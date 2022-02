BAFTA 2022: dominio de' Dune' y presencia de 'Madres paralelas' en las nominaciones

Los votantes de la Academia Británica de Cine tienen dos debilidades en sus nominaciones para sus premios en 2022: la adaptación de Denis Villeneuve de Dune y las sorpresas en las categorías interpretativas. Pedro Almodóvar ha conseguido con Madres paralelas su décima nominación a los BAFTA en la categoría de mejor película internacional. Javier Bardem y Alberto Iglesias se quedaron fuera de de las candidaturas y siguen los pasos de Penélope Cruz, que ya se había descolgado cuando se publicaron la lista de 15 finalistas en todas las categorías. Por segundo año consecutivo, las categorías de mejor película y mejor película británica han sido las únicas en las que han votado los 7.000 miembros de la Academia, dejando a El poder del perro, Belfast, Licorice Pizza y No mires arriba como acompañantes de Dune en el feudo principal de los premios. Las ganadoras se anunciarán el próximo 13 de marzo.

Ante las críticas por falta de diversidad en sus candidaturas, el año pasado los BAFTA cambiaron su sistema de votación e introdujeron unos comités para seleccionar los seis nominados en cada categoría. Las críticas a la radical medida han traído nuevas modificaciones en las reglas: en esta edición dos de las seis nominaciones pertenecían a los dos trabajos más votados en la primera ronda de las votaciones y las cuatro restantes se elegían por comité. En su 74.ª edición las candidaturas de la industria de cine británica se parecen más a las elecciones habituales de la Academia de Hollywood, pero en las categorías interpretativas han dejado numerosas bajas inesperadas en el camino.

Lady Gaga ha sido la única de las favoritas en la categoría de mejor actriz que ha sobrevivido a la sangría en el Reino Unido: Olivia Colman, Nicole Kidman y Kristen Stewart se han quedado fuera en favor de la noruega Renate Reinsve o la estadounidense Tessa Thompson, dos intérpretes que habían pasado desapercibidas en la temporada de premios. Entre los actores, Andrew Garfield, Javier Bardem, Peter Dinklage y Denzel Washington no forman parte de los finalistas. El caso del actor afroamericano nunca ha estado nominado en los premios británicos en sus cuatro décadas de carrera. Los BAFTA han sorprendido con una mención a Mahershala Ali y su trabajo en El canto del cisne, ya nominado en los Globos de Oro.

En las categorías de reparto Kirsten Dunst, Jared Leto y Bradley Cooper son las ausencias más sonadas, aunque el nivel de sorpresas ha sido más leve que en las disciplinas protagonistas. Los titulares más llamativos son la presencia de Mike Faist a pesar de que tanto West Side Story como Steven Spielberg se han quedado fuera de las categorías principales, la doble nominación de El poder del perro con una mención inesperada para Jesse Plemons, el rescate de Ann Dowd y Jessie Buckley entre las secundarias y la candidatura al niño Woody Norman sin que su compañero Joaquin Phoenix esté nominado por C’Mon, C’Mon.

La favorita Jane Campion tendrá rivales inéditos en la categoría de dirección. Las francesas Julia Ducorneau y Audrey Diwan se llevan una alegría después del decepcionante bagaje de Titane y El acontecimiento en los César, los premios del cine de su país. De los grandes rivales de la directora de El poder del perro en su camino al Oscar, solo Paul Thomas Anderson ha logrado la nominación por Licorice Pizza. A pesar de ser británica, los votantes han dejado fuera el trabajo de Kenneth Branagh en Belfast.

Madres paralelas intentará dar el cuarto BAFTA en la categoría internacional a Almodóvar, después de sus premios por Todo sobre mi madre, Hable con ella y La piel que habito. Sus rivales en el camino a la gloria son la francesa Petite Maman, la italiana Fue la mano de Dios, la noruega La peor persona del mundo y la japonesa Drive my car.

El 13 de marzo se celebrará la noche de los premios del cine británico en un evento presencial conducido por la actriz australiana Rebel Wilson. Los que quieran intuir qué va a pasar en los Oscar deberían estar muy pendientes de sus colegas británicos: en la última edición hubo 17 de 18 coincidencias posibles entre ambos premios. La única disidencia fue el premio en los Oscar a la dirección de fotografía de Mank. En los BAFTA había ganado Nomadland.

