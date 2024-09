Tom Hiddleston conquista Toronto en esta adaptación de Stephen King: apunta a mejor película en los Oscar

The Life of Chuck, la adaptación de la obra homónima de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan (La maldición de Hill House) y protagonizada por Tom Hiddleston, se ha llevado el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto y apunta como candidata a mejor película en los Oscar 2025.

En esta película, el mundo parece que se acaba y todo el mundo se despide de Chuck. Allá donde va Marty (Chiwetel Ejiofor), no puede alejarse de Charles Krantz (Tom Hiddleston). Su cara aparece en vallas publicitarias, carteles en las ventanas e incluso en anuncios de televisión. ¿Qué tiene de especial este contable aparentemente corriente y por qué se merece semejante despedida?

Su conexión incluye a la exmujer de Marty (Karen Gillan), a su compañera de trabajo, a su vecino y a casi todos sus conocidos. La historia de la vida de Chuck pronto empieza a desvelarse ante el espectador, remontándose a una infancia con el abuelo Albie (Mark Hamill), que le enseña contabilidad y le transmite su amor por el baile, todo ello mientras le oculta un secreto profético en el desván.

La película, que ha sido comparada con adaptaciones de King como Cadena perpetua o Cuenta conmigo, se divide en tres capítulos distintos que se desarrollan en orden cronológico inverso y tienen como telón de fondo un mundo que parece desmoronarse lentamente.

La crítica presente en el festival ha destacado la calidez y la melancolía de The Life of Chuck, la dirección de Flanagan y también su impresionante reparto.

"Podemos sentir el peso del mundo derrumbándose sobre nosotros, pero 'The Life of Chuck' enhebra todo esto a través de la belleza de la existencia", dijo el crítico de The Wrap.

"Tan dulce como aterradora", dijo Daily Beast. "Sus sustos son del tipo de los que provienen de los miedos demasiado relacionados con estar solo, aislado y ser incapaz de aferrarse a las personas y los recuerdos que más importan".

Un buen indicador en los Oscar

Históricamente, el premio del público del Festival de Toronto ha sido un indicador fiable del éxito en la carrera de los Oscar. En años anteriores, ganadoras como Green Book y Nomadland se alzaron con el premio a la mejor película en los Oscar.

El año pasado, el premio fue para American Fiction, de Cord Jefferson, una ópera prima que consiguió nominación y en 2022 para The Fabelmans, de Steven Spielberg. En otras ediciones las ganadoras fueron Lalaland o Room, todas grandes protagonistas de la temporada de premios.

The Life of Chuck aún no tiene distribuidor ni fecha de estreno en cines. Para competir en la próxima edición de los Oscar deberá estrenarse en salas en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2024.