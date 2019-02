Hablamos con Lidia Faro, la diseñadora de bolsos que ha conquistado a Letizia

Con exclusividad y distinción se presentan los modelos de bolsos de Lidia Faro, la diseñadora que ha conquistado el armario de la reina Letizia (46 años). Como si de una premonición se tratase, esta madrileña nacida en Palma de Mallorca creó hace casi cuatro años un modelo de clutch con el nombre de la reina de España: Letizia. Poco después, vio su sueño cumplido varias veces. La última, hace apenas unos días cuando la Reina estrenó el modelo negro del bolso Letizia en la entrega de las Becas para Másteres y Ayudas a la Investigación de la Fundación Iberdrola 2018.

Tras el tsunami mediático que implica que la monarca lleve una prenda o un complemento de una determinada firma, JALEOS ha contactado con Lidia Faro que ha desvelado, entre otras cosas, qué supone para ella el hecho de que la reina de España luzca sus bolsos por todo el mundo.

La reina Letizia con bolso de Lidia Faro tomando su vuelo a Londres. Gtres

Madrid, Londres... ¿qué supone para usted que Letizia pasee sus bolsos por el mundo?

Para empezar, un trampolín. Un trampolín para la firma, para mis diseños... Y lo mejor, un trampolín internacional porque gracias a que la Reina llevó uno de mis bolsos en Londres ya tengo clientes en Japón, Nueva York, Tailandia, Alemania... La repercusión es muy grande y además estoy encantada. No solo porque sea la reina doña Letizia sino porque ella es un icono de moda: todo el mundo la mira con lupa, todo el mundo analiza sus outfits... Estoy feliz. Muy orgullosa.

¿Cómo entró Lidia Faro en el armario de la Reina?

Hace un par de años me dieron el premio PRENAMO (Premio Nacional de la Moda). Y me lo dieron a la Excelencia Empresarial, reconocido por el ministerio de Cultura. Entonces yo creo que por ahí ella debió ver algo y entonces contactaron conmigo...

Hay miles de peticiones de firmas de moda para vestir a Letizia, ¿cómo se gestiona eso?

Se hace a través de Eva Fernández, su estilista. Aunque si te digo la verdad, ese diseño que ella suele lucir, el modelo Letizia, lo diseñé para ella hace cuatro años. Jamás pensé que lo iba a lucir tan pronto... Lo diseñé pensando en ella y fue un acierto porque ahora no se lo quita. Hubo incluso una semana en que lo llevó tres veces en días alternativos... Soy muy afortunada.

De izquierda a derecha: Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto, el rey Felipe y la reina Letizia con bolso de Lidia Faro. Gtres

¿Es importante la visibilidad de la Reina con empresas españolas tan pequeñas?

Es importantísimo. Lidia Faro es Lidia Faro. Yo no tengo empleados, solo tengo a mis artesanos, los expertos profesionales que trabajan la piel, pero Lidia Faro es única y exclusivamente Lidia Faro. Entonces, que alguien como ella luzca tus bolsos, te da una publicidad que probablemente tú no cuentes con ese presupuesto para poder hacerla.

¿Tiene alguna anécdota directamente con la reina Letizia?

No. Mi contacto con ella siempre ha sido a través de Eva. Lo que sí que hace ella es mandarme mensajes de admiración, palabras súper bonitas, de agradecimiento, de ánimo, de que siga adelante con mi proyecto... Pero sobre todo palabras de admiración. Por las cosas que he podido hablar con Eva, yo creo que doña Letizia es muy cercana y tiene los pies bastante en la tierra.

¿Tiene Letizia más piezas de Lidia Faro en su vestidor?

Tiene el bolso de pitón natural, el negro y uno verde. Pero hay más piezas en su vestidor, sí. Tiene más cosas y seguramente siga luciendo piezas de Lidia Faro. Yo estaría encantada. Ojalá.

Además de haber conquistado terrenos reales, ¿a qué famosas querría ver con sus diseños?

A mucha gente. No podría elegir a una celebrity o royal en concreto. Pero a nivel internacional, por ejemplo, me gustaría llegar a Kate Middleton. Ella, para mí, es otro icono de moda.

¿Cómo nace Lidia Faro?

Siempre ha sido mi sueño. Desde pequeñita, ya diseñaba... Más zapatos que bolsos, esa es la verdad. Antes trabajaba en una cosa completamente diferente a esto pero vi la posibilidad de realizar mi sueño y lo hice. La firma es muy joven, solo tiene tres años y pico, pero vamos poco a poco y por buen camino.

La reina Letizia con bolso modelo Letizia de la diseñadora Lidia Faro. Gtres

¿Cuál es la inspiración de sus diseños tan elegantes?

Respecto a mis bolsos, yo diferencio dos tipos de diseños. El que tengo que hacer sí o sí por demanda del público, es decir, por una cuestión comercial y luego los de mi estilo. Los primeros son más clásicos, negros, muy prácticos. Los otros son muy diferentes: esos con los que no tienes que seguir reglar para vestir, sin caer en la vulgaridad. Me gusta mezclar muchos colores para que la gente le pueda dar mucha utilidad. Me explico, la gente se está gastando un dinero y cuantos más colores, más fácil es de combinar. Y sobre la inspiración, tengo que decirte que está en cualquier parte: en la calle, en la playa... A lo mejor veo un bolso y digo, "le pondría esto". Por ejemplo, todos mis bolsos tienen cadenas, que se pueden poner y quitar, así puede ser bolso de día y bolso de noche. Por ejemplo, el modelo Letizia que tiene la Reina es así. Tiene cadenas, pero ella lo lleva tipo clutch, como cartera de mano.

[Más información: En esta foto hay dos Letizias: adivine dónde está la segunda]