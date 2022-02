Así es 'Murderville', la parodia de asesinatos con Will Arnett y otras estrellas que estrena Netflix. Netflix

Netflix estrena hoy la serie Murderville, una divertida comedia protagonizada por Will Arnett (BoJack Horseman, Arrested Development). Basada en el formato original británico Murder in Succesville, la versión americana transforma al protagonista en un inspector capaz de dejar su trabajo en manos de la improvisación de sus invitados, todos ellos estrellas invitadas que no saben qué ocurre en ningún momento.

En cada capítulo, el policía Terry Seattle trabajará en equipo con celebridades a las que dejará a la intemperie y sin pauta alguna para que ellas mismas lleven a cabo la investigación de una serie de asesinatos. Dando pie a la parodia de las ficciones policiales, Murderville obliga a los famosos a identificar al culpable, sin necesidad alguna de seguir un guion o diálogo.

Celebridades tendrán que ayudar a un detective a resolver casos

'Murderville' | Tráiler | Netflix

En Murderville, todo parece desarrollarse con absoluta normalidad. El inspector Terry Seattle llega una vez más a su oficina, dispuesto a empuñar la lupa y encontrar respuestas a más casos de homicidio. Sin embargo, su rutina ha cambiado, y durante los seis episodios que tiene la serie, estará acompañado y trabajará en equipo, contando con los mejores compañeros de trabajo que puede imaginar.

Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch y Sharon Stone son los escogidos para trabajar con él, cada uno de ellos ayudándole a resolver un caso de asesinato distinto. El problema es que, como aprendices y novatos en este trabajo, no cuentan con ningún guion y solo tendrán a su alcance la paciencia como punto de partida. Cada uno de ellos se dejará llevar por la improvisación durante el proceso de investigación, intentando dar con el culpable y sintiendo la presión de las posibles (y divertidas) consecuencias que tendrá señalar a alguien y tomar una decisión final.

Una adaptación del formato británico original

Will Arnett y Kumail Nanjiani en uno de los episodios de la serie. Netflix

El caso de Murderville, tal y como ya hemos mencionado, es una versión de la ficción británica Murder in Succesville, que se emitió en la cadena BBC Three entre el 2015 y el 2017. Siguiendo una estructura parecida, la comedia y ficción de Reino Unido invitaba a celebridades británicas a resolver un crimen en la ciudad ficticia de Succesville. Esta situación daba pie a poder encontrarnos con. la versión ficticia de personajes tan conocidos como Kim Kardashian, Justin Bieber, Lady Gaga o incluso Vladimir Putin.

Sin embargo, la versión americana no lo tuvo fácil a la hora de fraguarse, y tuvieron que pasar hasta cuatro años para que el guionista Krister Johnson consiguiera hacerse con los derechos de la producción como showrunner. Seguido de esto, Will Arnett logró convencer a Conan O'Brien para participar, dando lugar a que el resto de invitados se sumasen posteriormente a lo que él mismo ha definido como una idea cómoda en la que "podían ser ellos mismos y simplemente dar un paseo".

El equipo técnico

Tras las cámaras de este remake se encuentran Iain K. Morris y Brennan Shroff, encargados de dirigir los episodios, escritos por Marina Cockenberg, Anna Drezen, Chadd Gindin, Krister Johnson, Jack Kukoda, Hannah Levy, Kerry O'Neill y Craig Rowin. La producción ejecutiva corre a cargo del propio Will Arnett, Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato y Brian Steinberg, junto al protagonista del formato original británico Tom Davis, y el director James de Frond.

El reparto lo componen los ya mencionados Will Arnett, el presentador Conan O'Brien, Ken Jeon (Resacón en Las Vegas), Annie Murphy (Schitt's Creek), el jugador de fútbol americano Marshawn Lynch y Sharon Stone (Instinto básico). Junto a ellos, también completan el elenco Haneefah Wood, Lilan Bowden y Philip Smithey.

'Murderville' ya está disponible en Netflix.

También te puede interesar...

• 'Feria', la serie que mezcla a Franco con lo paranormal: "No queríamos hacer un trasunto de peli americana"

• Todo lo que sabemos del 'Pinocho' de Guillermo del Toro, una versión musical y en stop-motion para Netflix

• Crítica: ‘The Sinner’, la serie más adictiva de Netflix retoma el pulso en su temporada 4

Sigue los temas que te interesan