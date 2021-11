Letizia deja a todos boquiabiertos en Suecia: vestido de H&M con la tiara más cara del joyero real

Los Reyes han llegado con un pelín de retraso a la cita en el Palacio Real de Estocolmo. Sus homólogos suecos han ofrecido una cena en su honor con motivo de la visita de Estado de Felipe VI (53 años) y Letizia (49) a Suecia.

Esta mañana la Reina no ha defraudado en su primera aparición en suelo sueco. Ha estrenado una capa y un vestido, la primera de Hugo Boss, el segundo de Carolina Herrera, con un look inspirado en su amiga Máxima de Holanda (50).

Pero para Letizia la noche parece ser el momento del negro y para la cena ha vuelto a elegir, como ocurrió en Madrid la semana pasada en la cena de gala en honor al presidente de Italia, este color para vestirse de gala. Pero, sin duda, las protagonistas vuelven a ser las joyas, la Reina ha viajado a Suecia con toda la artillería de las joyas de Zarzuela.

Letizia y Felipe durante la recepción previa a la cena de gala. YouTube

Lo primero que se ha visto nada más entrar en la sala ha sido la tiara. Se trata de la joya para la cabeza que más se acerca a una corona de Reina. De todas las que ha lucido Letizia, esta es su favorita. Se trata de la Tiara Flor de Lis -o diadema de lises-. Si bien es cierto que otras como la Floral o la Tiara Merello tienen una historia muy interesante, esta es, sin duda, la más emblemática de todas. No solo porque la flor de lis es el emblema de la casa de los Borbones, sino también porque se trata de una joya que refleja la tradición e historia de la Casa española.

Y aunque no podemos asegurarlo, es probable que sea la más lujosa de todas, de hecho, la reina Sofía (83) la ha llamado siempre 'la buena'. Es un diseño de la joyería Ansorena hecho en 1906 cuando Alfonso XIII la mandó a fabricar como regalo de bodas para su mujer, la reina Victoria Eugenia.

La tiara y los pendientes de la Reina. Gtres

Semejante corona merecía unos compañeros dignos de su brillo esta noche, y por eso Letizia ha lucido los pendientes chatones y las dos pulseras gemelas de Cartier. Pero si las joyas han sido espectaculares el nuevo vestido de esta noche no se ha quedado atrás.

Lo primero es que ha sido un guiño 100 por 100 al país que les está acogiendo en esta visita ya que lo firma la marca sueca de ropa low cost H&M. Se trata de un modelo de la colección Conscious Exclusive. Un diseño de gala, largo, con volumen, realizado en tul negro semi transparente.

La Reina llegando a la cena de gala en Estocolmo. Gtres

Letizia vuelve a desafiar el frío y ha querido lucir brazos al no llevar mangas. La gracia del nuevo modelo estaba en la espalda, donde tenía un escote que se cerraba con dos graciosos lazos. La falda del traje era tan amplia que durante las fotos, sin querer, se lo ha pisado el Rey en varias ocasiones.

Seguramente, tras las presentaciones Victoria de Suecia le habrá comentado algo a Letizia, ya que ella tiene ese mismo modelo. Aunque la heredera al trono sueco lo adapto a su estilo y la temperatura de su país, y en vez de llevarlo sin mangas, se lo retocaron para tener una pequeña manguita. Ya sabemos que a nuestra Reina le gusta mostrar brazo, así que ella, así, en el formato original. El vestido está a la venta en la web de H&M y tiene un precio de 300 euros.

La cartera que la Reina ha lucido en Suecia. Gtres

Para salir hacia la cena, la esposa de Felipe VI se ha protegido con una chaqueta, de corte torera, de pelo negro, no sabemos si sintético o natural. Esta también es de estreno, o por lo menos no se la habíamos visto en público. La Reina ha rematado el look con una cartera dorada y unos zapatos a juego.

En definitiva, Letizia lo ha dado todo en esta noche en Estocolmo: joyas, moda eco (algo muy sueco) y mucho maquillaje, ya que hacía mucho tiempo que no le veíamos unos ojos tan marcados como los que ha lucido hoy. Nada de pintalabios (nos hemos olvidado de lo bien que nos sienta el rojo) y mucho smooke eye.

