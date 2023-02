Guillermo y Kate Middleton reaparecen muy cómplices tras la cita del príncipe con su amante, Rose Hanbury

Un día después de que la prensa británica informara que el príncipe Guillermo (40 años) habría sido infiel a Kate Middleton (41), ambos reparecieron cómplices y muy sonrientes en la alfombra roja de los Premios BAFTA. Este pasado domingo, 19 de febrero, los príncipes de Gales se dieron cita en el Royal Festival Hall, a orillas del Támesis, para celebrar a los mejores del cine y la televisión.

Guillermo y Kate desfilaron por la alfombra roja con una sonrisa permanente. Ella lucía un vestido de inspiración nupcial de Alexander McQueen que completaba con unos guantes negros y pendientes de Zara. Él caminaba a su lado con un clásico esmoquin de terciopelo negro.

Su actitud fue la de siempre, cercanos y unidos en todo momento. Kate Middleton, incluso, dejó claro que la química entre ambos sigue intacta con un 'toque de amor', según informan los expertos reales. Mientras desfilaban por la alfombra roja, la Princesa de Gales coqueteó con su marido, dándole una palmada en su parte trasera, dejando a todos boquiabiertos y demostrando que no existe crisis alguna.

[El príncipe Guillermo pasó San Valentín con su presunta amante, Rose Hanbury, según la prensa británica]

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en los Premios BAFTA. Gtres

Un día antes de su esperada reaparición, medios como The Daily Mail, The Mirror o The Sun informaron que los príncipes de Gales no pasaban por su mejor momento como matrimonio. Los tabloides, además, sostenían que el heredero habría celebrado el Día de San Valentín junto a su supuesta amante, Rose Hanbury. Según la prensa local, ambos fueron vistos en esa fecha disfrutando de una cena romántica.

La noticia llegó días después de que el Daily Mail informara que habían escuchado a Kate Middleton expresar en una floristería que no esperaba que su marido le regalase flores por el Día de San Valentín, puesto que ya no era una tradición en la pareja. Entonces no se le dio mayor importancia al comentario, pero este pasado fin de semana, tras las informaciones de los medios locales, las palabras de la princesa cobraron fuerza.

A pesar de la evidente polémica que ha suscitado esta información -no en vano, podría poner en peligro tanto la continuidad de la Institución como el matrimonio de Kate y Guillermo-, el Reino Unido parece no haberse sorprendido en exceso ante este hecho y los príncipes de Gales han seguido con total normalidad el curso de su agenda. Y es que desde el año 2019 se lleva especulando sobre este presunto romance.

Entonces, a mediados de abril, salieron a la luz unas imágenes comprometedoras del futuro Rey, en las que se le veía disfrutar de una desenfrenada velada en un exclusivo club nocturno junto a Rose Hanbury, quien entonces era amiga de Kate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)

Entre el humo y las luces del club se intuían besos y caricias que el hijo de Lady Di dedicaba a su amiga mientras la agarraba de la cintura. Estas fotografías revolucionaron a los británicos y la prensa calificó directamente al príncipe Guillermo de "infiel".

Lo más llamativo fue la cercanía que mostraba la pareja sólo semanas después de que los medios británicos informaran de una presunta relación extramatrimonial entre el heredero y la exmodelo durante el tercer embarazo de Kate Middleton, lo que puso a la opinión pública aún más en contra del nieto mayor de Isabel II.

Aquellas informaciones acabaron con la amistad entre la princesa y Rose. Desde entonces Kate Middleton, de acuerdo con la prensa local, prohibió su presencia en actos reales e intentó poner distancia, al menos públicamente, entre la aristócrata y su marido.

Sigue los temas que te interesan