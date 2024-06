El espectacular cambio físico de Bella Ramsey, Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos', cinco años después del final

Juego de Tronos marcó un antes y un después en la historia de la televisión a nivel mundial. La serie, basada en los libros de George RR Martin, se convirtió en una de las más vistas y más populares entre el público a lo largo de sus ocho temporadas. Y es que fueron millones los espectadores que siguieron durante años las tramas en torno a la lucha por el poder y la llegada al trono de hierro para gobernar los siete reinos de Poniente.

Personajes como Jon Nieve, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen o Arya Stark, entre otros muchos, consiguieron con el paso de los episodios conquistar el corazón de millones de espectadores de todo el mundo. Y es que la repercusión de la serie fue tal que, años después, se han producido algunos spin-offs como La casa del dragón, que estrena su segunda temporada este lunes 17 de junio en Max.

A lo largo de las ocho temporadas, fueron cientos los personajes que pasaron por Juego de Tronos. Algunos acapararon las tramas principales, mientras que otros aparecieron únicamente como personajes secundarios. Sin embargo, hubo algunas figuras que lograron con el paso de los episodios adquirir protagonismo y popularidad en la serie. Este fue el caso, por ejemplo, de Lyanna Mormont, interpretada por Bella Ramsey.

Bella Ramsey, Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos'.

El personaje de Lyanna se convirtió en uno de los más queridos entre los seguidores de la serie. Su carácter, valentía y capacidad de liderazgo la llevaron a configurarse como una de las grandes favoritas de la serie. La joven era hija de Lady Maege Mormont, quien murió años antes de que ella naciera. Lyanna fue líder de la Casa Mormont y Señora de la Isla del Oso.

Además, a lo largo de la serie, la joven logra que la Casa Mormont sea una de las pocas que jura lealtad a los Stark. Uno de los datos más destacados de este personaje es que es la primera en reconocer al gran Jon Nieve como Rey en el Norte. De hecho, este acontecimiento ocurre en una escena que se convirtió en una de las favoritas entre los telespectadores.

La actriz Bella Ramsey fue la encargada en dar vida al papel de Lyanna. En la serie, la pequeña de los Mormont tenía tan solo 10 años, aunque la actriz era más mayor. En la actualidad, Bella Ramsey ya ha cumplido 20 años y ha logrado continuar afianzando su carrera delante de las cámaras. De hecho, uno de sus últimos grandes proyectos ha sido The Last of Us.

A través de sus redes sociales, la joven actriz comparte con sus seguidores cómo es su día a día. Su vida ha cambiado mucho desde su aparición en Juego de Tronos. Y no solo ha cambiado su día a día, sino también su apariencia física, muy diferente a la que pudieron apreciar los seguidores de la serie durante las emisiones de los capítulos.

Bella Ramsey en la actualidad.

Desde el año 2016 al año 2019, Bella Ramsey interpretó a Lyanna Mormont en Juego de Tronos. Sin embargo, lo cierto es que para verla en la serie hubo que esperar varias temporadas, ya que el primer capítulo en el que se presenta a su personaje es en la sexta temporada.

La calidad de su trabajo hizo que, posteriormente, otras grandes producciones apostaran por ella para incorporarse al elenco de series como, por ejemplo, The Worst Witch, basada en la novela de Jill Murphy. En este caso, la joven interpretó el papel de la protagonista Mildred Hubble, por el que obtuvo el BAFTA infantil a 'Mejor Intérprete'.

Durante los años posteriores, la joven participó en otras series como Hilda o películas como Catherine Called Birdy de Amazon Prime. Pero sin duda alguna, uno de sus grandes hitos en los últimos tiempos ha sido su participación en la exitosa serie Last of Us, en la que Bella Ramsey interpreta a Ellie.

Como curiosidad, en una entrevista a The New York Times, la actriz británica se identificó como género no binario. "Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en cuanto a mis pronombres, nono me podría importar menos", explicó. Además, en el año 2018 sorprendió a sus seguidores confirmando que sufría anorexia nerviosa.

Además, el año pasado, la joven se convirtió en el centro de la polémica después de cargar contra los seguidores de The Last of Us por sus comentarios homófobos. "Sé que la gente pensará lo que quiera. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene historias con personajes homosexuales o trans, eso depende de ti y tú te lo pierdes. No me da miedo. Creo que eso viene de un lugar de oposición", dijo haciendo referencia a la historia de amor entre los personajes Bill y Frank.