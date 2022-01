El año dorado de Karen Hallam, creadora del anillo favorito de Letizia: "Ha sido increíble gracias a la Reina"

Letizia (49 años) es experta en hablar a través de sus looks. La Reina controla a la perfección los discursos silenciosos de sus estilismos y accesorios con los que potencia los mensajes que emite en sus diversos actos institucionales. Pero hay una pieza de sus outfits que es inamovible sea cual sea la causa del evento al que acuda. Una joya de la que no se despega desde el 24 de abril de 2019: el anillo dorado firmado por Karen Hallam.

Ya en su momento cuando EL ESPAÑOL se puso en contacto por primera vez con la creadora de esta sortija, la diseñadora británica afincada en Madrid desde hace 30 años quedó perpleja por la noticia y por la repercusión que estaba tomando el asunto. Y enseguida percibió el interés masivo de la gente por conseguir el mismo anillo que la Reina luce en su mano.

Tras meses de auténtico misterio, finalmente, algunas fuentes apuntaron a que la joya podría haber sido un regalo de las hijas de los Reyes con motivo del día de la madre o por alguna celebración especial e íntima. A Karen Hallam no le resulta extraña esta versión, ya que confiesa que son muchos los jóvenes que a menudo acuden a su tienda a por piezas singulares para sus madres y ella lleva años recomendando este anillo en particular.

La reina Letizia no se separa de su anillo de Karen Hallam desde el 24 de abril de 2019. Gtres

Ahora, tiempo después de que la joya se haya consolidado como la favorita por excelencia de la Reina, este medio vuelve a contactar con la diseñadora para conocer cómo le ha cambiado la vida tras la repercusión pública de su trabajo. Hallam confiesa a este diario que los pasados 12 meses han sido los mejores que ha vivido en su carrera en cuanto a número de ventas, y todo, según dice, se lo debe a la esposa de Felipe VI (53).

Esta próxima primavera se van a cumplir tres años desde que su famoso anillo entrara en el joyero real de Letizia. ¿Cómo sigue el interés por la joya de la Reina? ¿Tiene buenas cifras de ventas?

Totalmente. Pues yo diría que el interés va en aumento, porque este último año hemos vendido más que en los años atrás.

Buenas noticias para usted, entonces. Tiene en su catálogo varias versiones del anillo de Letizia, ¿cuál es el que más se vende? ¿El de plata, el que está bañado en oro, el que está realizado en oro macizo...?

El que más se vende es el de baño de oro (de 135 euros), que es el que lleva la Reina. Pero últimamente me han pedido bastantes en oro macizo (que se vende por 1.000 euros).

Usted tiene una tienda física en el barrio de Chueca. ¿Los clientes que se acercan a su tienda le siguen preguntando por la joya de Letizia?

La mayoría preguntan por ello. Preguntan directamente por "el anillo de la Reina". Alguno finge que no, pero sé que lo quiere (ríe), pero son solo unos pocos. La inmensa mayoría vienen directamente a por el anillo o para comprarlo para otra persona.

Cuando este diario se puso en contacto con usted en 2019 al descubrir que la joya era una creación suya, ni siquiera tenía el anillo en el catálogo de su tienda online, pero sí en la física. ¿Siempre ha tenido el nombre de 'Signature Ring'?

No me acuerdo, pero creo que sí, porque siempre ha sido el anillo mío que más me gusta y yo creo que el anillo que más he vendido. Siempre me ha parecido un anillo muy favorecedor.

Captura de la tienda online de Karen Hallam en el momento de la compra del anillo de Letizia.

Quizá por eso se cuentan que lo compraron la princesa Leonor (16) y la infanta Sofía (14) para la Reina...

Seguro, porque yo siempre lo he recomendado para regalo.

¿Ha intentado usted enviar de su parte algún anillo a palacio?

No, nunca. He tenido una suerte increíble gracias a que la Reina lleva mi anillo y prefiero no pasarme de lista (ríe). A veces las mejores cosas te vienen solas.

