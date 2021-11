Felipe VI y Letizia envían un telegrama a Luis García Montero por la muerte de su esposa, Almudena Grandes

Los reyes de España, Felipe VI (53 años) y Letizia (49) han enviado este domingo un telegrama al poeta y Director del Instituto Cervantes Luis García Montero (63 años), viudo de la escritora Almudena Grandes, fallecida este sábado a la edad de 61 años, víctima del cáncer. Así lo ha confirmado en sus redes sociales Alejandro Riego, responsable de la información de Casa Real en Televisión Español.

En un tuit, el periodista escribía lo siguiente: "Los Reyes han enviado un telegrama de pésame a Luis García Montero por el fallecimiento de Almudena Grandes. Desde su cercanía y cariño, expresan su reconocimiento a su obra literaria y a su contribución personal y periodistica al análisis de nuestro tiempo".

La escritora madrileña falleció este sábado, día 27 de noviembre, en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado y que finalmente no pudo superar. Muchísimas han sido las muestras de pesar y cariño expresadas desde las redes sociales y desde ámbitos como la cultura, el deporte o la política en las que reconocen su talento narrativo, personalidad y compromiso político.

Almudena Grandes era una de las más relevantes escritoras de la literatura española contemporánea, Premio Nacional de Narrativa en 2018, autora de novelas como Las Edades de Lulú -su primer gran éxito- o Malena es un nombre de tango, y de títulos de su reconocida serie Episodios de una guerra interminable, entre otras grandes obras.

Esposa del poeta Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes, y luchadora comprometida con el feminismo y con la lucha política de izquierdas, la escritora madrileña es considerada también como una de las narradoras españolas más consolidadas y con mayor proyección internacional.

Almudena Grandes, que colaboraba también en periódicos y medios de comunicación, el pasado 10 de octubre anunció en su columna habitual de El País que padecía cáncer, diagnosticado en septiembre del año pasado y que finalmente ha sido la causa de su fallecimiento, este sábado, en su domicilio de Madrid.

Nombrada en 2020 doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), está también en posesión de los premios Rosone d’Or de Italia al conjunto de su obra (1997), el del sindicato de UGT, Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002), el Internacional de Abogados de Atocha, concedido en 2017, o el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, en 2020 por "Los pacientes del doctor García".

Familiares y amigos de la escritora la han despedido este domingo en el cementerio de La Paz, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Entre ellos se encontraban Joaquín Sabina (72), Ana Belén (70) y Víctor Manuel (74), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (49) o su primo, Kiko Matamoros (64), que ha ido acompañado de su pareja, la influencer andaluza Marta López Álamo (24).

"Es un día triste para todos en general porque son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura, pero, sobre todo, para la familia porque todos la queríamos muchísimo. Es una auténtica pena", expresó Matamoros tras conocer la noticia del fallecimiento de su prima. "No me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído. Para mí, El corazón helado me parece una novela impresionante", concluyó.

