Ancelotti: "Han llegado a la final los dos mejores equipos de la Champions, muchos la verán en la tele"

Carlo Ancelotti abrió la semana de la final de Champions League dando una rueda de prensa en el Media Day del Real Madrid. El técnico italiano dio su comparecencia ante una gran expectación de los medios, con más de 100 acreditados en Valdebebas. Se mostró con "toda la ilusión del mundo" y seguro de que "hasta el viernes lo vamos a disfrutar".

El entrenador del Madrid contó cuál es su rutina en las finales: "Me gusta comer brócoli, salmón y pasta. Luego una hora de siesta, si soy capaz, y después vienen todos los pensamientos del partido. Antes de la charla, las pulsaciones empiezan a subir hasta 120 y se quedan ahí hasta el inicio del partido. Cuando empieza el partido, el corazón vuelve a su ritmo normal".

Además, dejó claro que no se relajan porque el rival de la final sea el Borussia Dortmund: "Tenemos que jugar un partido contra un rival que ha merecido, como nosotros, llegar a la final. Ha eliminado al PSG, al Atlético de Madrid... Ha mostrado calidad, compromiso y una gran actitud. Habrá que sufrir y pelear como en todas las finales".

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa a la final de la Champions League ante el Borussia

[Courtois hace los 'deberes' para Wembley: un muro infranqueable que da la razón a Carlo Ancelotti]

Cómo afronta la semana

"Siempre igual. La previa de estos partidos es siempre igual. Feliz por ser protagonista en el partido más importante de la temporada. Eso es como la primera vez. Es mi novena final, contando con las tres como jugador, y es la misma semana de siempre. Ya llegarán la preocupación y el miedo, pero antes quiero disfrutar".

Los 'sudores fríos'

"El sudor frío llegará el sábado por la tarde. Es normal. Ocurre en todos los partidos y tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza, ellos están en 'modo Champions'".

Los fuertes del Dortmund

"Lo que más me preocupa es la actitud y el compromiso. Es un equipo con jugadores jóvenes y otros con experiencia. Lo que más me ha llamado la atención, sobre todo ante el PSG, es la actitud y la pelea que han mostrado por llegar a esta final".

Qué van a preparar

"Tenemos una semana para preparar la final. Nos vamos a focalizar en el trabajo defensivo y ofensivo. Lo más importante es tener las ideas claras de lo que hay que hacer. Esta semana daré informaciones claras a los jugadores para cuando lleguen al partido sepan qué hacer. Es la mejor manera de quitar el estrés porque no piensas en otras cosas".

Thibaut Courtois, junto a Carlo Ancelotti REUTERS

El Madrid en la Champions

"¿Por qué este es club es tan especial en esta competición? El club ha forjado su historia con esta competición. Nació en los años 50. Para todos, incluidos los aficionados, es especial. En esta competición estamos más concentrados y focalizados".

Veteranos y jóvenes

"Los veteranos son el ejemplo a seguir. Esta generación que ha jugado tantas finales es el resultado del compromiso y la actitud positiva. Hay jóvenes que empiezan a tomar más responsabilidad. Es el cambio que el club está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Son jóvenes con mucha calidad y técnica, pero que también han entendido muy bien lo que es el Real Madrid".

Relación con los jugadores

"Un aspecto fundamental de nuestra vida es la relación con las personas: con la famlia, con los amigos, con los que trabajan contigo... Es lo más importante, basado en el respeto. Me encuentro bien haciendo esto y espero que los jugadores que trabajan conmigo entiendan bien esto. Es más importante la relación interpersonal que la profesional".

Minutos para Güler

"Tiene calidad y talento. Durante el partido puede tener la oportunidad. Está en una fantástica racha goleadora, con 100% de acierto".

Repaso a la Champions

"Hay muchos momentos. Hemos llegado a la final de manera parecida a 2022, con sufrimiento. la fase de grupos fue espectacular. Ante el Leipzig ya tuvimos problemas, como en cuartos ante el mejor equipo de esta competición y después la remontada ante el Bayern Múnich. Son los tres momentos más importantes. Destacaría cuando entró Joselu en la semifinal".

Kroos es manteado por sus compañeros del Real Madrid en su despedida del Santiago Bernabéu EFE

Kroos es historia

"Es el último partido de Toni Kroos. Ojalá pueda terminar su carrera en el Madrid con una Champions. Se lo merece. Pero la carrera de Kroos no va a cambiar con una Champions más. Ha sido un jugador fantástico durante diez años y ya ha entrado en la historia del Madrid. Obviamente, terminar con una Champions sería lo máximo. Pero él ya está en la historia del fútbol, no sólo del Real Madrid".

Problemas durante la temporada

"Yo creo que sí y lo han demostrado esta temporada mejor que nunca. El compromiso ha sido la llave para salir de todos los problemas que hemos tenido. Aún tenemos en la cabeza las lesiones de Courtois, Militao y Alaba, las bajas de Vinicius o Bellingham por varios meses. A pesar de esto, la actitud nos ha permitido hacer una temporada fantástica".

No hay relajación contra el Dortmund

"Tenemos muy claro que es el Dortmund, un equipo que también tiene mucha experiencia en esta competición. Han llegado a la final los dos mejores equipos de la Champions. Muchos están de vacaciones y verán el partido en la tele, pero nosotros no".

Deuda con el club

"Deuda, no... -risas-. Intento hacer lo mejor para este club, es algo especial, es la verdad. No puedo decir lo mismo de todos los clubes que he estado. Me siento muy aficionado como lo era por el Milan. Soy un aficionado de este club, de esta camiseta... Tengo las mismas sensaciones que la afición. Además, tengo la gran oportunidad de hacer algo por este club e intento hacerlo lo mejor que pueda".

Peligros del Dortmund

"Me gustaría estar preparado para todas las facetas que saldrán en el partido. El Dortmund es formidable en las transiciones. Sancho, Adeyemi... Tiene un delantero fuerte, un bloque compacto. Hace bien todas las facetas. Va a ser un partido competido y luchado. Va a ganar el que haga mejor las cosas".

Courtois y Lunin

"Ambos se merecen jugar: Lunin porque ha hecho una temporada espectacular y Courtois porque todos conocemos su calidad. Pero sólo uno será titular. El otro, al banquillo. Lunin está con fiebre, pero llegará. Esta semana no tengo mucho que hacer y me gusta el debate, por lo que no diré quién juega".

Rutina para la final

"Me gusta comer brócoli, salmón y pasta. Luego una hora de siesta, si soy capaz, y después vienen todos los pensamientos del partido. Antes de la charla, las pulsaciones empiezan a subir hasta 120 y se quedan ahí hasta el inicio del partido. Cuando empieza el partido, el corazón vuelve a su ritmo normal".

La progresión de Vinicius

"Lo que hemos hecho con Vinicius es un buen trabajo. La calidad ya la tenía y ahora hace mejores movimientos con el balón, se mueve mejor... Ha progresado mucho y sigue haciéndolo".

Motivación para la Champions

"Seguir ganando Champions es una motivación más. No hace falta más, ni siquera compararnos con la etapa de los 50".

Sensaciones de Florentino

"El presidente está muy tranquilo y mucha confianza antes de las finales. Nos traslada mucho cariño. Pasar tiempo con él antes de estos partidos es muy bonito".

Nacho y su futuro

"Lo único que me ha dicho Nacho es que hablamos después de la final. Yo le he dicho que hablamos por teléfono, que estaré de vacaciones".