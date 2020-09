El vídeo de la brutal pelea callejera de Omar Montes de la que sale con la cara sangrando

Omar Montes (32 años), exnovio de Isa Pantoja (24) y ganador de Supervivientes 2019, ha protagonizado una brutal pelea callejera y los vídeos de la misma se han filtrado en las redes sociales hasta convertir al protagonista en trending topic nacional. En los diferentes clips, grabados con varios móviles desde diferentes perspectivas, se observa cómo el reggaetonero y su grupo de ocho amigos se abalanzan contra un joven que grita todo el tiempo: "¡Yo no he sido!".

En ese momento, sin capacidad de reacción o de poder excusarse y conversar, los amigos del de Pan Bendito empiezan a golpearle e incluso uno de ellos se acerca con una valla metálica de color amarillo con la aparente intención de tirarla contra un joven que ya está en el suelo. Llegando casi al final del vídeo, uno de los amigos de Omar Montes pone algo de cordura y les dice lo siguiente: "¡No, no, que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!".

En ese instante, al intentar separar a Omar del grupo donde está teniendo lugar la pelea, se ve cómo el intérprete de Alocao tiene toda la cara sangrando mientras espeta un insulto homófobo contra el hombre con quien se ha enzarzado: "¡Maricón de mierda!".

Le han pegao a Omar Montes pic.twitter.com/RfLaFclyA8 — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

Perspectiva 2 pic.twitter.com/t5VDjm4ICM — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

Omar Montés y 8 más pegándole una paliza a uno mientras grita "maricón de mierda". Elegid de una puta vez a quién hacéis famoso, que ya está bien. pic.twitter.com/kEsYaSVgwc — Àngel Aleixandre (@Angel_aleixandr) September 8, 2020

Tras la filtración de las polémicas imágenes, Omar Montes ha tomado la decisión de abandonar las redes sociales. Así lo ha comunicado él mismo hace apenas una hora a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya supera la barrera del millón cien mil seguidores. "Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal", reza el comunicado de Montes.

No es la primera vez que Omar Montes se ve envuelto en una brutal pelea de este tipo. A pesar de que el joven siempre he afirmado que no ha probado jamás el alcohol y nunca ha consumido sustancias estupefacientes -algo que es sabido por todos y también confirma su entorno-, el creador de Pantera ha tenido que salir al paso en más de una ocasión para justificar ciertas actitudes que siempre han tenido como escenario las discotecas y la noche.

En el mes de julio del año pasado, en la final de Supervivientes, justo cuando Jorge Javier Vázquez (50) lo proclamó ganador del reality, varios amigos de Omar saltaron desde la grada donde estaban sentados como espectadores hasta el plató, a pesar de ser conocedores de que esto no se podía hacer. Aunque los regidores intentaron sacarles, la situación se tensó.

"Se lanzaron desde arriba, hay uno que se destroza la mano y los regidores y la seguridad se los llevaron para que no molestaran, pero la movida gorda fue cuando salieron con 'no me toques', 'no me chilles'... tienen que ir unos agentes de seguridad interna y llaman a la Policía Nacional" señaló el colaborador Kiko Hernández (43), que fue quien desveló la noticia en exclusiva.

Sálvame conectó con los implicados en la trifulca y señalaron que ellos saltaron la valla, tal como les habían prohibido, pero negaron cualquier enfrentamiento o que la policía acudiese. "El fallo fue nuestro que hicimos las cosas mal, no hace falta que lleguemos a eso porque no hemos hecho daño a nadie, solo queríamos disfrutar del momento. Pedimos disculpas", dijo uno de ellos discretamente en la conexión en directo.

