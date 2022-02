Los estrenos de series más esperados en febrero de 2022.

El mes más corto del año llega cargado de novedades en las principales plataformas de streaming de España como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+, HBO Max, Apple TV+ y Atresplayer Premium. Febrero se presenta con varias citas ineludibles en la agenda de estrenos, que incluyen el final de una serie, tres historias basadas en casos reales (una de ellas marca el regreso de Shonda Rhimes como guionista), la vuelta de una de las comedias más nominadas en los Emmy de los últimos años, una adaptación española y un adictivo e intrigante thriller laboral. Estas son las siete series a las que hay que seguirles la pista en las próximas semanas.

'Pam & Tommy' (Disney+)

Fecha de estreno: 2 de febrero

La miniserie que llega a Disney+ pone en contexto una historia que todos creemos conocer: la del vídeo sexual de Pamela Anderson, la entonces actriz de Vigilantes de la playa y Tommy Lee. Un retrato de la misoginia y los límites de la privacidad en el inicio de Internet con una Lily James que reclama una nominación al Emmy, muy bien acompañada por Sebastian Stan como el batería de Mötley Crüe.

También brillan Seth Rogen, Nick Offerman y Taylor Schilling en una historia que juega con el tono para contar la historia del robo de la famosa cinta y su proceso de distribución, mientras vemos las consecuencias que la exposición pública de estas imágenes causó en la vida personal y profesional de Anderson.

'Quién es Anna' (Netflix)

'¿Quién es Anna?' | Tráiler | Netflix

Fecha de estreno: 11 de febrero

Shonda Rhimes intentará responder esta pregunta en su esperado regreso como showrunner y guionista a la televisión, una miniserie que explorará uno de los mayores escándalos de la crónica rosa de La Gran Manzana en la última década.

Basada en un artículo de la periodista Jessica Pressler New York Magazine llamado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, sigue los pasos de una periodista (Anna Chlumsky) que investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York.

'Separación' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 18 de febrero

Mark (Adam Scott) dirige un equipo de oficinistas de una empresa tecnológica que han accedido de forma voluntaria a que sus recuerdos del trabajo y la vida personal sean separados quirúrgicamente. Este insólito experimento de conciliación laboral que les permite llevar dos vidas separadas se pone en tela de juicio cuando el grupo de empleados se ve inmerso en un enrevesado misterio que les obligará a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su trabajo.

Ben Stiller es el director y productor ejecutivo de este intrigante thriller laboral creado Dan Erickson, en el que vuelve a reunirse con Patricia Arquette, a quien acompañan actores como John Turturro, Christopher Walken, Zack Cherry, Tramell Tillman y Britt Lower.

'The Marvelous Mrs. Maisel', temporada 4 (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno:

Entramos en la década de los 60 y los cambios ya se respiran en el aire. Después de las lecciones aprendidas sobre el negocio del mundo del espectáculo, Midge está dispuesta a que se reconozca su valía y a dejar de ser la telonera de otros. En el proceso, encuentra una oportunidad que le ofrece total libertad creativa, pero su compromiso con el acto y los lugares a los que la lleva crea un conflicto con su familia y amigos.

Al reparto habitual se unen esta temporada Kelly Bishop (Las chicas Gilmore), Milo Ventimiglia (This is Us), Jason Alexander (Seinfeld) y John Waters como estrellas invitadas. En lugar de lanzar la temporada completa, tal como Amazon había hecho hasta ahora, a partir del 18 de febrero cada viernes se estrenarán dos episodios, hasta completar los ocho que tiene esta entrega.

'Killing Eve', temporada 4 (HBO Max)

Fecha de estreno: 20 de febrero

El trepidante y adictivo thriller de BBC America, que en España hemos podido ver a través de HBO Max, llegará a su final con los ocho episodios que tendrá esta cuarta temporada en la que Laura Neal, guionista de la tercera entrega y de Sex Education, será la showrunner.

Jodie Comer y Sandra Oh se despiden de sus icónicos personajes Villanelle y Eve, una de las parejas con más química de la televisión reciente, en una última aventura en la que deberán unir fuerzas para encontrar a la misteriosa organización conocida como Los Doce.

'La edad de la ira' (Atresplayer Premium)

Fecha de estreno: 27 de febrero

Basada en la novela homónima de Nando López, la historia empieza con el brutal asesinato de un hombre, presuntamente, a manos de su hijo Marcos (Manu Ríos, Élite), un adolescente sin problemas aparentes. El incidente afectará radicalmente el día a día del instituto donde Marcos va a clase junto a su pandilla de amigos, donde hará que tanto alumnos como profesores se pregunten en qué han podido fallar.

Junto Ríos, el reparto lo completan Amaia Aberasturi (nominada al Goya a Mejor Actriz por Akelarre), Daniel Ibáñez (Caminantes) y Carlos Alcaide (El Internado Las Cumbres). Los responsables de la adaptación televisiva son la guionista y dramaturga Lucia Carballal (Vis a vis: El Oasis, Vis a vis) y Juanma Ruiz de Córdoba (Vis a vis: El Oasis, Vis a vis, Águila roja).

'Super Pumped: La batalla por Uber' (Movistar+)

Fecha de estreno: 28 de febrero

Esta antología de Showtime escrita por los creadores de Billions, Brian Koppelman y David Levien, junto a Beth Schacter (Soundtrack), tratará en cada temporada una gran historia que haya marcado el mundo empresarial. La primera será el caso Uber, uno de los gigantes de Silicon Valley, para la que se basarán en el éxito de ventas La batalla de Uber de Mike Isaac, periodista de The New York Times.

Con Joseph Gordon-Lewitt, Uma Thurman y Kyle Chandler liderando el reparto, además de analizar el ascenso y el consecuente descenso a los infiernos de una marca de este calibre, también conoceremos a fondo todo el entramado que encierra y cómo ha afectado la economía mundial.

