Los Premios BAFTA son los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que se entregan anualmente desde 1955. Por lo tanto, se trata de una cita a la que ningún actor y actriz de renombre quiere faltar. En esta edición de 2023, ha habido un gran contraste en la elección estilística de las celebrities que han desfilado por la alfombra roja.

Estos premios Bafta se debaten este año entre la crueldad de la guerra -representaba por All Quiet On The Western Front, la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia-, la comedia negra de The Banshees of Inisherin y la comedia surrealista de Everything Everywhere All At Once.

Guillermo del Toro (58 años), que ya ganó tres Baftas con Pan's Labyrinth y otros tres con The Shape of Water, opta a tres categorías -mejor película animada, mejor banda sonora y mejor diseño de producción- por su reinterpretación del clásico Pinocchio.

La actriz hispanocubana Ana de Armas (34) está nominada en la categoría a mejor actriz principal, por su papel de Marilyn Monroe en Blonde, y se disputará el galardón con Cate Blanchett (53), por Tár y Michelle Yeoh (60), por Everything Everywhere All At Once, principales favoritas para este premio.

La gala estará dirigida por Richard E. Grant (65), que ha sido nominado a lo largo de su vida para los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro por su interpretación en Can You Ever Forgive Me?.

Esta será, además, la primera gala tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Además de la presencia del príncipe Guillermo (40) y Kate Middleton (41), Helen Mirren (77), que interpretó a la monarca en la película de 2006 The Queen, rendirá tributo a la fallecida soberana.

