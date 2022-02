Qué series ver este fin de semana: 3 recomendaciones en Netflix, Disney+ y HBO Max.

El calendario de estrenos no nos da tregua y es casi imposible seguir el ritmo de las novedades. Para haceros la vida un poquito más sencilla en los días de descanso, cumplimos con nuestra cita de cada viernes y os traemos una curada selección de tres series para que no tengáis que pensar qué ver el fin de semana entre todas las opciones que ofrecen los catálogos bajo demanda. Hoy, os proponemos una serie de estreno basada en una historia real que podéis ver en Disney+, una de terror sobrenatural en dos líneas temporales que está en Netflix, y una poco conocida con episodios de 10 minutos que tenéis en HBO Max.

Un estreno: 'Pam & Tommy' (Disney+)

Lily James y Sebastian Stan son 'Pam y Tommy' en la nueva serie de Disney+. Disney+

De qué va

Ambientada en los salvajes inicios de Internet, Pam & Tommy se basa en la historia real de la famosa sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee. La cinta VHS, destinada al ámbito privado de los dos protagonistas, fue robada de la casa de la pareja por un contratista descontento y pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial que vieron millones de personas cuando llegó a la Web en 1997.

Por qué debes verla

La miniserie de ocho episodios pone en contexto una historia que todos creemos conocer, para elaborar un retrato de la misoginia y los límites de la privacidad en el inicio de Internet, con una Lily James que reclama una nominación al Emmy, muy bien acompañada por Sebastian Stan como el batería de Mötley Crüe.

También brillan Seth Rogen, Nick Offerman y Taylor Schilling en una historia que juega con el tono para contar la historia del robo de la famosa cinta y su proceso de distribución, mientras vemos las consecuencias que la exposición pública de estas imágenes causó en la vida personal y profesional de Anderson.

Para maratonear: 'Archivo 81' (Netflix)

De qué va

Dan Turner (Mamoudou Athie) es un archivista que acepta el encargo de restaurar una colección de cintas de vídeo de 1994. Mientras reconstruye la obra de la documentalista Melody Pendras (Dina Shihabi), se va obsesionando con ella y con la investigación que esta llevó a cabo sobre una peligrosa secta en el bloque de pisos Visser.

Por qué debes verla

A medida que la temporada avanza por esas dos líneas temporales, se produce una misteriosa conexión entre ambos personajes y Dan cree que puede salvar a Melody del aterrador final que sufrió 25 años atrás. Una historia adictiva que bebe del sentimiento de paranoia de películas como El Resplandor, Suspiria o La semilla del diablo. La serie también incluye guiños a series como Expediente X, Twin Peaks o Fringe.

James Wan (Expediente Warren, Maligno) produce esta serie de misterio sobrenatural creada por Rebecca Sonnenshine (The Boys, Crónicas vampíricas), que se inspira en un podcast de found footage.

Por descubrir: 'State of the Union' (HBO Max)

Rosamund Pike y Chris O'Donnell protagonizan la primera temporada de 'State of The Union'. HBO

De qué va

La serie sigue a Louise y Tom, a quienes vemos en cada episodio en su cita semanal en el mismo café antes de entrar a su sesión de terapia de pareja. A través de sus conversaciones, iremos descubriendo cómo ha sido su vida juntos hasta comprender qué ha pasado para llegar al punto en el que está su relación.

Por qué debes verla

Dirigida por Stephen Frears (The Queen), escrita por Nick Hornby (Alta fidelidad) y protagonizada por Rosamund Pike (Perdida) y Chris O’Dowd (Girls, The IT Crowd), esta serie tiene cartel con cuatro nombres propios que son incentivo suficiente para ver el primer episodio.

Una vez le damos la oportunidad, nos cautivará con sus diálogos, interpretaciones y un buen trabajo de dirección que despierta nuestra curiosidad y crea la necesidad de seguir viendo hablar a esa pareja, porque queremos descubrir el camino que los ha llevado hasta ese café cada semana. Por si necesitáis más razones, los episodios solo duran 10 minutos, y estáis a tiempo de tenerla vista antes de que llegue la segunda entrega con nuevos personajes.

