Premios Oscar 2022: las favoritas en la categoría de Mejor Actriz Secundaria a días de las nominaciones

La surcoreana Youn Yuh-jung se incorporó el año pasado a uno de los clubs más exclusivos de los Oscar: solo seis intérpretes han ganado el galardón por un idioma ajeno al inglés. La actriz de Minari a podría ceder el relevo en la categoría de mejor actriz secundaria este año a otra interpretación en la que el lenguaje y el acento también tiene un papel importante: la Anita de West Side Story. Sería la primera vez que el mismo personaje le sirve a dos mujeres para llevarse la estatuilla dorada a casa, Rita Moreno entonces y Ariana DeBose ahora.

Las nominaciones de los precursores apuntan a un consenso más consolidado de lo que debería en una de las listas de aspirantes más potentes que se recuerdan. Si hacemos caso al Sindicato de Actores, los Globos de Oro y los Critics Choice las tres candidatas que han hecho pleno son Kirsten Dunst, Caítriona Balfe y la citada DeBose. Ruth Negga se quedó fuera de los Globos de Oro, mientras que Aunjane Ellis fue la sacrificada por sus compañeros actores. Los Critics rescataron a Rita Moreno y Ann Dowd, mientras que el SAG sorprendió con la octava nominación de su carrera a Cate Blanchett por El callejón de las almas perdidas (en los BAFTA puede optar al premio por No mires arriba, pero no por la de Guillermo del Toro).

Los académicos también pueden seguir su propio camino y rescatar del olvido a dos madres que no podrían ser más diferentes entre sí: Marlee Matleen en CODA y Jessie Buckley en La hija oscura. En el limbo quedaría alguien que no debería ser menospreciada jamás: con siete nominaciones en 25 años, Judi Dench es una amenaza mucho más peligrosa de lo que muchos quieren creer. Especialmente si forma parte de una candidata al Oscar a la mejor película como Belfast.

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de llegar a los Oscar, el estado de la carrera en la categoría de mejor actriz secundaria.

1. Ariana DeBose por West Side Story

Ariana DeBose en 'West Side Story'.

Hay papeles que resultan irresistibles para los votantes, como la Effie White de Dreamgirls o la Anita de West Side Story, independientemente de si se interpretan en una película o sobre las tablas de un escenario. Ariana DeBose ganó el Globo de Oro, presentó el Saturday Night Live y puede convertirse en la primera intérprete LGTB+ en recibir el Oscar estando fuera del armario en el momento de las votaciones (a diferencia de antiguos ganadores como Jodie Foster y Kevin Spacey).

2. Kirsten Dunst por El poder del perro

Kirsten Dunst en 'El poder del perro'.

Es increíble que la primera Mary Jane Watson del cine no haya sido nominada nunca antes por películas como Entrevista con el vampiro, Melancolía (premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes) o sus colaboraciones con Sofia Coppola. Kirsten Dunst ha trabajado con toda la industria desde sus primeros años como actriz infantil, pero a veces solo hace falta el papel adecuado para llegar a los premios. Rose Gordon es esa oportunidad, una madre preocupada con problemas en el alcohol que espera que un cariñoso vaquero que acaba de conocer sea su segunda oportunidad en la vida. Ya era hora.

3. Caítriona Balfe por Belfast

Caítriona Balfe en 'Belfast'.

De las cuatro opciones interpretativas que tiene Belfast en la carrera al Oscar (cinco si contamos al niño protagonista, Jude Hill), la mejor situada de todas parece ser Caítriona Balfe. El personaje más famoso hasta ahora de la actriz norirlandesa era el de la heroína y viajera en el tiempo de la serie Outlander, por la que optó en cuatro ocasiones al Globo de Oro. Tras interpretar a la abnegada mujer de Christian Bale en Le Mans’66, la madre coraje de esta historia inspirada en la infancia de Kenneth Branagh debería lanzar su carrera en la gran pantalla y darle su primera nominación al Oscar.

4. Ruth Negga por Claroscuro

Ruth Negga en 'Claroscuro'.

Amy Adams protagonizó en 2016 una de las ausencias más sonadas de la década con La llegada. Una de las beneficiadas fue Ruth Negga, nominación sorpresa (y merecida) por su interpretación en Loving, de Jeff Nichols. Otro drama de época y con marcado toque racial puede devolverle a los Oscar. En Claroscuro la actriz irlandesa-etíope interpreta a una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época. Los Globos de Oro y el Sindicato de Actores ya la han incluido en sus nominaciones. Los votantes de los Oscar pueden repetir la jugada a pesar de que la ópera prima de la actriz Rebecca Hall es la única de las aspirantes que no está en una de las favoritas en la categoría de mejor película.

5. Jessie Buckley por The Lost Daughter

Jessie Buckley por 'The Lost Daughter'.

A veces la Academia rompe el guion y deja en shock a los expertos rescatando interpretaciones que han sido injustamente ignoradas por los precursores. Es algo que pasa, especialmente, en las categorías de reparto con secundarios que acompañan a estrellas de Hollywood que tenían la candidatura asegurada. Maggie Gyllenhaal en Un corazón rebelde (la partenaire de Jeff Bridges), Jonah Hill en El lobo de Wall Street (acompañante de Leonardo DiCaprio), Leslie Manville en El hilo invisible (compañera de duelos dialécticos de Daniel Day-Lewis) y Tom Hardy en El renacido (el perseguidor en la ficción de, de nuevo, DiCaprio) son las mejores razones para creer que Jessie Buckley puede aparecer en las nominaciones por interpretar a la versión joven de Olivia Colman en La hija oscura.

