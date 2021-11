El cepillo que mejor cuida tu cabello existe y cuesta menos de cinco euros

El otoño es la época del año en la que más se perciben los efectos en nuestro cabello. Al igual que las hojas de los árboles, el pelo se cae con más frecuencia en esta temporada, se muestra más debilitado y el viento y el frío lo encrespan como nunca. Por este motivo es importante cuidar las melenas y no dañarlas aún más en este periodo. Para ello hay que acudir a productos que no maltraten nuestro cabello, y a los que más atención hay que prestar es sin duda a los peines. Son los responsables de que muchas veces nuestro pelo se rompa cuando no tenía por qué hacerlo. Todo se debe a un incorrecto uso y a la acelerada vida que llevamos en la que no podemos perder el tiempo en atusar nuestro pelo con la delicadeza necesaria.

Pero ese problema ya tiene solución. Existe un cepillo perfecto para todos los cabellos. Da igual la textura, el grosor o la largura, este genial artículo no tiene límites y está recomendado para todos. Se trata del cepillo Natural Fiber de BETER.

Este peine está revolucionando el sector de la peluquería y la estética y acaba definitivamente con los enredos y mechones encrespados sin hacer daño alguno ni ejercer ninguna fuerza al emplearlo.

Su secreto se encuentra en su diseño y en los elementos que se han usado para fabricarlo. Este cepillo para el pelo está elaborado a base de materiales naturales, para reducir las emisiones de CO2, aporta una experiencia ecofriendly al cepillado diario. Concretamente, está creado con componentes naturales renovables procedentes de fibra de trigo, cáscara de arroz y polímero de resina.

El cepillo BETER Natural Fiber que está arrasando este otoño.

Además de ser sostenible, lo más impactante es lo que logra hacer con las melenas más largas y que se enredan con mayor facilidad: las alisa en cuestión de segundos con solo una pasada. ¿El truco? Sus púas anti-enredos. Estas son flexibles y resistentes, permiten desenredar con la máxima suavidad y masajean el cuero cabelludo, activando la circulación. Ese masaje es instantáneo es perfecto para el momento del cepillado, que siempre se da antes de salir de casa o de acudir a algún evento con prisa, por lo que reduce el estrés.

Lo mejor de todo es su precio. Normalmente, se puede encontrar por 5,99 euros, pero en estos momentos está disponible en muchas perfumerías conocidas por solo 4,99 euros. Plataformas como Amazon y varias tiendas online o farmacias también lo venden aunque algo más caro, pero nunca supera los 8 euros.

Está disponible en tres colores muy naturales y de tonalidad pastel: verde, azul o nude. Sin embargo, en las comprar realizadas vía online resulta imposible elegir color, ya que se envían según la cantidad de existencias. Esto se debe al auge de sus ventas y a que a menudo se agota y entonces se presenta una lista de espera para la cual no se facilita la opción de elección de color -porque es lo de menos, ya que la clave está en su funcionalidad. Pruébalo.

