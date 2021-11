La reina Letizia, espléndida, se despide de Suecia con un vestido con sello andaluz y diamantes negros

Ha sido corto, pero intenso. Ha llegado a su fin el viaje de Estado de los reyes, Felipe VI (53 años) y Letizia (49), a Suecia y este nos ha dejado momentos -estilísticamente hablando- que recordaremos por mucho tiempo en nuestra memoria. Sobre todo el vestido de material reciclado de H&M que lució este pasado miércoles la Reina en el Palacio Real de Estocolmo.

Pero si el miércoles decidió lucir moda sueca para la cena de gala, para despedirse del país nórdico, este jueves, ha decidido hacerlo con diseño made in Spain. Como manda la tradición en este tipo de visitas, los invitados, es decir, nuestros Reyes, se despiden de sus anfitriones, en este caso los soberanos suecos, con una recepción en la que ha sido su casa durante su estancia en Estocolmo: la embajada española.

Las reinas Letizia y Silvia en la embajada. Gtres

Si en la mañana de este jueves Letizia elegía un vestido hecho a medida por Pedro del Hierro, por la tarde ha lucido otro de encargo, pero esta vez firmado por la marca sevillana Cherubina.

Este último vestido seleccionado para lucir en tierras suecas está hecho en doble crepé en verde con un escote cruzado que termina en forma de uve. Se trata de un patrón con truco, ya que al estar drapeado en la zona de la cintura, sienta de maravilla: está espléndida. La falda, de corte midi, también es cruzada.

Letizia lo ha combinado de una forma poco habitual, ya que los zapatos y la cartera no iban a juego, como le suele gustar a ella. El bolso es un modelo que tiene hace muchos años, de la diseñadora Lidia Faro -a la que entrevistamos en EL ESPAÑOL-, en piel de pitón verde que nada tenía que ver con los salones de Prada que se ha calzado.

Letizia ha llevado bolso de Lidia Faro. Gtres

Lo mejor de todo el look, los pendientes. No son nuevos, pero siempre que los luce nos encantan. Se trata de las piezas de diamantes negros de la firma De Grisogono. De nuevo ha portado el anillo de Karen Hallam, que por el cariño especial que le tiene no hay manera de que se lo quite.

Y con este look presidido por este vestido con sello andaluz terminamos la semana de actos públicos para la reina Letizia y el viaje de Estado a Suecia, que, como ya hemos dicho, nos ha dejado momentos estilísticos para recordar.

La reina Letizia ha lucido zapatos de Prada y pendientes de De Grisogono. Gtres

