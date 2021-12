Los 'looks' que Letizia deberá recuperar en 2022 para unirse a la tendencia del color Pantone

No hay duda de que Letizia (49 años) es reina de tendencias. Aunque en los últimos dos años ha seguido una línea de austeridad y, en su mayoría ha optado por looks reciclados, sus estilismos han estado llenos de elementos llamativos y de plena actualidad. A pesar de que ha repetido un sinfín de atuendos, la mujer de Felipe VI (53) ha llevado un sinfín de novedades de la industria de la moda. Por ello, continúa en el podio de referentes de estilo en España y fuera de nuestras fronteras.

Siguiendo esta modalidad no resultaría extraño que la Reina escogiera un tono que, si bien no se posiciona entre sus favoritos, será el que tiña el 2022. Se trata del color Pantone 'Very Peri', posicionado en la gama de azules e infundido por un rojo violeta. De ahí que el resultado sea una especie de morado.

Si bien no es el color predilecto de Letizia, la Reina posee en su armario varias opciones que le permitirán seguir la gama cromática del 2022. Así, no solo atinará con las tendencias, sino también mantendrá su línea de sobriedad y moderación. EL ESPAÑOL ha seleccionado cuatro atuendos que la mujer de Felipe VI podrá recuperar en sus futuras apariciones públicas. Por sus características y elementos fashionistas, este periódico ha clasificado los looks según las diferentes estaciones.

Letizia con un vestido lila de Carolina Herrera, a tono con su abrigo. Gtres

Invierno

En los primeros meses del año, Letizia podrá optar por un conjunto de vestido y abrigo de paño en color lila. Se trata de un diseño de Carolina Herrera, una de sus firmas de cabecera, que llevó por última vez en noviembre de 2020 cuando presidió la entrega de los Premios Rei Jaume I en la Lonja de Valencia.

El vestido es un diseño corto con falda de vuelo por encima de la rodilla e incluye un cinturón ancho con lazada que resalta aún más la figura. Letizia lo estrenó en 2016 durante un viaje a Portugal y, antes de su acto en Valencia en 2020 lo lució en una visita a Ginebra. Dependiendo de la temperatura, lo ha completado o no con el abrigo a juego.

Primavera

El pasado mes de septiembre Letizia estrenó un traje de chaqueta color malva que podrá repetir en la próxima primavera. Para el evento internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, en el que ella ejerció de presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, apostó por outfit de la firma Bleis que forma parte de la colección Resort 2022.

El conjunto está formado por una chaqueta de estilo oversize y con hombreras XXL, dos elementos que han sido tendencia en las últimas temporadas. El modelo termina en pico, cuenta con un solo botón y dos bolsillos de solapa a los lados. La parte de abajo es un pantalón clásico de corte recto que completa outfit que destaca por su versatilidad. Dependiendo de los complementos con los con se combine puede generar un efecto u otro. En su momento, Letizia lo llevó con un top lencero satinado y unos salones en color nacarado.

Letizia con sus apuestas en el color que teñirá el 2020, en un montaje de JALEOS. Gtres

Verano

En la temporada estival Letizia podrá recurrir a un vestido que estrenó en 2020, en medio de su gira por las diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país tras los meses más difíciles de la pandemia. El modelo en cuestión es un diseño de Adolfo Domínguez que llevó en Sevilla y que llama la atención por su efecto tie dye, una técnica que suele convertirse en tendencia cada verano.

La pieza es de diferentes tonos de azules e incluye algunos detalles en lila, lo que lo convertiría en una pieza perfecta para seguir la gama cromática de 2020. El vestido es largo midi, plisado y de escote halter. Además, incluye unas cintas en la cintura que marcan la figura de la Reina.

Otoño

Su vestido étnico y multicolor de Michonet, uno de sus estrenos más llamativos de 2021, es una pieza perfecta para lucir durante los meses de otoño. Se trata de un diseño de manga larga, cuello redondo y confeccionado en punto raschel que llama la atención por la combinación de sus tonos. Entre esa diversidad cromática prevalecen los tonos morados y lila, los favoritos para el 2022. También destacan sus detalles dorados que lo convierten en una prenda aliada para eventos de mañana, tarde o noche.

La primera y única vez que Letizia llevó esta pieza fue en la Fundación Microfinanzas BBVA el pasado 10 de noviembre, la misma fecha en la que la tienda abría una tienda física en Madrid. "Esto ha pasado en el mejor momento, estoy muy agradecida", comentó Natividad Pacheco, diseñadora y dueña de la marca, a este periódico.