6. Aunjanue Ellis por El método Williams

Aunjanue Ellis en 'El método Williams'.

Su ausencia en el Sindicato de Actores apunta a que la nominación de Aunjane Ellis puede estar menos segura de lo que parecía. La actriz, nominada también este año en los Emmy gracias a Territorio Lovecraft, tiene uno de los mejores Oscar clips del año: la escena de El método Williams en la que la madre de Venus y Serena planta cara a su controlador marido y le pone los puntos sobre las íes en la cocina. La dura competencia puede dejarla fuera de las nominaciones, aunque acompañar al supuesto favorito en la categoría protagonista (Will Smith) nunca hace daño.

7. Marlee Matlin por CODA

Marlee Matlin (derecha) y sus compañeros de reparto en 'CODA'.

Gracias a Hijos de un dios menor, Marlee Matlin hizo historia por partida doble en 1986 como la actriz más joven (21 años) en ganar el Oscar en la categoría protagonista y la primera persona sordomuda en recibir un premio de interpretación. Desgraciadamente, entonces en el cine no había demasiadas oportunidades para los que salían de la norma y Matlin acabó relegada a personajes episódicos en televisión, donde nunca le faltó trabajo. CODA, la historia de una familia donde todos son sordomudos excepto la hija adolescente, es la oportunidad perfecta para recuperar a Matlin. Su marido en la ficción, Troy Kotsur, es el que ha acaparado todos los premios de la crítica y el que parece mejor posicionado para representar a la gran triunfadora de Sundance 2020 en los premios de la Academia.

8. Cate Blanchett por El callejón de las almas perdidas

Cate Blanchett en 'El callejón de las almas perdidas'.

Cate Blanchett es una de las actrices favoritas de la Academia, con dos estatuillas y siete nominaciones. Su presencia en el Sindicato de Actores gracias a su interpretación como la femme fatale que atormenta a Bradley Cooper en El callejón de las almas perdidas nos recuerda que nunca hay que descartar a la australiana. La única vez que Blanchett estuvo en los SAG y se quedó fuera en los Oscar fue hace justo veinte años con Bandidos, la comedia de Barry Levinson. Entonces no había alcanzado aún el estatus de leyenda de la industria del que presume ahora, pero la octava candidatura de su carrera podría tener que esperar.

9. Judi Dench por Belfast

Judi Dench en 'Belfast'.

Judi Dench no recibió su primera nominación a la estatuilla dorada hasta pasados los sesenta años. Envejecer en la industria del cine es una actividad de riesgo. La oscarizada actriz de Shakespeare in love es una de esas excepciones, como Meryl Streep y Helen Mirren, recibiendo hasta siete candidaturas en el tercer acto de su carrera. Apostar en contra de Dench cuando se adueña del plano final de la película favorita en la categoría reina puede que no sea la decisión más inteligente. Sin embargo, su rival de categoría Caítriona Balfe es el alma de Belfast. Si no ha estado nominada en los premios del Sindicato de Actores, a los que llegó hasta con películas menores como Victoria & Abdul y Atando cabos, puede que sea una señal.

10. Ann Dowd por Mass

Ann Dowd en 'Mass'.

Todos los años hay alguna película o interpretación que los expertos en las temporadas de premios quieren llevar hasta los Oscar después de enamorarse de ellas en un festival de cine. Este año le ha tocado el turno a Mass, un impactante drama sobre dos familias unidas por una tragedia que marcará para siempre sus vidas. El prestigio de secundaria de lujo de Ann Dowd gracias a El cuento de la criada, The Leftovers y la película independiente Compliance no ha sido suficiente para obrar el milagro. Nadie en la industria (o en los grandes premios de la crítica) parece haberse acercado al estupendo debut como director del actor Fran Kranz. Una oportunidad para reconocer a la siempre estupenda Dowd.

11. Rita Moreno por West Side Story

Rita Moreno en 'West Side Story'.

Las primeras reacciones al West Side Story de Steven Spielberg fueron demasiado optimistas con las opciones en la temporada de premios de sus actores más allá de Ariana DeBose, la encargada de interpretar el personaje que le dio el Oscar a Rita Moreno hace sesenta años: la incombustible Anita. La única mujer latina que tiene el Emmy, Grammy, Oscar y Tony protagoniza uno de los momentos más potentes del musical cuando interpreta Somewhere, un clásico que en la película de Robert Wise cantaban Tony y María. Valentina, el personaje original de esta versión, es más importante en la trama de lo que nadie esperaba. ¿Será suficiente eso para que Moreno reciba la segunda nominación de su carrera? Teniendo en cuenta el papel de la película y de la propia actriz en la carrera, la respuesta es no.

12. Las que se han quedado por el camino... salvo sorpresa mayúscula

Kathryn Hunter debería haber estado en la conversación por su impactante aparición como las brujas de Macbeth. Martha Plimpton nunca tuvo opciones de nominación por competir internamente con una actriz con un trabajo más vistoso en una película, Mass, condenada a pasar desapercibida por la temporada de premios. Gabby Hoffman conquistó a la crítica como hermana de Joaquin Phoenix en C’Mon, C’Mon, pero esa película no parece existir a estas alturas de la carrera. Algunos críticos internacionales también reivindicaron el trabajo de la española Aitana Sánchez Gijón, premiada el pasado fin de semana con un Feroz por Madres paralelas.

