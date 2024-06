Los creadores de los fármacos antiobesidad Ozempic y Wegovy, Premio Princesa de Asturias 2024

Los científicos Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov han sido distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024 por su trabajo en el desarrollo de los fármacos contra la obesidad basados en la semaglutida, el principio activo de Ozempic o Wegovy.

"En los últimos años se ha producido un gran avance con la aparición de fármacos que utilizan la semaglutida, un péptido semejante a la hormona glucagón-1 o GLP-1, que hace de contrapeso de la insulina en el equilibrio del azúcar en sangre", destaca el jurado. "Cuando el nivel de azúcar baja, el glucagón induce al hígado a liberar glucosa y cuando sube se genera más insulina, que se encarga de reducir el exceso. Además, la semaglutida produce una notable reducción del apetito".

Ozempic, el primero de estos fármacos, se utilizaba originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, desde un primer momento mostró una alta capacidad para combatir la obesidad. Esto provocó un aumento brutal de la demanda como fármaco para bajar de peso, de tal forma que muchos diabéticos vieron peligrar su acceso al tratamiento.

Tras su popularización, Ozempic se ha llegado a vender en el mercado negro, limitando el número de unidades disponibles para la enfermedad para la que está indicado. Así, la Aemps aprobó Wegovy para ayudar a suplir la escasez de su medicamento hermano. Son varias las similitudes entre ambos, pero también las diferencias.

Ozempic y Wegovy son marcas comerciales desarrolladas por el mismo fabricante, Novo Nordisk. No solo comparten principio activo sino que se administran de la misma manera: una pluma precargada con la dosis que se pincha de forma subcutánea —preferentemente, en el abdomen— una vez a la semana. Ambos comparten, además, parte de la dosificación: tienen presentaciones con dosis de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg. A partir de ahí, sin embargo, se producen las diferencias.

Pese a que Ozempic y Wegovy comparten el mismo principio activo, la vía y la pauta de administración, las indicaciones son distintas. El primero de ellos está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos, en monoterapia (en aquellas personas en que la metformina no se considera apropiada) o añadido a otros medicamentos.

En cambio, Wegovy está indicado —como complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física— para el control de peso en adultos cuando su índice de masa corporal es igual o mayor a 30 (obesidad) o entre 27 y 30 si hay una comorbilidad asociada al sobrepeso, como puede ser la hipertensión, la prediabetes o la apena del sueño.

Los galardonados

Daniel J. Drucker (Montreal, Canadá, 26 de junio de 1956) se licenció en Medicina por la Universidad de Toronto en 1980. Fue interino en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore e hizo su residencia en la Universidad de Toronto, entre 1980 y 1984. En 1984 obtuvo una beca para trabajar en el Hospital General de Massachusetts y, en 1987, se incorporó al Hospital General de Toronto, donde trabajó hasta 2021. Desde 2006 es investigador senior en el Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum del Hospital Monte Sinai. Combina su investigación con la docencia en la Universidad de Toronto, de la que es profesor desde 1987 y catedrático desde 1996.

Jeffrey M. Friedman (Orlando, EE.UU, 20 de julio de 1954) se licenció en Medicina en 1977 por el Albany Medical College, donde realizó su estancia como residente médico hasta 1980. Fue becario de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell y se doctoró en 1986 en la Universidad Rockefeller. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al Instituto Howard Hughes de esta universidad, primero como investigador asistente, después como investigador asociado y desde 1988 como titular de la cátedra Marilyn M. Simpson.

Joel F. Habener (EE.UU., 29 de junio de 1937) se licenció en Ciencias en la Universidad de Redlands en 1960 y se doctoró en Medicina en la David Geffen School of Medicine de la Universidad de California en Los Ángeles en 1965. Realizó su interinidad en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins (1965-67) y en el Hospital General de Massachusetts. Desde 1973 ha compaginado la investigación, la docencia y la actividad clínica como profesor de Medicina en la Universidad de Harvard y director del Laboratorio de Endocrinología molecular del Hospital General de Massachusetts. En 2006 fue nombrado profesor emérito y sigue en activo.

Jens Juul Holst (Copenhague, Dinamarca, 1 de agosto de 1945) se licenció en 1970 y se doctoró en 1978 en Ciencias Médicas por la Universidad de Copenhague. Compaginó sus estudios con prácticas clínicas e investigación en el Hospital Bispebjerg y más tarde, como docente y científico en el departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Copenhague, desde 1977 hasta la actualidad. En 2010 fue nombrado director científico del Centro de Investigaciones Metabólicas Básicas de los Laboratorios Novo Nordisk, con sede en la Universidad de Copenhague. Es cofundador de las empresas Antag Therapeutics y Bainan Biotech.

Svetlana Mojsov (Skopie, Macedonia del Norte, 8 de diciembre de 1947) estudió física-química en Belgrado y se graduó en 1972 en la Rockefeller University (EE. UU.). Allí trabajó con el premio Nobel de Química 1984 Robert Merrifield y se especializó en la síntesis de péptidos. Más tarde se trasladó al Hospital General de Massachusetts, donde identificó el péptido GLP-1, lo sintetizó y estudió su función, además de desarrollar anticuerpos contra algunas de sus secuencias. En los años noventa regresó a la Universidad Rockefeller. Pese a su papel en el descubrimiento y estudio del GLP-1, su nombre no fue reconocido hasta que inició una reivindicación reclamando que se corrigieran artículos aparecidos en The New York Times, Nature y Cell.