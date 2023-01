'Spare' dinamita el éxito del príncipe Guillermo y Kate Middleton: menos aceptados tras los ataques de Harry

Ninguno se ha salvado de los ataques del príncipe Harry (38 años). Mucho menos Guillermo (40), quien ha resultado ser uno de los más perjudicados de la historia. En Spare, el duque de Sussex cuenta sin piedad una serie de episodios que muestran una muy mala cala del heredero y que han generado incomodidad en algunos británicos. Sean ciertos o no, los comentarios del hijo menor de Carlos III (74) han calado en algunos ingleses y la popularidad del futuro Rey ha comenzado a caer.

Desde el pasado diciembre todos los miembros de la Casa Real británica han bajado en las encuestas. Pero han sido los Príncipes de Gales quienes han sufrido la mayor pérdida. Aunque los duques de Sussex junto al duque de York (62) ocupan los lugares más bajos, esta vez los más afectados son Kate (41) y Guillermo. Las cifras han sido publicadas por la conocida empresa de investigación de mercado Ipsos Mori.

La popularidad del heredero ha disminuido en ocho puntos porcentuales desde el 22 de diciembre. Le sigue su mujer, empatada con el príncipe Harry, con una pérdida de siete puntos.

Aunque a un 60 por ciento de los encuestados les gusta la gestión de los Príncipes de Gales, la prensa local considera que los datos son preocupantes. Sobre todo, por los escándalos a los que se ha enfrentado la Corona en los últimos tiempos. Tras la muerte de Isabel II, el documental de Meghan y Harry en Netflix y ahora, la reciente publicación de Spare, estaría afectando a la mayoría de los Windsor.

La biógrafa del rey Carlos II ya adelantaba al periódico The Guardian que las explosivas declaraciones de Harry en Spare fracturarían definitivamente a la Corona. "Posiblemente es algo que marcará el principio del fin de la monarquía, y eso es lo que deberíamos discutir. Es importante, dada la falta de confianza en el Estado en este momento y el resurgimiento de la política de derecha", explicó Catherine Mayer días antes de que saliera a la venta las memorias, a las que EL ESPAÑOL tuvo acceso en primicia.

Todos, con excepción de la Reina consorte Camilla (75), son menos populares que hace un mes. La mujer del rey Carlos III no ha ganado más aceptación, pero se ha mantenido en el mismo rango. El príncipe Guillermo, independientemente de la caída, ocupa el primer puesto con una calificación positiva del 61 por ciento que se desprende, en gran medida, de los encuestados mayores -entre 55 y 75 años-. Le siguen su mujer y la princesa Ana (72), empatadas con un 60 por ciento.

En sus memorias, el príncipe Harry desvela un sinfín de conflictos que protagonizó con su hermano. Sus acusaciones incluyen agresiones físicas y desencuentros entre Kate Middleton y Meghan Markle (41) en los que la actriz ha quedado del lado de la víctima.

Hasta ahora, los Príncipes de Gales no han querido responder a los ataques de Harry, optando por un silencio ensordecedor. Tampoco se espera que lo hagan. Recientemente, el periódico británico The Times conversó con varios amigos de los hermanos, quienes aseguraron que el príncipe Guillermo no actuará con venganza y mantendrá una postura digna y respetuosa por el bien de la Casa Real.

En cuanto a los sondeos, Harry ha perdido popularidad desde que se mudó a Estados Unidos en 2020. Pero las cifras han bajado aun más tras la publicación de sus memorias. A Meghan Markle le ha ocurrido lo mismo. A diferencia de su hermano, el duque de Sussex es más aceptado por el público joven.

