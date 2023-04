Eros Ramazzotti y su pareja, Dalila Gelsomino, amor y complicidad en Madrid: las imágenes que lo demuestran

Al cantante Eros Ramazzotti (59 años) la vida le sonríe. El cantautor italiano está viviendo uno de los momentos más plenos y plácidos de su vida, cuando no el mejor. A todos los niveles, Eros es un hombre con éxito.

En la música lo ha demostrado absolutamente todo -en estos momentos, triunfa por todo el mundo con su gira Battito Infinito- y, en el plano más personal, está felizmente enamorado, y el pasado 1 de abril se convirtió en abuelo.

Un período excelso del que EL ESPAÑOL ha sido testigo en los últimos días. A este periódico han llegado unas imágenes que demuestran su gran felicidad al lado de su nueva razón de amor, la milanesa Dalila Gelsomino (34). Ambos han dado una lección de amor y complicidad por las calles de Madrid.

La pareja formada por Eros y Gelsomino en la estación de Atocha de Madrid. EL ESPAÑOL

Cabe recordar que Eros anunció su ruptura sentimental de su anterior pareja, la modelo Marica Pellegrinelli, en 2019. Ahora, años después, el pasado mes de marzo, una revista italiana destapaba la historia de amor entre Ramazzotti y Dalila Gelsomino.

Según se detalló entonces, los enamorados iniciaban una "historia importante", y ahora este medio ha conseguido las imágenes que confirman su amor. A la luz de las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Eros y Dalila están enamorados y no esconden lo que sienten el uno por el otro.

De acuerdo a las instantáneas, ambos apenas dejan de sonreír. Incluso Ramazzotti, en un momento dado, al percatarse de que está siendo grabado, hace la forma de un corazón con sus dedos ante las cámaras.

Eros y Dalila no sólo viven esta etapa de sus vidas con absoluta intensidad, también están muy compenetrados, como lo corrobora hasta su forma de vestir. Para este viaje a España -de seguro, uno de los más especiales en su nuevo calendario vital-, ambos optan por un look muy parecido, compuesto por dos outfits en tonos oscuros, y con el cuero y las gorras como protagonistas.

Los enamorados han demostrado una gran complicidad también a la hora de vestir. EL ESPAÑOL

Él luce un vaquero oscuro a juego con una sudadera y una chaqueta de cuero y gorra del mismo tono. Ella, en la misma línea, se decanta por un cómodo pantalón en tonos verdes, un jersey en color beige y también blazer de cuero. Como únicas notas de color, Gelsomino luce una gorra de Balenciaga y un llamativo bolso de la firma Christian Dior, en tonos rojo y azul marino.

La dupla ha procurado pasar inadvertida en todo momento. Más allá de los motivos profesionales que lo han 'obligado' a viajar a España -actuó en el Wizink Center de Madrid el pasado 30 de marzo, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de abril-, lo cierto es que Ramazzotti es un enamorado de España. Así lo desveló en una entrevista en EL ESPAÑOL, en septiembre de 2022. No sólo del país y su idiosincrasia, también de las mujeres.

"Las mujeres -ríe y pronuncia en perfecto español-. Me gusta mucho la variedad que hay en toda España. Norte, sur, centro... Somos muy similares. Somos latinos. Me gusta mucho cantar en castellano. Desde siempre he tenido una afinidad muy fuerte", aseguró el intérprete de canciones tan emblemáticas como Otra como tú, Cosas de la vida o La cosa más bella.

Amor, familia y polémica

El amor que vive Eros Ramazzotti en la actualidad no es la única felicidad que compone su vertiente personal. El 1 de abril de 2023 se convirtió en abuelo. En pleno tour musical, el artista se enteró en la distancia del nacimiento de su nieto, Cesare Cerza, y no dudó en publicar una foto en sus redes sociales mostrando su alegría: "La vida es maravillosa a pesar de todo. Bienvenido, Cesare, el futuro está en tus manos".

Dalila Gelsomino, muy sonriente durante su estancia en Madrid. EL ESPAÑOL

A la espera de poder viajar a Italia para reunirse con su familia, el artista llenaba el pasado 31 de marzo, viernes, el Wizink Center de Madrid, con un concierto de primer nivel. El espectáculo comenzó con temas de su último álbum, pero, pasados unos minutos, se atrevió a cantar en español, lo que motivó a gran parte del público presente. Un recital que no ha estado exento de polémica.

En un momento dado del show, Eros Ramazzotti llamó a sus fans a acercarse al escenario. Durante más de cinco minutos, el público disfrutó muy cerca de su ídolo, quién incluso abrazó a decenas de seguidores. Eso sí, pese a esta escena cargada de ilusión y algarabía, el recital terminó con la intervención de la seguridad dispersando la aglomeración.

Este extremo molestó sobremanera al intérprete. "Esto no es un problema para mí, dejadlos", aseveró inicialmente, severo pero educado. No obstante, al ver que la seguridad insistía en echar a sus seguidores, Ramazzotti optó por detener el concierto: "Para los de seguridad: la gente está aquí para divertirse, no para hacer nada. ¡Yo me voy!", manifestó yéndose a su camerino.

Tras unos minutos de ausencia, Ramazzotti volvió al escenario y trató de razonar con las partes afectadas. "¡Vamos a hablar! (...) El problema de la seguridad es que no trata bien a la gente. Podéis hacer sentar a la gente, pero no así. Sin tocar, sin hacer nada más", trató de conciliar. La tensión terminó y Eros pudo remachar su recital como sólo él sabe.

En la estación, Eros y su pareja quisieron pasar inadvertidos con dos gorras caladas. EL ESPAÑOL

Antes de la llegada a su vida de Dalila Gelsomino, el cantante protagonizó un romance con la modelo Marica Pellegrinelli. La pareja, habitualmente celosa de su intimidad, contrajo matrimonio en 2014, cinco años después de conocerse en la gala de los Wind Music Awards, donde Pellegrinelli entregó un premio a Ramazzotti.

La boda contó con una romántica ceremonia al aire libre en el Piamonte italiano. En ella, la novia tuvo un romántico detalle con su prometido, luciendo un vestido estampado con pentagramas. En 2019, con gran dolor, anunciaron el quiebre de su amor: "La decisión ha sido de mutuo acuerdo y seguiremos manteniendo contacto".

En el comunicado oficial, se añadió: "Han sido diez años maravillosos y juntos hemos construido una familia preciosa. Hemos sido felices de una manera que no olvidaremos nunca". En la misiva, se recalca el carácter amistoso de la separación y añaden que "el respeto y la estima son mutuos y permanecerán siempre".

