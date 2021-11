La reina Letizia estrena bolso: su guiño al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a su hija

Los Reyes han recibido con honores este martes 16 de noviembre al presidente de Italia, Sergio Mattarella (80 años), y su hija Laura (52), que le acompaña a todos los viajes desde que se quedó viudo en 2012. El Patio de Armas del Palacio Real ha sido el lugar elegido para la ceremonia de bienvenida del mandatario con desfile de la Guardia Real incluida.

Ha sido a las 11 horas de la mañana y a esa hora todavía no da el sol en esa zona del real sitio y hace bastante frío para pasar de pie tanto rato. Así que Letizia (49) ha decidido usar el tejido más calentito y elegante que hay después de la lana, el tweed. La Reina ha sacado del olvido un diseño que llevaba en su armario desde hace más de cuatro años y que solo se había puesto en dos ocasiones.

Se trata de una prenda que estrenó en los Premios del Deporte de 2015 que se hicieron entrega en el Palacio de El Pardo en enero de 2017. Luego volvió a lucirlo en una visita al Museo Thyssen para la inauguración de una exposición ese mismo año, y no lo habíamos vuelto a ver. Fue una prenda que se achacó a Felipe Varela, aunque la firma lo negó.

Letizia con vestido 'tweed' y capa. Gtres

Este vestido que Letizia ha sacado del armario cuatro años después es un diseño en tonos verdes y piedra, en forma de lápiz, de manga larga francesa y corte midi. Varela le realizó varios de este estilo a la Reina que los usaba como verdaderos básicos para su día a día.

La esposa de Felipe VI (53) ha querido hacer un pequeño guiño al mandatario italiano al estrenar un bolso de una firma de su país. Se trata del modelo Metropolitan de la marca Furla, en color piedra, a juego con el vestido y con los zapatos.

Zapatos de Magrit y bolso, a juego, de Furla. Gtres

Pero el protagonista del look de la Reina no ha sido ni el vestido ni el bolso, ha sido la capa que ha lucido para protegerse del frío. No es una prenda nueva, pero es cierto que solo se la hemos visto en una ocasión, durante el congreso sobre el cáncer al que acudió en París en octubre de 2016.

Es un diseño de Hugo Boss, cuyo nombre es Capina, hecho en color piedra y cuyo material es la lana virgen. Nos encanta el detalle del cuello cisne cerrado por dos botones dorados.

Los Reyes, el presidente de Italia y la hija de éste, Laura, en el Patio de la Armería. Gtres

En los pies, Letizia ha calzado unos salones de ante a juego con el resto del outfit firmados por Magrit. Son parte de esos zapatos que ha remodelado para hacerlos más cómodos al ponerles una suela extra en la planta. Este martes por la noche nos espera la cena de gala en el mismo escenario y las apuestas sobre que tiara lucirá la Reina ya están en juego.

