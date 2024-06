El precioso pueblo medieval de España donde se ha rodado la segunda temporada de 'La casa del dragón': toda una joya

Casi dos años después de su estreno en Max, La casa del dragón regresa este lunes 17 de junio a la plataforma de streaming con la emisión de su segunda temporada. El pasado mes de marzo, la vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, Francesca Orsi, confirmó la noticia tan esperada por los seguidores de la serie después de las informaciones contradictorias que habían surgido en torno al futuro de la producción.

La confirmación vino acompañada de dos nuevos trailers en los que los telespectadores pudieron descubrir algunos detalles sobre la trama en torno a la que girarán los nuevos capítulos. Y es que después de que Aemond matara a Luke, el hijo de Rhaenyra, los nuevos capítulos prometen mucha sangre y fuego como consecuencia de los dos bandos rivales de la dinastía Targaryen.

Basada en el libro de George R.R. Martin, La casa del dragón narra la historia de la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente casi 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en Juego de tronos. La serie se ha convertido ya en todo un éxito. Y al igual que ocurrió con Juego de Tronos, son muchos los seguidores que desean visitar las espectaculares localizaciones donde se han rodado algunas escenas.

Fotograma de 'La casa del dragón'. Max

España ha vuelto a ser uno de los escenarios elegidos para rodar algunas secuencias de la serie. Al igual que ocurrió con la primera temporada, la ciudad de Cáceres ha acogido de nuevo parte del rodaje de la producción de la segunda temporada.

Sin embargo, en la lista de las localizaciones españolas elegidas por los productores no solo figura Cáceres, sino también un pueblo medieval que se ha convertido ya en visita obligatoria para todos los seguidores de la serie. Se trata, nada más y nada menos, que de Trujillo, un municipio ubicado en la provincia de Cáceres.

No es la primera vez que Cáceres se convierte en escenario de una ficción. Ya en su día, la ciudad sirvió como lugar de rodaje de algunas secuencias de la serie Juego de Tronos. Ahora, como no podía ser de otra manera, La casa del dragón ha vuelto a elegir la provincia como escenario para algunas de sus escenas, no solo en la propia ciudad de Cáceres, sino también en el municipio de Trujillo.

La casa del dragón ha optado por localizaciones como la Plaza Mayor de Trujillo o su impresionante castillo para grabar parte de esta superproducción. En mayo de 2023, el equipo de la serie se trasladó hasta la localidad para rodar parte de esta segunda temporada. Tal y como detallaron algunos medios locales, los establecimientos de la Plaza Mayor tuvieron que cerrar sus puertas y, como compensación, la productora pagó 1.000 euros a cada uno de los locales afectados.

Escena de la serie La Casa del Dragón, en Trujillo. E.E.

Según han apuntado algunos medios especializados como 'Los siete reinos', una de las escenas rodadas en Trujillo será clave para el desarrollo de la serie. "Es una escena posterior a una de las batallas más importantes de la guerra, la del Reposo del Grajo", han explicado. En concreto, la escena mostrará el enfrentamiento entre el bando negro y el verde, capitaneados respectivamente por la princesa Rhaenyra Targaryen y la reina Alicent Hightower.

¿Dónde se ha grabado la segunda temporada de La casa del dragón?

La ciudad de Cáceres y el municipio de Trujillo han sido los dos escenarios españoles escogidos para grabar la segunda temporada de La casa del dragón. A raíz de su éxito mundial, entidades públicas y empresas turísticas extremeñas han creado itinerarios y experiencias relacionadas con la serie con visitas guiadas.

Trujillo es un pequeño municipio de poco más de 9.000 habitantes y con una fascinante historia y una arquitectura medieval. No es la primera vez que la localidad es elegida para grabar una serie. Y es que, tal y como se ha detallado anteriormente, en su día también desembarcó en el municipio el equipo de Juego de Tronos.

La plaza mayor de Trujillo (Cáceres). iStock

La Plaza Mayor de Trujillo ha sido uno de los escenarios elegidos para grabar. Durante las jornadas de rodaje, la famosa estatua de Pizarro fue sustituida por una que representa la más famosa criatura alada de la saga.

Tras haber sido elegida como una de las localizaciones para grabar la serie, Trujillo recibe la visita de miles de visitantes que desean conocer todos los secretos de la ciudad.

Además de los dos escenarios principales de las sesiones de rodaje, los visitantes pueden disfrutar durante una visita a Trujillo de algunos enclaves como la Iglesia de Santa María la Mayor, la Iglesia de San Martín, el palacio de Orellanas-Pizarro o el museo de la Coria.