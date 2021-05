2 de 7

Este top de bikini bandeau con aro y copa, así como tirantes extraíbles, conforman un diseño sencillo y romántico, un estilo algo alejado de lo suele mostrar Pilar Rubio. No obstante, tal y como ella misma asegura, su personalidad tiene innumerables facetas con las que nunca puede aburrirse: "No creo que tenga un único estilo, eso sería encasillarme, cada día me visto como me siento en el momento, y es algo que varía mucho". Lo que siempre busca la presentandora es realzar sus curvas naturales y con este bikini lo logra al máximo.