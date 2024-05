Este es el verdadero nombre de Taylor Swift: el motivo por el que usó el seudónimo de Nils Sjöberg

Taylor Swift se ha convertido en una de las estrellas del momento. La artista estadounidense ofrece el primero de sus dos conciertos en Madrid este miércoles, 29 de mayo, en el estadio Santiago Bernabéu. Una cita musical que volverá a reunir a sus fans el jueves, 30 de mayo.

Más de 170.000 personas esperan la llegada de Taylor Swift. A sus 34 años, se ha convertido en una de las artistas con más éxito de los últimos tiempos y, es que, la expectación es total a pocas horas de que se suba al escenario.

El fenómeno Taylor Swift sigue batiendo récords entre los 'swifties' y el público entregado con sus canciones dentro de su gira The Eras Tour. Desde los 14 años, la joven acaparó todos los focos, aunque pocas personas saben cuál es su verdadero nombre.

¿Cuál es el verdadero nombre de Taylor Swift?

Pocos seguidores conocen el verdadero nombre de Taylor Swift y, es que, la estadounidense ha utilizado este para forjarse una carrera laboral.

La artista nació bajo el nombre de Taylor Alison Swift y este primer nombre se debe al cantante James Taylor, muy popular en Boston (Estados Unidos).

Taylor Swift durante un concierto de 'The Eras Tour'. Instagram

Sin duda, es una gran sorpresa para muchas de las personas que llevan años escuchando sus canciones, aunque lo realmente sorprendente es que cogió su apodo del compositor sueco Nils Sjöberg.

En 2016, Taylor Swift tenía una relación con Calvin Harris, que sacó una canción junto con Rihanna: This Is What You Came For.

Cuatro años después, tras la ruptura de la joven y Calvin Harris, Taylor Swift confesó en una entrevista junto a Paul McCartney que era ella quien estaba tras ese seudónimo.

"Creo que cuando aparece un seudónimo es cuando todavía tienes amor por hacer el trabajo y no quieres que se vea ensombrecido por lo que se ha construido a tu alrededor, basándose en lo que la gente sabe sobre ti. Y ahí es cuando es realmente divertido crear nombres falsos y escribir en su nombre", explicó.

A qué hora hay que estar en el concierto de Taylor Swift

Una gran multitud espera ya a las puertas del Santiago Bernabéu las actuaciones de la artista estadounidense. Sin embargo, todavía faltan 24 horas para que se celebre el primero de los conciertos de Taylor Swift en Madrid.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16:30 horas, aunque el inicio del evento será a las 18:45 horas con la actuación de los teloneros.

Taylor Swift - 'Fortnight'

Hay que tener en cuenta que se espera una gran afluencia de público mucho antes de la apertura de puertas, por lo que se recomienda estar mucho antes de las 16:30 horas. El concierto de Taylor Swift comienza a las 20:00 horas y durará hasta pasada la medianoche, ya que tiene un tiempo estimado de tres horas y media.

Las puertas de acceso se dividirán según la localización de la entrada. Para la pista general se han habilitado las puertas: 41, 46, 27 y 6. Para el lateral oeste: 1, 2, 3, 3B, 5, 7, 9 ,19, 23 y 25. Para el lateral este: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 62, 60, 56, 54, 52 y 48.