Mejor película

• Belfast

• No mires arriba

• Dune

• Licorice Pizza

• El poder del perro

Mejor película británica

• After Love

• Ali & Ava

• Belfast

• Hierve

• Cyrano

• Todos hablan de Jamie

• La casa Gucci

• Última noche en el Soho

• Sin tiempo para morir

• Claroscuro

Mejor dirección

• After Love – Aleem Khan

• Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

• El acontecimiento – Audrey Diwan

• Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

• El poder del perro – Jane Campion

• Titane – Julia Ducournau

Mejor guion original

• Being the Ricardos – Aaron Sorkin

• Belfast – Kenneth Branagh

• No mires arriba – Adam Mckay

• El método Williams – Zach Baylin

• Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

Mejor guion adaptado

• CODA – Siân Heder

• Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

• Dune – Denis Villeneuve

• La hija perdida – Maggie Gyllenhaal

• El poder del perro – Jane Campion

Mejor actriz

• Lady Gaga – La casa Gucci

• Alana Haim – Licorice Pizza

• Emilia Jones – CODA

• Renate Reinsve – La peor persona del mundo

• Joanna Scanlan – After Love

• Tessa Thompson – Claroscuro

Mejor actor

• Adeel Akhtar – Ali & Ava

• Mahershala Ali – El canto del cisne

• Benedict Cumberbatch – El poder del perro

• Leonardo DiCaprio – No mires arriba

• Stephen Graham – Hierve

• Will Smith – El método Williams

Mejor actriz secundaria

• Caitríona Balfe – Belfast

• Jessie Buckley – La hija perdida

• Ariana Debose – West Side Story

• Ann Dowd – Mass

• Aunjanue Ellis – El método Williams

• Ruth Negga – Claroscuro

Mejor actor secundario

• Mike Faist – West Side Story

• Ciarán Hinds – Belfast

• Troy Kotsur – Coda

• Woody Norman – C’mon C’mon

• Jesse Plemons – El poder del perro

• Kodi Smit-McPhee – El poder del perro

Mejor música original

• Being the Ricardos – Daniel Pemberton

• No mires arriba – Nicholas Britell

• Dune – Hans Zimmer

• La crónica francesa – Alexandre Desplat

• El poder del perro – Jonny Greenwood

Mejor fotografía

• Dune – Greig Fraser

• El callejón de las almas perdidas – Dan Laustsen

• Sin tiempo para morir – Linus Sandgren

• El poder del perro – Ari Wegner

• Macbeth – Bruno Delbonnel

Mejor montaje

• Belfast – Úna Ní Dhonghaíle

• Dune – Joe Walker

• Licorice Pizza – Andy Jurgensen

• Sin tiempo para morir – Tom Cross, Elliot Graham

• Summer of Soul – Joshua L. Pearson

Mejor diseño de producción

• Cyrano – Sarah Greenwood, Katie Spencer

• Dune – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

• La crónica francesa – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

• El callejón de las almas perdidas – Tamara Deverell, Shane Vieau

• West Side Story – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

Mejor diseño de vestuario

• Cruella – Jenny Beavan

• Cyrano – Massimo Cantini Parrini

• Dune – Robert Morgan, Jacqueline West

• La crónica francesa – Milena Canonero

• El callejón de las almas perdidas – Luis Sequeira

Mejor maquillaje y peluquería

• Cruella – Nadia Stacey, Naomi Donne

• Cyrano – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller

• Dune – Love Larson, Donald Mowat

• Los ojos de Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

• La casa Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno

Mejor sonido

• Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

• Última noche en el Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan

• Sin tiempo para morir – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor

• Un lugar tranquilo: Parte II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn

• West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom

Mejores efectos visuales

• Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

• Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick

• Ghostbusters: Más allá – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro

• The Matrix Resurrections – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim

• Sin tiempo para morir – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble

Mejor casting

• Hierve – Carolyn Mcleod

• Dune – Francine Maisler

• Fue la mano De Dios – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco

• El método Williams – Rich Delia, Avy Kaufman

• West Side Story – Cindy Tolan

Mejor película internacional

• Drive My Car

• Fue la mano De Dios

• Madres paralelas

• Petite Maman

• La peor persona del mundo

Mejor película documental

• Cousteau: pasado y futuro

• Cow

• Flee

• Rescate en las profundidades

• Summer of Soul

Mejor película de animación

• Encanto

• Flee

• Luca

• Los Mitchell contra las máquinas

Mejor debut por un guionista, director o productor británico

• After Love – Aleem Khan (guionista y director)

• Hierve – James Cummings (guionista), Hester Ruoff (productor)

• Más dura será la caída – Jeymes Samuel (guionista y director)

• Keyboard Fantasies – Posy Dixon (guionista y directora), Liv Proctor (productora)

• Claroscuro – Rebecca Hall (guionista y directora)

Mejor corto británico de animación

• Affairs of the Art – Joanna Quinn, Les Mills

• Do Not Feed the Pigeons – Jordi Morera

• Night of the Living Dread – Ida Melum, Danielle Goff, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso

Mejor corto británico

• The Black Cop – Cherish Oteka

• Femme – Sam H. Freeman, Ng Choon Ping, Sam Ritzenberg, Hayley Williams

• The Palace – Jo Prichard

• Stuffed – Theo Rhys, Joss Holden-rea

• Three Meetings of the Extraordinary Committee – Michael Woodward, Max Barron, Daniel Wheldon

Mejor actor revelación (votado por el público)

• Ariana Debose

• Harris Dickinson

• Lashana Lynch

• Millicent Simmonds

• Kodi Smit-McPhee

