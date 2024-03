El 'boom' de los bebés Ozempic: ¿la inyección 'milagro' para la obesidad favorece los embarazos?

En poco tiempo, el medicamento Ozempic ha pasado de ser un tratamiento más para la diabetes a estar en boca de todos. La razón es que este análogo del GLP-1 ha resultado ser un medicamento muy potente para combatir la obesidad y las redes sociales le han dado una gran visibilidad. De esta manera, muchas personas que están lidiando con un elevado peso corporal han recurrido a esta inyección —algunos sin el seguimiento médico necesario— para ver desaparecer los kilos de más.

Sin embargo, siguen apareciendo supuestas bondades de los análogos de GLP-1, entre los que se encuentran otras moléculas como la liraglutida, la dulaglutida y la tirzepatida. En las redes sociales de Estados Unidos, muchas mujeres con problemas de fertilidad están anunciado que han conseguido quedarse embarazadas después de emplear estos productos con el fin de adelgazar. Estas usuarias aseguran sólo haber necesitado unos pocos meses de tratamiento, según un artículo del New York Post.

Pero, ¿cómo es posible? Si bien hay todavía poca evidencia sobre este uso de los análogos del GLP-1, los expertos han apuntado a dos posibles causas. La primera de ellas es que, de alguna manera, estos medicamentos están interfiriendo en algunos anticonceptivos. La segunda, que el tratamiento impuesto para perder peso junto con Ozempic esté mejorando la fertilidad de las mujeres que padecen el síndrome de ovario poliquístico. El caso es que utilizar Ozempic para prepararse para la concepción se está popularizando en Estados Unidos, como afirma otro artículo de The New York Times.

Ovario poliquístico

Cristóbal Morales, endocrino de los hospitales Virgen Macarena y Vithas de Sevilla, apunta a que este fenómeno se debe principalmente a esa mejora de los síntomas del ovario poliquístico. "Este síndrome tiene relación con el exceso de grasa y hace que la mujer sea infértil. No el medicamento en sí, sino su acompañamiento con hábitos de vida saludable lo que produce una pérdida de masa grasa en estas pacientes y a su vez una restauración de los ciclos hormonales naturales. Esto mejora la fertilidad, lo sabemos desde hace tiempo".

De hecho, explica que no todas las mujeres con ovario poliquístico son obesas, aunque sí es un factor importante. En este síndrome también influyen aspectos como la genética, el desequilibrio hormonal, la resistencia a la insulina, la disfunción ovárica y las alteraciones en el eje hipotálamo-glándula pituitaria. En este sentido, Morales sostiene que las interferencias de los análogos del GLP-1 con los anticonceptivos no tendrían tanto que ver con este fenómeno. Es más, en el prospecto de Ozempic se recomienda a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos durante su uso sin especificar cuáles.

"Se recomiendan los anticonceptivos porque no hay estudios de estos productos en el embarazo. Es decir, que no hay evidencias sobre los riesgos que tiene en esta etapa y, por eso, no se recomienda", aclara Morales. Lo que sí se han realizado son estudios en ratas, tal y como reza el prospecto de Ozempic: "Semaglutida provocó disminuciones pronunciadas del peso corporal materno y reducciones en términos de supervivencia y crecimiento embrionarios. En los fetos, se observaron importantes malformaciones esqueléticas y viscerales, con afectación de huesos largos, costillas, vértebras, colas, vasos sanguíneos y ventrículos cerebrales".

Salud en el embarazo

Por esta razón, Morales explica que el tratamiento de la obesidad con análogos del GLP-1 debe estar siempre acompañado por médicos y, especialmente, en el caso de las mujeres que intentan quedarse embarazadas. "La salud metabólica de las mujeres antes, durante y después del embarazo es fundamental", asegura el médico. "Se puede preparar la concepción con estos productos. Pero es súper importante que un médico controle el proceso, hay que dejar la medicación un tiempo antes de dar luz verde al embarazo para garantizar su seguridad".

El experto se muestra especialmente preocupado por el hecho de que estos mensajes que se comparten en redes sociales puedan llevar a un uso masivo de los análogos del GLP-1 sin prescripción. "En los próximos meses vamos a ver aparecer en el mercado español productos como estos, pero el doble de potentes. Hay que revisar muy bien qué personas están promocionando estos productos en redes sociales: no es lo mismo recomendar un complemento alimenticio que un fármaco como este", advierte Morales.

Si estos productos se administran con la supervisión necesaria, sí que pueden resultar útiles para reducir riesgos en el embarazo, según este médico. Se ha observado que el riesgo de aborto espontáneo antes del primer hijo nacido vivo es de un 25% a un 37% mayor en las mujeres con obesidad. "Los análogos del GLP-1 se utilizan mucho en mujeres que quieren quedarse embarazadas y tienen un exceso de adiposidad. Ahora, las mujeres se quedan embarazadas más tarde, hay una mayor prevalencia de obesidad y crece la fecundación in vitro. La salud metabólica de la mujer antes, durante y después del embarazo es muy importante".