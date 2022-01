Crítica: 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' parodia los thrillers de ventanas indiscretas

En 2021, Netflix estrenó La mujer de la ventana, un thriller psicológico de prestigio con nominados al Óscar delante y detrás de cámaras, que resultó ser un lujoso misterio de sobremesa. Unos meses después llega a su catálogo La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, una serie que parodia todos los clichés de este subgénero, empezando por su largo, descriptivo y burlón título.

La serie protagonizada por Kristen Bell se une a Solo asesinatos en el edificio y The Afterparty (otro de los estrenos de este viernes), en lo que ya podemos considerar una tendencia en la ficción reciente: la combinación de misterio y comedia. Cada una de estas tres propuestas tiene un tono, intenciones y resultados distintos que, a su vez, apelan a un tipo de espectador diferente. Porque en la experiencia audiovisual hay pocas cosas más subjetivas que el humor, y el de este estreno en particular quizá no convenza a todos los que decidan darle una oportunidad.

Christina Anthony es la detective jefe de 'La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana'. Netflix

Bell interpreta a Anna, la mujer de la casa de enfrente, una protagonista femenina que, como marca el canon del género, vive sola después de que su familia fuera destruida por una tragedia. Como ocurría con el personaje de Amy Adams en La mujer de la ventana, también tiene una fobia que le impide salir, aunque solo cuando llueve, y suele ser en los momentos más inesperados. Anna se pasa los días leyendo libros de misterio, mirando por la ventana y bebiendo cantidades humanamente imposibles de vino con pastillas que no debería mezclar con alcohol.

Un día, la monotonía y desidia de su vida parece tomar un rumbo diferente cuando se mudan un atractivo hombre y su pequeña hija al otro lado de su acera, pero, como esperábamos, todo se desmorona cuando ve el asesinato de "la chica de la ventana". Por supuesto, nadie le cree, pero Anna no tiene nada que perder, y mucho menos que hacer, así que dedicará todo su tiempo y esfuerzos para descubrir qué ocurrió y demostrar que vio lo vio.

Para llegar al fondo de algo tienes que recordarte que cuando no arriesgas nada, lo arriesgas todo. Y el mayor riesgo que puedes correr es no arriesgar nada. Porque si no arriesgas nada, lo que realmente estás haciendo es arriesgarte a no llegar al fondo de algo. Y si no llegas al fondo de algo, lo arriesgas todo. -Anna

Las situaciones y diálogos de esta farsa funcionan por la intención dramática de las interpretaciones. Para los personajes todo lo que hacen y dicen es serio, aunque sucesos como el origen de la tragedia familiar de Anna sean claramente un absurdo hiperbólico. Como misterio, mantiene el interés con giros y revelaciones que sorprenden precisamente por su naturaleza ridícula, algo que alcanza su punto álgido en el inicio del episodio final, con una secuencia violenta y gore con protagonistas inesperados. Sin ser redonda, La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana tiene momentos muy conseguidos, y si conectáis con su tipo de humor sus ocho episodios de media hora son un buen plan para el fin de semana.

'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' está disponible al completo en Netflix.

También te puede interesar...

• ‘The Sinner’, la serie más adictiva de Netflix retoma el pulso en su temporada 4

• 'La Edad Dorada', una lujosa 'Downton Abbey' de la élite de Nueva York a finales del siglo XIX

• ‘Pam & Tommy’, un acto de justicia con Pamela Anderson por el robo del vídeo sexual que la destruyó

Sigue los temas que te interesan