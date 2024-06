El Ozempic más allá de la obesidad: "Es el primer fármaco 'influencer' de la historia"

"Es un día para celebrar cómo ha cambiado la vida de muchas personas que viven con obesidad y diabetes, y también para agradecer a los padres de la molécula y a los pacientes que han participado en su investigación". Con estas palabras, el endocrinólogo Cristóbal Morales ha celebrado el anuncio de que el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024 será entregado a los desarrolladores de la semaglutida, el principio activo del famosísimo medicamento Ozempic.

Morales describe los 16 años en los que ha trabajado con esta molécula, y el resto de la familia de agonistas del GLP-1, como una "bonita historia de investigación científica". Estos fármacos eran conocidos por ser un eficaz tratamiento para la diabetes tipo 2 y, en los últimos años, como una inyección milagro para la pérdida de peso. Sin embargo, los agonistas de GLP-1 siguen dando sorpresas a los investigadores y cada vez más estudios los encuentran útiles para el tratamiento de las enfermedades más severas.

"Llevo 20 años atendiendo a pacientes con obesidad, sobrepeso y diabetes. Su abordaje ha cambiado por completo desde que en 2008 apareció el primer agonista de GLP-1: se administraba dos veces al día e iba directamente al origen del problema metabólico, el exceso de adiposidad", resume Morales, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Ante la abrumadora cantidad de patologías sobre las que estas moléculas están mostrando efecto, Morales no duda en calificar su irrupción como "una primavera farmacológica".

Cambio de paradigma

Aparte de representar un "antes y un después" en obesidad y diabetes, estas moléculas son protagonistas de estudios esperanzadores sobre la disminución de eventos cardíacos y de enfermedad crónica de riñón, sobre la enfermedad arterial periférica, el tratamiento de las adicciones, la inflamación y la neuroprotección. De hecho, las revistas científicas Science y Nature ya habían elegido a estas moléculas como el avance científico más importante que había tenido lugar en el año 2023. A pesar de ello, en los próximos meses volverán a ser noticia.

"En los próximos meses se van a publicar resultados sobre la utilidad de estos fármacos en apnea del sueño, neuroprotección, artrosis de rodilla, enfermedad hepática y en reducción de infartos, porque se está observando que ayudan a reducir la grasa pericárdica, que rodea el corazón", enumera Morales. Es decir, que los primeros nuevos usos aprobados que se van a producir estarán relacionados con los beneficios consecuentes de la pérdida de masa grasa. Pero los agonistas de GLP-1 no sólo conceden beneficios a través de esta vía.

Morales explica que esta molécula tiene receptores en muchos lugares del cuerpo, como el cerebro o el riñón y también tiene un mecanismo antiinflamatorio. "Es una hormona intestinal que se comunica con todo el cuerpo y tiene múltiples efectos", afirma el experto. Recuerda que son medicamentos muy potentes que deben ser recetados y controlados por profesionales expertos. Sin embargo, en los últimos años también se ha señalado su consumo irresponsable para reducir el peso corporal: "Ha sido el primer medicamento influencer de la Historia. Hay que limitar los mensajes en este sentido de redes sociales que no proceden de sanitarios", denuncia.

Eventos cardíacos

El estudio SELECT es el ensayo científico más importante que se ha propuesto demostrar la efectividad de la semaglutida en la prevención de eventos cardiovasculares. Para ello, contó con un total de 17.605 pacientes que tenían sobrepeso y obesidad, pero no padecían diabetes. Si bien ya se había comprobado que en la población diabética se reducían los eventos cardiovasculares, SELECT demostró que las personas sin diabetes también se beneficiaban: una dosis subcutánea semanal de 2,4 miligramos de semaglutida reducía la mortalidad por enfermedad cardiovascular, infarto e ictus, según The New England Journal of Medicine.

Riesgo en riñón

A su vez, el estudio FLOW, con 3.533 participantes, ha investigado el efecto que podría tener la semaglutida en los pacientes con diabetes tipo 2 que, además, padecen una enfermedad renal crónica. Hace apenas dos semanas, The New England Journal of Medicine publicó las conclusiones que confirman que el medicamento era capaz de reducir los eventos de esta enfermedad. "Quienes tomaban semaglutida tenían un 24% menos de riesgo de tener un evento grave de enfermedad renal, como perder al menos la mitad de la función de los riñones o necesitar diálisis o un trasplante", destaca The New York Times.

Ovario poliquístico

Hace unos meses también se conocieron casos de mujeres con dificultades para quedarse embarazadas que lo lograban poco después de comenzar un tratamiento con Ozempic. A este fenómeno se le conoce como los Ozempic babies y se relaciona con un posible efecto positivo de la medicación sobre el síndrome de ovario poliquístico. Tal y como Morales explicó a EL ESPAÑOL en este artículo, "este síndrome tiene relación con el exceso de grasa y hace que la mujer sea infértil. No es el medicamento en sí, sino su acompañamiento con hábitos de vida saludable lo que produce una pérdida de masa grasa en estas pacientes y a su vez una restauración de los ciclos hormonales naturales. Esto mejora la fertilidad, lo sabemos desde hace tiempo".

En adicciones

Las personas que toman Ozempic a menudo manifiestan menos ganas también de beber alcohol y esto ha llevado a algunos investigadores a probar su efecto en las adicciones. Un estudio científico realizado en Dinamarca comprobó que, de los 130 participantes que estudiaron, aquellos que recibieron agonistas de GLP-1 combinado con terapia cognitivo conductual redujeron de manera drástica su consumo de alcohol en comparación de aquellos que recibieron una psicoterapia similar, pero tomando a la vez un placebo.

Para las demencias

Por último, la semaglutida también se está probando en el campo de las demencias, al que pertenece la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad, la Universidad de Oxford está llevando a cabo un estudio científico que calcula que terminará en 2026 y que estudia a personas con riesgo de alzhéimer debido a sus niveles de proteína amiloide. Se piensa que el poder antiinflamatorio de la semaglutida podría interactuar con los mecanismos de esta enfermedad para la que todavía no existen medicamentos suficientemente efectivos.

Explosión de nuevos fármacos

Morales cuenta que este premio Princesa de Asturias es un gran reconocimiento a esta vía de investigación con los agonistas de GLP-1 y explica que en el futuro próximo vendrán medicamentos más potentes, efectivos y seguros. "España es el primer país de Europa en ensayos clínicos. Es un premio a los pacientes que han permitido que esto sea una realidad y los pacientes del futuro tengan estos tratamientos. En estos ensayos, los pacientes españoles han tenido una importancia decisiva", explica el endocrinólogo.

"Hay que tener en cuenta que las grandes farmacéuticas reinvierten aproximadamente un 30% de sus beneficios en I+D+i. Se están generando moléculas muy exitosas y eso revierte en mejores medicamentos para el futuro", detalla Morales. "Es un mundo muy competitivo. Ahora mismo se habla mucho de Novo Nordisk o de Lilly, que son las más posicionadas, pero cada farmacéutica va a intentar desarrollar su propia molécula. Boehringer, Amgen, Astrazeneca, Pfizer… Cada una quiere su propio fármaco y el que tenga mejores resultados al final va a ser el que más llegue al paciente".