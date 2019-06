Letizia, la reina 'influencer': agota existencias de su anillo favorito en menos de una semana

La reina Letizia (46 años) está a punto de adquirir un nuevo 'título': la reina Midas. Todo lo que toca, lo convierte en oro. Todo lo que lleva, lo agota. Desde el pasado 24 de abril, la esposa de Felipe VI (51) no se ha separado de un anillo dorado que, a priori, resultó un misterio para los periodistas expertos y analistas de sus estilismos. Resuelto el enigma, JALEOS ha contacto con su diseñadora, Karen Hallan, para conocer de primera mano qué impacto ha supuesto en su firma el hecho de haberse 'estrenado' dentro del armario de la Reina. La sorpresa ha llegado cuando la propia Karen ha confirmado que el anillo ha agotado todas existencias en menos de una semana.

La reina Letizia con anillo dorado de Karen Hallam.

"En cuanto los periodistas adivinaron que el anillo se correspondía con mi marca, vendimos todos los modelos del anillo de doña Letizia en menos de una semana", apunta Hallan. "Tampoco es que yo tenga una gran empresa. Somos una compañía muy pequeñita, pero claro que se ha notado el impacto en todo: en las ventas del anillo, en crecimiento en redes sociales, repercusión también en la prensa... Estoy muy agradecida".

El anillo, que según su creadora ha tenido que ser repuesto "en masa" en varias ocasiones por la influencia de la Reina, es una pieza artesanal, inusual, hecho a mano en plata maciza. Hay disponibilidad en plata de ley, plata chapada en oro y plata chapada en oro rosa. El modelo que Letizia luce desde hace mes y medio es el de oro amarillo y su precio es de 114 euros. "Lo curioso de todo esto es que desde que la reina Letizia lleva nuestro anillo, los pedidos se han multiplicado pero no solo en España sino también en el extranjero. Especialmente en Italia, Holanda e Inglaterra", apunta Hallam.

No es ningún secreto si se subraya que cualquier diseñador anhela que la esposa de Felipe VI (51) luzca en alguna ocasión uno de sus vestidos, zapatos, bolsos o complementos. En este último área, la creativa Karen Hallam ha alcanzado un sueño inesperado: no tenía la menor idea de que la Reina de España había llevado una de sus joyas. "Fue una clienta la que me avisó, que además es amiga, y que tiene el mismo anillo que la Reina y vio las fotos y me las pasó. Yo no se lo hice llegar a Palacio. Se lo regalaría algún amigo o quizá alguien de su entorno o su estilista pasaría por mi tienda de Madrid", apunta.

En declaraciones para este periódico el pasado mes de mayo, Hallam desveló sus inicios en el mundo de la joyería y reveló su amor por la sencillez en sus diseños. "Siempre me gustó crear joyas sencillas, y un año hice un curso de joyas. Ya justo cuando me quedé embarazada de mi primer hijo comencé a vender mis piezas y al ver que funcionaba y que la exposición que hice tuvo mucho éxito, seguí adelante. Así que comencé con mercadillos y luego hablando con tiendas para que los distribuyeran. Hace un mes abrí una tienda en Madrid y estoy muy contenta, ya llevo 26 años trabajando en esto", concluye.

Desde que la soberana lo estrenara el pasado 24 de abril, ha tenido 17 actos públicos y lo ha llevado en 13 de ellos. Se puede confirmar oficialmente que Letizia tiene su complemento favorito del año y que, en cierta medida, se encuentra al alcance de cualquier mujer de a pie para sentirse como una reina.

