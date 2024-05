Del "ni de coña" a su simbólico look: los guiños de Taylor Swift a España en su concierto en Madrid

Prometía ser uno de los grandes eventos musicales del año y no decepcionó. Taylor Swift revolucionó este miércoles Madrid con su Eras Tour. La cantante estadounidense actuó durante más de tres horas en el Santiago Bernabéu, con un espectáculo sin precedentes en el estadio, recién reformado. Este jueves, la 'estrella' del pop repetirá concierto en la capital.

"Hola, encantada de conoceros. Este público... La forma en la que cantáis y bailáis... Es un gran comienzo, me estáis haciendo sentir excelentemente", dijo, sonriente, en el inicio de su actuación, despertando los gritos de todos los swifties, entre los que se encontraban políticos como Óscar Puente, Yolanda Díaz, o famosos de la talla de Aitana.

El repertorio del concierto consistió en un total de 45 temas que se dividieron en diez actos, enfocados en cada álbum, y con una estética y apoyos visuales diferentes. Un recorrido por toda la carrera de la artista, en el que no faltaron canciones sorpresa como Sparks Fly. "Gracias por ser este tipo de público, me hace sentir como si todo el concierto hubiera pasado en solo 10 minutos", señaló emocionada.

La ovación a Taylor Swift en el Bernabéu. Fernando Díaz de Quijano

La artista estadounidense mueve masas y lo demostró este miércoles ante un Santiago Bernabéu repleto de swifties que corearon cada una de sus canciones y lanzaron una larga ovación de, nada más y nada menos, que más de dos minutos, al terminar de interpretar su canción Champagne Problems.

Los fans de Taylor aplaudieron también su impresionante puesta en escena. Y es que, además del gigantesco escenario, que ocupaba gran parte de la pista del Bernabéu, y de la cambiante escenografía, la artista realizó más de 10 cambios de vestuario que acompañaban cada una de sus eras.

Los guiños de Taylor a sus fans españoles

Taylor Swift conectó con sus fans españoles y procedentes de otros países, que viajaron a Madrid tan solo para ver actuar a la cantante. Una legión de swifties que se sabía al pie de la letra cada una de sus canciones y siguió cada uno de los 'rituales' que marcan las canciones de la cantante estadounidense.

Uno de los más esperados llegó con We Are Never Ever Getting Back Together, una canción que habla de no volver nunca con una expareja. Durante este tema, es tradición que la artista pronuncie uno de sus versos ("Like ever") en el idioma del país que visita. En este caso, fue uno de sus bailarines quien dijo en español: "Ni de coña".

El momento desató la euforia de los asistentes y se hizo rápidamente viral en redes sociales. Pero este no fue el único gesto de Taylor con sus fans españoles. La artista pronunció un "hola" al inicio de su concierto en perfecto español que tampoco pasó desapercibido en redes.

Además, la artista estadounidense lució un look con falda amarilla y top rojo lleno de lentejuelas al cantar su canción Style, en lo que muchos interpretaron como un homenaje a sus fans españoles. En otro momento del concierto, cuando interpretó sus canciones sorpresa, la cantante llevó también un vestido con los colores de la bandera española.

La cantante también protagonizó un emotivo momento con una de sus fans más jóvenes, situada en las primeras filas. En pleno concierto en el Bernabéu, la artista estadounidense cogió las manos a una niña pequeña y le dijo muy emocionada: "I love you" ("Te quiero").

Los fans de Taylor volverán a tener este jueves, 30 de mayo, la oportunidad de disfrutar de su espectáculo en el Santiago Bernabéu. Será su segundo y último pase por España este año. Después, viajará con su Eras Tour hasta Lyon (Francia), donde actuará el 2 de junio.