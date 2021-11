Pilar Rubio desvela el método que le ha cambiado la vida: las cinco claves de su proceso

A sus 43 años y después de cuatro embarazos, Pilar Rubio presume de una espectacular figura, producto de su constancia y una serie de rutinas. Lejos de apostar por fórmulas mágicas, la mujer de Sergio Ramos (35 años) se ha basado en un proceso multidisciplinar que ha hecho público a través de su último libro, Mi método para llevar una vida saludable.

El texto es una especie de guía en la que Pilar Rubio transmite "años de aprendizaje y experiencia" junto con otras tres expertas: Caroline Correia, fisioterapeuta; Elisa Blázquez, nutricionista; y Noe Todea, entrenadora personal. Todas ellas han llevado a cabo "un manual pensado para todas las mujeres en las diferentes etapas de su vida". Así lo expresó la colaboradora de El Hormiguero el pasado 8 de septiembre, cuando anunció la preventa del libro que ha presentado a los medios de comunicación este miércoles 24 de noviembre, en el Espacio Rastro de Madrid. Hasta allí se ha desplazado EL ESPAÑOL para conocer de cerca su nuevo y exitoso proyecto.

A las 10:40 horas y ataviada con un outfit total black que seguía su habitual estilismo rockero, Pilar Rubio, muy amable y cercana, se presentó ante la prensa. Tras una breve sesión fotográfica, la madrileña ha desvelado los detalles del libro que ya ha alcanzado récord de ventas. En pocas semanas ha conseguido la etiqueta 'más vendido' en entrenamiento y coaching de deportes de Amazon. En él narra su experiencia en primera persona para estar en plena forma tanto física como mentalmente y además, cuenta con la colaboración de expertos en cada una de los temas que aborda.

Pilar Rubio ha presentado su libro 'Mi método para llevar una vida saludable'. Gtres

Tal y como se ha desvelado en la rueda de prensa, el texto fue una idea de la editorial. Penguin Random House quiso contar con la experiencia de Pilar Rubio, a quien han calificado como "una mujer muy trabajadora que le gusta compartir lo que sabe" para poner de manifiesto las dieferentes etapas de la mujer: edad fértil, embarazo, posparto, climaterio y menopausia; de la mano de profesionales de la salud. Así, el texto incluye tablas de entrenamiento, ejercicios y menús saludables adaptados a cada momento.

"He comunicado lo que yo hago y me va bien", ha asegurado la presentadora, quien utiliza un "método integrativo" basado en cinco pilares: "Descanso, entrenamiento, nutrición, conocimiento fisiológico y, sobre todo, mente". "Es el método que he seguido, que me ha funcionado y que me ha cambiado la vida", ha afirmado la escritora.

Pilar Rubio, consciente de que no todas las personas tienen alcance directo a los expertos de la salud y bienestar con los que ella trabaja, ha querido plasmar en un único texto el gran trabajo de las personas que la rodean. "Son parte de mi vida porque con ellas aprendo y experimento. Son, además, parte de mi éxito al momento de comunicar", ha comentado durante la presentación del libro que, además de "sumar e inspirar" tiene una connotación benéfica. Las ganancias, según ha explicado la televisiva, estarán destinadas a ayudar a los niños con piel de mariposa. "Está hecho con el corazón, el conocimiento y la experiencia", ha expresado en una amena conversación en la que no han faltado las risas.

Pilar Rubio ha contado con la colaboración de expertas en fisioterapia, nutrición y entrenamiento. Gtres

Haciendo uso de su sentido del humor, Pilar Rubio ha comentado que en ningún momento se ha sometido a cirugías estéticas inmediatamente después de sus partos, tal y como se ha llegado en decir -en broma o no- en cada una de sus salidas del hospital. Su recuperación y espectacular figura tras los embarazos, ha asegurado, son consecuencias de su disciplina y el seguimiento de "pautas estrictas, pero divertidas" al momento de cuidarse.

Según ha podido conocer este periódico, tras la presentación del libro, Pilar Rubio tenía previsto un viaje en avión. Desde el pasado mes de julio, tras el fichaje de su marido con el Paris Saint-Germain, vive junto al futbolista y sus cuatro hijos -Sergio (7), Marco (6), Alejandro (3) y Máximo Adriano (1)- en la capital francesa. Sin embargo, viaja con frecuencia a España para cumplir con sus diferentes proyectos laborales. Así ha ocurrido la mañana de este miércoles, cuando ha protagonizado, en sus palabras, "un momento único y feliz".

