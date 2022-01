Los estrenos de Netflix en febrero de 2022: todas las series, películas, documentales y programas

Otros estrenos destacados del mes

'Madres paralelas' (18 de febrero)

'Madres paralelas' | Tráiler | Netflix

En el preciso momento de dar a luz, dos mujeres coinciden en la misma habitación de hospital. Por un lado está Janis (Penélope Cruz), una mujer de mediana edad que no se arrepiente de haberse quedado embarazada por accidente; y por el otro Ana (Milena Smit), una adolescente asustada y que aún está traumatizada por el estado en el que se encuentra. Lo que ninguna de ellas dos sabe es que acabará surgiendo un vínculo muy intenso entre ambas, que llegará a estrechar su relación y cambiará su vida para siempre.

Todos los estrenos del mes

• 'Tall Girl 2' (11/02)

• 'Bigbug' (11/02)

• 'Amarrados al amor' (11/02)

• 'Perdona nuestras ofensas' (17/02)

• 'Disparo al corazón' (17/02)

• 'Erax' (17/02)

• 'La matanza de Texas' (18/02)

• 'Tyler Perry's A Madea Homecoming' (25/02)

• 'El regreso a casa de Madea' (25/02)

Los documentales y programas de Netflix en febrero de 2022

Todos los estrenos del mes

• 'El timador de Tinder' - Documental (2/02)

• 'Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy?' - Especial (8/02)

• 'Love is Blind: Japón' - Reality (8/02)

• 'Love is Blind' - Temporada 2 (11/02)

• 'jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West' - Serie documental (16/02)

• 'Keeping Up with the Kardashians' - Temporadas 9 y 10 (17/02)

• 'Bubba Wallace: Un piloto de raza' - Serie documental (22/02)

También te puede interesar...

• Crítica: 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' parodia los thrillers de ventanas indiscretas

• Todo lo que sabemos del 'Pinocho' de Guillermo del Toro, una versión musical y en stop-motion para Netflix

• 'Feria', la serie que mezcla a Franco con lo paranormal: "No queríamos hacer un trasunto de peli americana"